Видят ли брокеры установленных соетников - страница 2
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если не будет комментов и магиков то ДЦ не узнают.
Но вычислят - по колич. запроса ордеров на временной интервал.
Поэтому , чтобы не узнали, надо вставить "торможение" - Sleep , примерно 10 секунд.
На майбуке завтра начинается КОНКУРС - вот там запретили использование РОБОТа.
Можно проверить воочию - смогут ли засечь робота.
если не будет комментов и магиков то ДЦ не узнают.
узнает, ордера помечаются, если они открываются советником, даже если там нет меджика.
И это говорит программист с большим стажем ???
"Всё могут короли . . ." !
Можно проверить воочию - смогут ли засечь робота.
Можно не проверять, даже если magic будет "0", и даже если "-1"
Меня всегда волновал вопрос: может ли дц иметь доступ к самому алгоритму каким-либо образом, чтобы примерно знать, когда будут открываться сделки.
Alexey Volchanskiy:
Нет, не могут. А советники обычно запрещают только на конкурсах ручных трейдеров. В обычной торговле нормальные ДЦ давно не запрещают ни эксперты, ни скальпинг... да вообще ничто не запрещают.
Petros Shatakhtsyan:
И это говорит программист с большим стажем ???
"Всё могут короли . . ." !
Хотите сказать что специалисты ДИЛИНГА имеют доступ к вашей машине , и могут скачать "гениальный" алгоритм - эксперт.
А может думаете еще могут, не дай бог , заглянуть например и в другие укромные места на диске вашей машины ? у кого то наверняка еще и кое что очень "интересное" еще лежит на машине
Вы серьезно считаете что специалисты MetaQuotes разрабатывающие терминал - сделали такую возможность для работников дилинга , что бы они могли тырить эксперты ? т.е. АЛГОРИТМЫ
может вас смущает вот эта штучка ?
p.s.
специально пирамидку из мыслей - посадил
ну это дело техники.
Вот когда научите бота отсылать ордера вот этим, тогда это и будет "дело техники"
Тогда придётся приступить ко второму этапу обучения: научить штатными средствами выходить с рынка, потому что OrderSend спалит робота при первом закрытии
а кто мешает написать программу которая будет кнопки сама нажимать - только смысла нет в этом
А каким образом ДЦ могут иметь доступ к алгоритму ?
Хотите сказать что специалисты ДИЛИНГА имеют доступ к вашей машине , и могут скачать "гениальный" алгоритм - эксперт.
А может думаете что еще могут, не дай бог , заглянуть например и в другие укромные места на диске вашей машины ? у кого то наверняка еще и кое что очень "интересное" еще лежит на машине
Вы серьезно считаете что специалисты MetaQuotes разрабатывающие терминал - сделали такую возможность для работников дилинга , что бы они могли тырить эксперты ? т.е. АЛГОРИТМЫ
может вас смущает вот эта штучка ?
p.s.
специально пирамидку из мыслей - посадил
и наоборот - некий индикатор пишет сигналы в файл, а внешняя программа кликает на кнопки стандартной панели. Со стороны сервера (да и терминала) - это торговля вручную. хотя опять-же это совсем не так.
И какой смысл включать/выключать автоторг на стороне DC?
Можно решить вопрос- если бот связать с ОНЕ-КЛИК.
А как?