Видят ли брокеры установленных соетников
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- Управление сторонней программой из МТ4
- Советники: BeerGodEA
Здравствуйте, у меня вопрос, может и неоправданный, но все же. Видят ли брокеры то, что я работаю советником (роботом)? Просто слышал то, что торговлю роботами (советниками) скоро будут запрещать, либо ставить какие то дополнительные комиссии и т д. Возможно я ошибаюсь и не правильно что-то понял.
Да, будет, если советник сам открывает ордера. Зайдите на вкладку История в МТ4/5 и наведите мышку на ордер, всплывет подсказка с именем советника. А у ДЦ на сервере вроде еще и в журнал пишется.
А вот если он не будет открывать ордера/позиции, то вопрос интереснее.
Да, будет, если советник сам открывает ордера. Зайдите на вкладку История в МТ4/5 и наведите мышку на ордер, всплывет подсказка с именем советника. А у ДЦ на сервере вроде еще и в журнал пишется.
А вот если он не будет открывать ордера/позиции, то вопрос интереснее.
Здравствуйте, у меня вопрос, может и неоправданный, но все же. Видят ли брокеры то, что я работаю советником (роботом)? Просто слышал то, что торговлю роботами (советниками) скоро будут запрещать, либо ставить какие то дополнительные комиссии и т д. Возможно я ошибаюсь и не правильно что-то понял.
Здравствуйте, у меня вопрос, может и неоправданный, но все же. Видят ли брокеры то, что я работаю советником (роботом)? Просто слышал то, что торговлю роботами (советниками) скоро будут запрещать, либо ставить какие то дополнительные комиссии и т д. Возможно я ошибаюсь и не правильно что-то понял.
Да, будет, если советник сам открывает ордера. Зайдите на вкладку История в МТ4/5 и наведите мышку на ордер, всплывет подсказка с именем советника. А у ДЦ на сервере вроде еще и в журнал пишется.
А вот если он не будет открывать ордера/позиции, то вопрос интереснее.
Меня всегда волновал вопрос: может ли дц иметь доступ к самому алгоритму каким-либо образом, чтобы примерно знать, когда будут открываться сделки.
Меня всегда волновал вопрос: может ли дц иметь доступ к самому алгоритму каким-либо образом, чтобы примерно знать, когда будут открываться сделки.
ДЦ видит магик сделки. Есть магик - советник, нет магика - ручками. Всё просто, не надо усложнять и выдумывать. Ни логов, ни исходников, ни исполняемых файлов ваших со стороны сервера не видать, если только вы сами не оставили калиточку открытой, для удалённого доступа.
Я могу в сове ставить магик = 0, как при ручной торговле
Я же написал во втором посте - наведите мышку на историю сделок с советникм и все станет ясно
Нет, не могут. А советники обычно запрещают только на конкурсах ручных трейдеров. В обычной торговле нормальные ДЦ давно не запрещают ни эксперты, ни скальпинг... да вообще ничто не запрещают.
И это говорит программист с большим стажем ???
"Всё могут короли . . ." !
если не будет комментов и магиков то ДЦ не узнают.
Но вычислят - по колич. запроса ордеров на временной интервал.
Поэтому , чтобы не узнали, надо вставить "торможение" - Sleep , примерно 10 секунд.
На майбуке завтра начинается КОНКУРС - вот там запретили использование РОБОТа.
Можно проверить воочию - смогут ли засечь робота.
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