Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 246

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если указателем мыши навести на имя переменной или функции и нажать Ctrl, то осуществляется переход к определению или объявлению этой переменной (функции). 
Это реализовано почти во всех IDE, только при нажатии Ctrl происходит выделение и подчеркивание переменной. В МЕ нет. 


В справке этой фичи не нашел. 
Тоже самое можно добиться нажатием  Alt+G, но мышкой все же удобнее.



 
Nikolai Semko #:

если указателем мыши навести на имя переменной или функции и нажать Ctrl, то осуществляется переход к определению или объявлению этой переменной (функции). 
Это реализовано почти во всех IDE, только при нажатии Ctrl происходит выделение и подчеркивание переменной. В МЕ нет. 


В справке этой фичи не нашел. 
Тоже самое можно добиться нажатием  Alt+G, но мышкой все же удобнее.

https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150

MQL Editor переход к определению по ctrl+click - Включите переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl клик левой мыши, чтобы выделить слово целиком.
MQL Editor переход к определению по ctrl+click - Включите переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl клик левой мыши, чтобы выделить слово целиком.
  • 2023.12.20
  • www.mql5.com
Если есть возможность - добавьте пожалуйста переход к определению функции или объявлению переменной по ctrl click как это реализовано в VS или Qt Creator. можно задействовать вместо ctrl какую-то другую кнопку
 
Artyom Trishkin #:

https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150

А, ну значит недавно это появилось.
 
Nikolai Semko #:

Тоже самое можно добиться нажатием  Alt+G, но мышкой все же удобнее.

Интересное замечание, т.к. мышкой в ME не пользуюсь.

 
Artyom Trishkin #:

https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150

Уже не первый раз замечаю, что по «многочисленным» просьбам пользователей что-то делают и тут-же что-то ломают. Всегда было CTRL+клик выделяло слово. Для меня это легче чем двойной клик, потому, что нагрузка на указательный палец и без двойных кликов достаточно велика. Иногда вечером даже болит. Теперь работает то так, то как сделали по новому. И нихрена не поймёшь когда что должно сработать.

 
fxsaber #:

Интересное замечание, т.к. мышкой в ME не пользуюсь.

А Vim-ом пользовались?
 
Nikolai Semko #:
А Vim-ом пользовались?

:q!

если вдруг заблудишься :-)

 
Alexey Viktorov #:

Уже не первый раз замечаю, что по «многочисленным» просьбам пользователей что-то делают и тут-же что-то ломают. Всегда было CTRL+клик выделяло слово. Для меня это легче чем двойной клик, потому, что нагрузка на указательный палец и без двойных кликов достаточно велика. Иногда вечером даже болит. Теперь работает то так, то как сделали по новому. И нихрена не поймёшь когда что должно сработать.

Я тоже так раньше слово выделял. Теперь вот приходится отучиваться - по коду летаю туда-сюда. Но.., что поделать...

 
Maxim Kuznetsov #:

:q!

если вдруг заблудишься :-)

Самые продвинутые проггеры на нем и пишут.
Но порог вхождения высокий для него.
Считается самым быстрым в написании программ до сих пор, хотя уж годков ему сколько..
Мышки там нет.

 
Alexey Viktorov #:

Уже не первый раз замечаю, что по «многочисленным» просьбам пользователей что-то делают и тут-же что-то ломают. Всегда было CTRL+клик выделяло слово. Для меня это легче чем двойной клик, потому, что нагрузка на указательный палец и без двойных кликов достаточно велика. Иногда вечером даже болит. Теперь работает то так, то как сделали по новому. И нихрена не поймёшь когда что должно сработать.

double-click выделяет слово, tripple-click логическое выражение. тройной клик не у всех всегда получается...

но можете потренировать прямо на этом тексте. 

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