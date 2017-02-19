Видят ли брокеры установленных соетников - страница 2

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Alexander Ivanov:

если не будет комментов и магиков то ДЦ не узнают. 

Но вычислят - по колич. запроса ордеров на временной интервал.

Поэтому , чтобы не узнали, надо вставить "торможение"   -  Sleep , примерно 10 секунд. 

На майбуке завтра начинается КОНКУРС - вот там запретили использование РОБОТа. 

Можно проверить воочию - смогут ли засечь робота. 

 

если не будет комментов и магиков то ДЦ не узнают. 

узнает, ордера помечаются, если они открываются советником, даже если там нет меджика.  

 
Petros Shatakhtsyan:

И это говорит программист с большим стажем ???

"Всё могут короли . . ." ! 

У вас паранойя? Там в соседней ветке у чела вообще работники ДЦ через терминал входят в диск D, и просматривают его запароленые папки, и даже тогда, когда компьютер выключен. У вас та-же проблема?
 
Alexander Ivanov:

Можно проверить воочию - смогут ли засечь робота. 

Можно не проверять, даже если magic будет "0", и даже если "-1"

 

 
понятно, при включенной кнопке- автоторг - терминал сразу чеканит ордер.
 


Maxim Romanov:
Меня всегда волновал вопрос: может ли дц иметь доступ к самому алгоритму каким-либо образом, чтобы примерно знать, когда будут открываться сделки. 

Alexey Volchanskiy:
Нет, не могут. А советники обычно запрещают только на конкурсах ручных трейдеров. В обычной торговле нормальные ДЦ давно не запрещают ни эксперты, ни скальпинг... да вообще ничто не запрещают.


Petros Shatakhtsyan:

И это говорит программист с большим стажем ???

"Всё могут короли . . ." ! 

А каким  образом ДЦ могут иметь доступ к алгоритму ?


Хотите сказать что специалисты ДИЛИНГА имеют  доступ к вашей машине , и могут скачать   "гениальный" алгоритм - эксперт. 
А может думаете  еще могут,  не дай бог  ,  заглянуть например и в другие укромные  места  на диске  вашей машины ?   у кого то наверняка еще и  кое что  очень "интересное" еще лежит на машине
Вы серьезно считаете что специалисты MetaQuotes разрабатывающие терминал - сделали такую возможность для работников дилинга , что бы они могли тырить эксперты ?  т.е.  АЛГОРИТМЫ
может вас смущает вот эта штучка ?




p.s.
специально пирамидку  из мыслей - посадил
 
Alexander Ivanov:
ну это дело техники.

Вот когда научите бота отсылать ордера вот этим, тогда это и будет "дело техники"

 

Тогда придётся приступить ко второму этапу обучения: научить штатными средствами выходить с рынка, потому что OrderSend спалит робота при первом закрытии

 
Yuriy Zaytsev:
а кто мешает написать программу которая будет кнопки сама нажимать - только смысла нет в этом
наверху кнопка- Аутоторговля - основная кнопа и ее невозможно обойти.
 
Yuriy Zaytsev:
А каким  образом ДЦ могут иметь доступ к алгоритму ?

Хотите сказать что специалисты ДИЛИНГА имеют  доступ к вашей машине , и могут скачать   "гениальный" алгоритм - эксперт. 
А может думаете что еще могут,  не дай бог  ,  заглянуть например и в другие укромные  места  на диске  вашей машины ?   у кого то наверняка еще и  кое что  очень "интересное" еще лежит на машине
Вы серьезно считаете что специалисты MetaQuotes разрабатывающие терминал - сделали такую возможность для работников дилинга , что бы они могли тырить эксперты ?  т.е.  АЛГОРИТМЫ
может вас смущает вот эта штучка ?

p.s.
специально пирамидку  из мыслей - посадил
Вот, именно то что выделено красным, и есть тот админ, который шастает по компьютеру юзера, особенно в те моменты когда он выключен. На скрине он сейчас не в сети, просто устал шастать, и пошёл отдыхать, чуть позже снова приступит к своей основной работе =)
 
а вообще интересный вопрос - торговля используя нестандартную Buy/Sell/Close/Trail панель, она же технически, то есть терминалом и сервером не отличается от торговли роботом, но при этом остаётся "ручной". Серверу всё одно видится, что на "той стороне" робот. Хотя это не так.

и наоборот - некий индикатор пишет сигналы в файл, а внешняя программа кликает на кнопки стандартной панели. Со стороны сервера (да и терминала) - это торговля вручную. хотя опять-же это совсем не так.

И какой смысл включать/выключать автоторг на стороне DC?
 

Можно решить вопрос- если бот связать с  ОНЕ-КЛИК. 

А как? 

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