Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 246
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если указателем мыши навести на имя переменной или функции и нажать Ctrl, то осуществляется переход к определению или объявлению этой переменной (функции).
Это реализовано почти во всех IDE, только при нажатии Ctrl происходит выделение и подчеркивание переменной. В МЕ нет.
В справке этой фичи не нашел.
Тоже самое можно добиться нажатием Alt+G, но мышкой все же удобнее.
если указателем мыши навести на имя переменной или функции и нажать Ctrl, то осуществляется переход к определению или объявлению этой переменной (функции).
Это реализовано почти во всех IDE, только при нажатии Ctrl происходит выделение и подчеркивание переменной. В МЕ нет.
В справке этой фичи не нашел.
Тоже самое можно добиться нажатием Alt+G, но мышкой все же удобнее.
https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150
https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150
Тоже самое можно добиться нажатием Alt+G, но мышкой все же удобнее.
Интересное замечание, т.к. мышкой в ME не пользуюсь.
https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150
Уже не первый раз замечаю, что по «многочисленным» просьбам пользователей что-то делают и тут-же что-то ломают. Всегда было CTRL+клик выделяло слово. Для меня это легче чем двойной клик, потому, что нагрузка на указательный палец и без двойных кликов достаточно велика. Иногда вечером даже болит. Теперь работает то так, то как сделали по новому. И нихрена не поймёшь когда что должно сработать.
Интересное замечание, т.к. мышкой в ME не пользуюсь.
А Vim-ом пользовались?
:q!
если вдруг заблудишься :-)
Уже не первый раз замечаю, что по «многочисленным» просьбам пользователей что-то делают и тут-же что-то ломают. Всегда было CTRL+клик выделяло слово. Для меня это легче чем двойной клик, потому, что нагрузка на указательный палец и без двойных кликов достаточно велика. Иногда вечером даже болит. Теперь работает то так, то как сделали по новому. И нихрена не поймёшь когда что должно сработать.
Я тоже так раньше слово выделял. Теперь вот приходится отучиваться - по коду летаю туда-сюда. Но.., что поделать...
:q!
если вдруг заблудишься :-)
Уже не первый раз замечаю, что по «многочисленным» просьбам пользователей что-то делают и тут-же что-то ломают. Всегда было CTRL+клик выделяло слово. Для меня это легче чем двойной клик, потому, что нагрузка на указательный палец и без двойных кликов достаточно велика. Иногда вечером даже болит. Теперь работает то так, то как сделали по новому. И нихрена не поймёшь когда что должно сработать.
double-click выделяет слово, tripple-click логическое выражение. тройной клик не у всех всегда получается...
но можете потренировать прямо на этом тексте.