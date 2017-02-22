Синхронизация локального времени Windows с сервером МТ5 - страница 15
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Еще одна тема - шедевр!
Для синхронизации локального времени в Виндос с временем сервера достаточно в настройках Виндос установить такую же временную зону, как на сервере. Не догадывались?
Задержка при передачи данных была и будет всегда, но она не стабильна... Поэтому подгонка своих часов с учетом задержки на передачу данных еще одна нерешаемая задача.
Еще одна тема - шедевр!
Для синхронизации локального времени в Виндос с временем сервера достаточно в настройках Виндос установить такую же временную зону, как на сервере. Не догадывались?
Задержка при передачи данных была и будет всегда, но она не стабильна... Поэтому подгонка своих часов с учетом задержки на передачу данных еще одна нерешаемая задача.
Еще одна тема - шедевр!
Для синхронизации локального времени в Виндос с временем сервера достаточно в настройках Виндос установить такую же временную зону, как на сервере. Не догадывались?
Задержка при передачи данных была и будет всегда, но она не стабильна... Поэтому подгонка своих часов с учетом задержки на передачу данных еще одна нерешаемая задача.
Дмитрий, надеюсь у вас в Виндовсе стоит правильная временная зона. Запустите пожалуйста советник (в конце предидущей страници) и принты покажите, посмотрим на сколько ваше время совпадает с временем сервера.
Вообще-то у меня моя временная зона стоит в настройках винды, и поэтому время с сервером брокера не совпадает.
Или уточните, в чем конкретно ваш вопрос?
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Вообще-то у меня моя временная зона стоит в настройках винды, и поэтому время с сервером брокера не совпадает.
Или уточните, в чем конкретно ваш вопрос?
Я говорю не про часы, интересует время расхождения в минутах секундах и миллисекундах.
Советник не обращает внимания на часы.
Вот что у меня получилось,
- сервер MetaQuotes-Demo:
2017.02.01 08:44:47.937 Delta Time Server (USDJPY,M5) ping : 73 | time server: 7:44:47,833 | time local: 8:44:47,937 | delta ms: -113 | min max delta: -104 : -123
2017.02.01 08:44:49.310 Delta Time Server (USDJPY,M5) ping : 73 | time server: 7:44:49,186 | time local: 8:44:49,310 | delta ms: -114 | min max delta: -104 : -124
- другой сервер:
2017.02.01 08:44:32.150 Delta Time Server (USDJPY,M5) ping : 70 | time server: 7:44:26,863 | time local: 8:44:32,150 | delta ms: -5281 | min max delta: -5273 : -5296
2017.02.01 08:44:32.259 Delta Time Server (USDJPY,M5) ping : 70 | time server: 7:44:26,975 | time local: 8:44:32,259 | delta ms: -5281 | min max delta: -5273 : -5296
На сервере MetaQuotes-Demo разница в пределах пинга, нормально.
На другом сервере разница уже в 5 с лишним секунд, что то тут не так.
Я говорю не про часы, интересует время расхождения в минутах секундах и миллисекундах.
Советник не обращает внимания на часы.
Почти как у меня на MetaQuotes-Demo.
Можете попробовать на любых других серверах, разница будет заметна.
Почти как у меня на MetaQuotes-Demo.
Можете попробовать на любых других серверах, разница будет заметна.
Может быть две причины:
1. Синхронизация часов сервера по интернету выполняется раз в неделю, за это время часы дают погрешность.
2. Выгодно выдавать данные с задержкой. Но тут палка о двух концах: большая задержка - клиенты разбегутся, маленькая задержка - начнут слишком много выигрывать.
Может быть две причины:
1. Синхронизация часов сервера по интернету выполняется раз в неделю, за это время часы дают погрешность.
2. Выгодно выдавать данные с задержкой. Но тут палка о двух концах: большая задержка - клиенты разбегутся, маленькая задержка - начнут слишком много выигрывать.
В том и дело, торговый сервер не синхронизируется с источником котировок.
На Форексе торговля круглосуточно, нет перерывов в торговле, точное время может быть не так критично.
На ММВБ аж 3 перерыва торговли и надо каким то образом угадать разрешена торговля или нет, чтобы не нарваться на ошибки. Каждый извращается по своему, т.к. в терминале нет возможности узнать можно торговать или нет.Предложите свой вариант.