Видят ли брокеры установленных соетников - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Один раз я писал такую штуку под заказ.
а кто тут говорит про выхлоп?
если есть запрос скрыть советника - нужно делать таким способом чтоб клиент был доволен
какой смысл доказывать заказчику что это мартышкин труд? Разве что пофигу на деньги.
Если открываются сто сделок в секунду... Всё понятно без слов! Это робот... и ни как его не спрятать!
Господа программисты!
Если открываются сто сделок в секунду... Всё понятно без слов! Это робот... и ни как его не спрятать!
Господа программисты!
да как нефик делать ))
Ответ нет не видит!
Еще раз повторю свой пост 2 в этой ветке
"Зайдите на вкладку История в МТ4/5 и наведите мышку на ордер, всплывет подсказка с именем советника."
То же самое есть и на серверной стороне, я сам видел. Ни от магиков, ни от комментов это не зависит.
Выводы: