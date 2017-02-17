Комиссия или плата за доступ к сервису фриланс - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
+ оставить комиссию сервиса 10%
Ооо, вот тогда со временем станет все на свои места
Золотые слова. На днях заходил на один сайт, там продают логотипы, сайт расчитан на русскую аудиторию(нет поддержки иностранных языков). В среднем на этом сайте один логотип стот 100$. В цену входит один логотип и больше ничего.
вот вот, а я о чем, нужно держать планку (в нашем случае ее поднять)
оставлять так как есть это стремно как минимум - инфляция сожрет всех, *умников по 10 в первую очередь а потом прихватит всех остальных за собой так как поднять планку это не один день работы.
вот вот, а я о чем, нужно держать планку (в нашем случае ее поднять)
да, это все будет не за один день, но и оставлять так то-же нету смысла - инфляция сожрет всех, и *умников по 10 и всех остальных она потянет на дно
вот вот, а я о чем, нужно держать планку (в нашем случае ее поднять)
оставлять так как есть это стремно как минимум - инфляция сожрет всех, *умников по 10 в первую очередь а потом прихватит всех остальных за собой так как поднять планку это не один день работы.
Единственный вариант - пишите качественный код и сами не снижайте свою планку и со временем у вас появятся постоянные клиенты,для которых важно качество.
постоянных клиентов то-же иногда уводят экстремалы готовые работать за 10
код, качество кода почти не кому не нужно из заказчиков так как они в нем не шарят
работает по ТЗ, ну и хорошо. а то что там темный лес, нет проверок и сам черт там ногу сломит это не кого не интерисует.
Правильный заказ:
если будет вход во фриланс для разработчика стоить 250, то таких умников делать по 50 а тем более по 10 уже не будет
так как умников писать по 10 выше крыши
ЗЫ. Как минимум посмотрите на альтернативные ниши, дизайн, верстка, про разработку на app я вообще промолчу
Почему там все держат планку и не опускаются до минимумов? Там если фрилансер не заработает 3-4 к в мес то это значит что он сидел и чесал одно место
А здесь вродебы вообще тематика финансов, форекс, биржа - какого ... услуги на разработку софта для МТ должны стоить копейки?
на самой популярной бирже апворк (раньше одеск) на заявку "по верстке страницы из псд" набегает 100-150 заявок! Там больше конкуренция, но и рынок больше.
Плюс вы учитываете что некоторые работы-проекты делаются всей командой ИТ компании и студии,
вообщем там есть разные ниши, не все хорошо зарабатывают
постоянных клиентов то-же иногда уводят экстремалы готовые работать за 10
код, качество кода почти не кому не нужно из заказчиков так как они в нем не шарят
работает по ТЗ, ну и хорошо. а то что там темный лес и черт ногу сломит это не кого не интерисует.
вы не правы,разницу понимают все,особенно со временем (после нескольких заданий).
Увы, но большинство не понимает. У некоторых есть по 150-400 работ, идеальные отзывы, быстрое исполнение, вобщем идеальный программист для заказчика, работают на англ и русскую аудиторию.
Смотрим дальше, ср цена 20-25$. Таких знаю несколько человек.
Не идиотизм ли это?