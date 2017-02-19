Видят ли брокеры установленных соетников - страница 7

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Yuriy Zaytsev:
Один раз я писал такую штуку под заказ.

а кто тут говорит про выхлоп?

если есть запрос скрыть советника - нужно делать таким способом чтоб клиент был доволен

какой смысл доказывать заказчику что это мартышкин труд? Разве что пофигу на деньги.

 

Если открываются сто сделок в секунду... Всё понятно без слов! Это робот... и ни как его не спрятать!

Господа программисты! 

 
Speculator:

Если открываются сто сделок в секунду... Всё понятно без слов! Это робот... и ни как его не спрятать!

Господа программисты! 

да как нефик делать ))

 

 

Ответ нет не видит!

 

 
Alexey Volchanskiy:

Еще раз повторю свой пост 2 в этой ветке
"Зайдите на вкладку История в МТ4/5 и наведите мышку на ордер, всплывет подсказка с именем советника."

То же самое есть и на серверной стороне, я сам видел. Ни от магиков, ни от комментов это не зависит.

Выводы:

  1. Если хотите участвовать в конкурсах с запретом роботов, надо, чтобы робот не выставлял ордеров. Это можно сделать через кликер, будет имитация ручной торговли.
  2. Если ДЦ делает запрет роботов в обычной торговле, не работать с такой помойкой.
Все, на этом я дискуссию закончил )

если это действительно так (а респондент вполне заслуживает доверия), то как прожжёный технарь могу сказать что это достижимо либо вкладкой на уровне протокола (приказ от панели и от программного OrderSend различаются), либо real-time аналитикой на уровне google/yandex на стороне сервера. В достижимости и надёжности последнего сильно сомневаюсь.
 
 
Speculator:
dd
 
Спасибо за ответы! Ответ о том, что "видит или не видит советника ДЦ" получил, ответ как я понял положительный, то есть видят. Ответ о том, что" введут какие-либо комиссии за роботов или нет" также получил, ответ отрицательный, то есть не введут. А если работать на бирже, то там свои комиссионные при использовании роботов. Всем спасибо!
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