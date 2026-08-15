Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 253
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Я как-то говорил, что хорошая идея год начинать с 1 марта, а не с 1 января. Тогда кривой февраль становится последним месяцем.
Тогда можно будет применить для нахождения месяца формулу:
Посмотрите эту реализацию.
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2024.04.16 18:31
Легкий для понимания исходник.
Посмотрите эту реализацию.
Ха-ха, там сильно не заморочились, а просто влупили массив на 365 (или 366) элементов
возможно это оправдано
Ха-ха, там сильно не заморочились, а просто влупили массив на 365 (или 366) элементов
возможно это оправдано
Если скорость выше альтернатив - оправдано 100%.
Если скорость выше, чем у альтернативных вариантов, она оправдана на 100%.
Я как-то говорил, что хорошая идея год начинать с 1 марта, а не с 1 января.
Возможно, так и было когда-то. Не зря говорят, что у славян новый год был в марте.
Смотрите латинский/санскрит: 7 - septem/сапта, 8 - octo/ашта, 9 - novem/нава, 10 - decem/даша. Соответственно, 11 месяц был январь, а 12 - февраль.
Да, я тоже проверил.
результат:время расчета функции 1-3 нс. Свет за это время проходит 30 см - 1 метр :)))
Я изменил название GetMonthTime4 на более описательное:
benchmark:
Результаты:
Вау! В 100 раз быстрее, чем нативный способ.Забудьте о StringToTime(). Она чрезвычайно медленная!
Я изменил имя GetMonthTime4 на более описательное:
benchmark:
Результаты:
Вау! В 100 раз быстрее, чем родной способ.
Я хочу попробовать запустить это. Чему равно 'DAY'?
Я хочу попробовать запустить это. Чему равно 'DAY'?
исправлено.
Я изменил имя GetMonthTime4 на более описательное:
benchmark:
Результаты:
Вау! В 100 раз быстрее, чем нативный способ.Забудьте о StringToTime(). Она чрезвычайно медленная!
Ваш код хорошо подходит для оптимизации компилятором.
Максимальная оптимизация:
Нет оптимизации:
Я просто делюсь результатами своих экспериментов.
Кстати, я попробовал заставить вашу функцию использовать структуру (чтобы эксперимент был более честным😄), и это не повлияло на производительность - результат тот же (разница в пределах погрешности измерений).