Комиссия или плата за доступ к сервису фриланс - страница 5

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если будет вход во фриланс для разработчика стоить 250, то таких умников делать по 50 а тем более по 10 уже не будет

+ оставить комиссию сервиса 10%

Ооо, вот тогда со временем станет все на свои места 

 
Evgeny Belyaev:
Золотые слова. На днях заходил на один сайт, там продают логотипы, сайт расчитан на русскую аудиторию(нет поддержки иностранных языков). В среднем на этом сайте один логотип стот 100$. В цену входит один логотип и больше ничего.

вот вот, а я о чем, нужно держать планку (в нашем случае ее поднять)

оставлять так как есть это стремно как минимум - инфляция сожрет всех, *умников по 10 в первую очередь а потом прихватит всех остальных за собой так как поднять планку это не один день работы.

 
Vladimir Gribachev:

вот вот, а я о чем, нужно держать планку (в нашем случае ее поднять)

да, это все будет не за один день, но и оставлять так то-же нету смысла - инфляция сожрет всех, и *умников по 10 и всех остальных она потянет на дно

умники по 10 будут всегда. найдётся один и купит "лицензию" за 250 , а потом найдёт 20 умников готовых писать за 10$ и начнёт работать и вы ему ни чего не противопоставите. Я когда начинал,сам работал на такого человека.Он был пакистанцем и всем говорил что программист,хотя в коде вообще не разбирался.,так вот я для него писал по 3 советника в день ,по цене не больше 10-и.,а у него ещё несколько таких "рабов" было.Где он брал заказы я не знаю,но наверняка демпинговал буть-здоров..Подозреваю что и тут на сайте есть такие программисты и вы их входным билетом не остановите. Так что идея c входным билетом на мой взгляд бредовая.,ну не выйдет вам создать монополию и сделать себе сладкую жизнь с гонорарами за скрипт по 200 $ :)
 
Vladimir Gribachev:

вот вот, а я о чем, нужно держать планку (в нашем случае ее поднять)

оставлять так как есть это стремно как минимум - инфляция сожрет всех, *умников по 10 в первую очередь а потом прихватит всех остальных за собой так как поднять планку это не один день работы.

Я бы пднял минимальную стоимость работы до 100$, было бы классно. Это бы стимулировало отток неплатежеспособных клиентов.
 
Единственный вариант - пишите качественный код и сами не снижайте свою планку и со временем у вас появятся постоянные клиенты,для которых важно качество.
 
Stanislav Dray:
Единственный вариант - пишите качественный код и сами не снижайте свою планку и со временем у вас появятся постоянные клиенты,для которых важно качество.

постоянных клиентов то-же иногда уводят экстремалы готовые работать за 10

код, качество кода почти не кому не нужно из заказчиков так как они в нем не шарят

работает по ТЗ, ну и хорошо. а то что там темный лес, нет проверок и сам черт там ногу сломит это не кого не интерисует. 

 

Правильный заказ:

 

 
Vladimir Gribachev:

если будет вход во фриланс для разработчика стоить 250, то таких умников делать по 50 а тем более по 10 уже не будет

так как умников писать по 10 выше крыши

ЗЫ. Как минимум посмотрите на альтернативные ниши, дизайн, верстка, про разработку на app я вообще промолчу

Почему там все держат планку и не опускаются до минимумов? Там если фрилансер не заработает 3-4 к в мес то это значит что он сидел и чесал одно место 

А здесь вродебы вообще тематика финансов, форекс, биржа - какого ... услуги на разработку софта для МТ должны стоить копейки? 

на самой популярной бирже апворк (раньше одеск) на заявку "по верстке страницы из псд" набегает 100-150 заявок! Там больше конкуренция, но и рынок больше.

Плюс вы учитываете что некоторые работы-проекты делаются всей командой ИТ компании и студии,

вообщем там есть разные ниши, не все хорошо зарабатывают

 
Vladimir Gribachev:

постоянных клиентов то-же иногда уводят экстремалы готовые работать за 10

код, качество кода почти не кому не нужно из заказчиков так как они в нем не шарят

работает по ТЗ, ну и хорошо. а то что там темный лес и черт ногу сломит это не кого не интерисует. 

вы не правы,разницу понимают все,особенно со временем (после нескольких заданий).
 
Stanislav Dray:
вы не правы,разницу понимают все,особенно со временем (после нескольких заданий).

Увы, но большинство не понимает. У некоторых есть по 150-400 работ, идеальные отзывы, быстрое исполнение, вобщем идеальный программист для заказчика, работают на англ и русскую аудиторию. 

Смотрим дальше, ср цена 20-25$. Таких знаю несколько человек.

Не идиотизм ли это?

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