Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 255
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрите эту реализацию.
Посмотрел. Проверил.
Удивительно, но мой вариант, логика которого была описана здесь, оказался самый быстрый. Портированная функция из библиотеки C++ оказалась самой медленной.
результат теста:
но целесообразней использовать такой вариант, чтобы использовать сохранные предыдущие значения в случае, если запрашиваемый день тот же самый. Поэтому функция будет работать еще быстрее.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Nikolai Semko, 2024.04.19 09:23
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2024.04.16 12:46
x64:
В копилку алгоритмов по теме.
Я проверил days_from_civil() и epoch_days_fast() из присланных вами ссылок.
Они не самые быстрые (возможно, это компилятор MQL5).
Я проверил days_from_civil() и epoch_days_fast() из присланных вами ссылок.
Они не самые быстрые (возможно, это компилятор MQL5).
Там интерес в пояснениях.
x64:
этот вариант не рабочий. Контрольная сумма не верная. Ограничен одним месяцем. Видимо Вы забыли.
Видно разные процессоры. У меня Intel 13 поколения
этот вариант не рабочий. Контрольная сумма не верная.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2024.04.16 12:46
Для упрощения решил искать месяц в нулевом годе - 1970.
Там решалась другая задача - поиск дня месяца. Не пробовал GetMonth-задачу.
Там решалась другая задача - поиск дня месяца. Не пробовал GetMonth-задачу.
Обновленные контрольные показатели
Самые быстрые функции для построения временных значений из компонентов даты (год, месяц и день).
Контрольная точка:
Результаты:X64:
AVX2:
Впечатляющее ускорение! Более чем в 3000 раз быстрее, чем родной способ (StructToTime).
Также быстрее, чем все варианты, выложенные ранее.
Компилятор MQL творит волшебство!
предыдущий бенчмарк здесь
Впечатляющее ускорение! Более чем в 3000 раз быстрее, чем родной способ (StructToTime).
Также быстрее, чем все варианты, выложенные ранее.
Компилятор MQL творит волшебство!
предыдущий бенчмарк здесь
Если отключить оптимизацию компилятора.
Результаты оптимизатора слишком фантастичны. Вероятнее всего, по этой причине Николай делает rand-выборку.
Контрольная сумма с iBarShift не будет совпадать, т.к. iBarShift работает с реальными барами. Констрольная сумма будет совпадать только на MN1 и W1 таймфреймах, т.к. в истории таких баров нет дырок.
У меня не совпадает на GBPUSD, изменил только первый принт.