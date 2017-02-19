Видят ли брокеры установленных соетников

Новый комментарий
 
Здравствуйте, у меня вопрос, может и неоправданный, но все же. Видят ли брокеры то, что я работаю советником (роботом)? Просто слышал то, что торговлю роботами (советниками) скоро будут запрещать, либо ставить какие то дополнительные комиссии и т д. Возможно я ошибаюсь и не правильно что-то понял.
 
Angel160285:
Здравствуйте, у меня вопрос, может и неоправданный, но все же. Видят ли брокеры то, что я работаю советником (роботом)? Просто слышал то, что торговлю роботами (советниками) скоро будут запрещать, либо ставить какие то дополнительные комиссии и т д. Возможно я ошибаюсь и не правильно что-то понял.

Да, будет, если советник сам открывает ордера. Зайдите на вкладку История в МТ4/5 и наведите мышку на ордер, всплывет подсказка с именем советника. А у ДЦ на сервере вроде еще и в журнал пишется.

А вот если он не будет открывать ордера/позиции, то вопрос интереснее.

 
Alexey Volchanskiy:

Да, будет, если советник сам открывает ордера. Зайдите на вкладку История в МТ4/5 и наведите мышку на ордер, всплывет подсказка с именем советника. А у ДЦ на сервере вроде еще и в журнал пишется.

А вот если он не будет открывать ордера/позиции, то вопрос интереснее.

Спасибо!
 
Angel160285:
Здравствуйте, у меня вопрос, может и неоправданный, но все же. Видят ли брокеры то, что я работаю советником (роботом)? Просто слышал то, что торговлю роботами (советниками) скоро будут запрещать, либо ставить какие то дополнительные комиссии и т д. Возможно я ошибаюсь и не правильно что-то понял.
А где вы это вычитали, в газете "Вестник"?
 
Angel160285:
Здравствуйте, у меня вопрос, может и неоправданный, но все же. Видят ли брокеры то, что я работаю советником (роботом)? Просто слышал то, что торговлю роботами (советниками) скоро будут запрещать, либо ставить какие то дополнительные комиссии и т д. Возможно я ошибаюсь и не правильно что-то понял.
Есть и сейчас такие дц, в которых советники запрещены. Кухонь хватает. В таких не нужно торговать.
 
Alexey Volchanskiy:

Да, будет, если советник сам открывает ордера. Зайдите на вкладку История в МТ4/5 и наведите мышку на ордер, всплывет подсказка с именем советника. А у ДЦ на сервере вроде еще и в журнал пишется.

А вот если он не будет открывать ордера/позиции, то вопрос интереснее.

Меня всегда волновал вопрос: может ли дц иметь доступ к самому алгоритму каким-либо образом, чтобы примерно знать, когда будут открываться сделки. 
 
Maxim Romanov:
Меня всегда волновал вопрос: может ли дц иметь доступ к самому алгоритму каким-либо образом, чтобы примерно знать, когда будут открываться сделки. 
ДЦ видит магик сделки. Есть магик - советник, нет магика - ручками. Всё просто, не надо усложнять и выдумывать. Ни логов, ни исходников, ни исполняемых файлов ваших со стороны сервера не видать, если только вы сами не оставили калиточку открытой, для удалённого доступа.
 
Maxim Romanov:
Меня всегда волновал вопрос: может ли дц иметь доступ к самому алгоритму каким-либо образом, чтобы примерно знать, когда будут открываться сделки. 
Нет, не могут. А советники обычно запрещают только на конкурсах ручных трейдеров. В обычной торговле нормальные ДЦ давно не запрещают ни эксперты, ни скальпинг... да вообще ничто не запрещают.
 
Vitalie Postolache:
ДЦ видит магик сделки. Есть магик - советник, нет магика - ручками. Всё просто, не надо усложнять и выдумывать. Ни логов, ни исходников, ни исполняемых файлов ваших со стороны сервера не видать, если только вы сами не оставили калиточку открытой, для удалённого доступа.

Я могу в сове ставить магик = 0, как при ручной торговле

Я же написал во втором посте - наведите мышку на историю сделок с советникм и все станет ясно 

 
Alexey Volchanskiy:
Нет, не могут. А советники обычно запрещают только на конкурсах ручных трейдеров. В обычной торговле нормальные ДЦ давно не запрещают ни эксперты, ни скальпинг... да вообще ничто не запрещают.

И это говорит программист с большим стажем ???

"Всё могут короли . . ." ! 

 

если не будет комментов и магиков то ДЦ не узнают. 

Но вычислят - по колич. запроса ордеров на временной интервал.

Поэтому , чтобы не узнали, надо вставить "торможение"   -  Sleep , примерно 10 секунд. 

На майбуке завтра начинается КОНКУРС - вот там запретили использование РОБОТа. 

Можно проверить воочию - смогут ли засечь робота. 

 

1234567
Новый комментарий