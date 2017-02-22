Синхронизация локального времени Windows с сервером МТ5 - страница 15

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Еще одна тема - шедевр!

Для синхронизации локального времени в Виндос с временем сервера достаточно в настройках Виндос установить такую же временную зону, как на сервере. Не догадывались?

Задержка при передачи данных была и будет всегда, но она не стабильна... Поэтому подгонка своих часов с учетом задержки на передачу данных еще одна нерешаемая задача. 

 
Dmitry Fedoseev:

Еще одна тема - шедевр!

Для синхронизации локального времени в Виндос с временем сервера достаточно в настройках Виндос установить такую же временную зону, как на сервере. Не догадывались?

Задержка при передачи данных была и будет всегда, но она не стабильна... Поэтому подгонка своих часов с учетом задержки на передачу данных еще одна нерешаемая задача. 

Что нужно сделать, чтобы не "видеть" ВАС в своих темах?
 
Dmitry Fedoseev:

Еще одна тема - шедевр!

Для синхронизации локального времени в Виндос с временем сервера достаточно в настройках Виндос установить такую же временную зону, как на сервере. Не догадывались?

Задержка при передачи данных была и будет всегда, но она не стабильна... Поэтому подгонка своих часов с учетом задержки на передачу данных еще одна нерешаемая задача. 

Дмитрий, надеюсь у вас в Виндовсе стоит правильная временная зона. Запустите пожалуйста советник (в конце предидущей страници) и принты покажите, посмотрим на сколько ваше время совпадает с временем сервера.
 
Sergey Chalyshev:
Дмитрий, надеюсь у вас в Виндовсе стоит правильная временная зона. Запустите пожалуйста советник (в конце предидущей страници) и принты покажите, посмотрим на сколько ваше время совпадает с временем сервера.

Вообще-то у меня моя временная зона стоит в настройках винды, и поэтому время с сервером брокера не совпадает.

Или уточните, в чем конкретно ваш вопрос?  

 
prostotrader:
Что нужно сделать, чтобы не "видеть" ВАС в своих темах?

Создать свой форум, вот там будете его полноправным хозяином. А здесь, по сути то, и нет ваших тем. Здесь все участники форума имеют равные права - как читать, так и писать.

 
Dmitry Fedoseev:

Вообще-то у меня моя временная зона стоит в настройках винды, и поэтому время с сервером брокера не совпадает.

Или уточните, в чем конкретно ваш вопрос?  

Я говорю не про часы, интересует время расхождения в минутах секундах и миллисекундах. 

Советник не обращает внимания на часы. 

Вот что у меня получилось,

 - сервер MetaQuotes-Demo: 

2017.02.01 08:44:47.547 Delta Time Server (USDJPY,M5)   ping : 73 | time server: 7:44:47,434 | time local: 8:44:47,547 | delta ms: -114 | min max delta: -107 : -123
2017.02.01 08:44:47.937 Delta Time Server (USDJPY,M5)   ping : 73 | time server: 7:44:47,833 | time local: 8:44:47,937 | delta ms: -113 | min max delta: -104 : -123
2017.02.01 08:44:49.310 Delta Time Server (USDJPY,M5)   ping : 73 | time server: 7:44:49,186 | time local: 8:44:49,310 | delta ms: -114 | min max delta: -104 : -124

 - другой сервер:

2017.02.01 08:44:32.087 Delta Time Server (USDJPY,M5)   ping : 70 | time server: 7:44:26,812 | time local: 8:44:32,87 | delta ms: -5281 | min max delta: -5273 : -5296
2017.02.01 08:44:32.150 Delta Time Server (USDJPY,M5)   ping : 70 | time server: 7:44:26,863 | time local: 8:44:32,150 | delta ms: -5281 | min max delta: -5273 : -5296
2017.02.01 08:44:32.259 Delta Time Server (USDJPY,M5)   ping : 70 | time server: 7:44:26,975 | time local: 8:44:32,259 | delta ms: -5281 | min max delta: -5273 : -5296


На сервере MetaQuotes-Demo разница в пределах пинга, нормально.

На другом сервере разница уже в 5 с лишним секунд, что то тут не так.

 
Sergey Chalyshev:

Я говорю не про часы, интересует время расхождения в минутах секундах и миллисекундах. 

Советник не обращает внимания на часы. 

 
Dmitry Fedoseev:

Почти как у меня на MetaQuotes-Demo. 

Можете попробовать на любых других серверах, разница будет заметна.

 
Sergey Chalyshev:

Почти как у меня на MetaQuotes-Demo. 

Можете попробовать на любых других серверах, разница будет заметна.

Может быть две причины: 

1. Синхронизация часов сервера по интернету выполняется раз в неделю, за это время часы дают погрешность.

2. Выгодно выдавать данные с задержкой. Но тут палка о двух концах: большая задержка - клиенты разбегутся, маленькая задержка - начнут слишком много выигрывать. 

 
Dmitry Fedoseev:

Может быть две причины: 

1. Синхронизация часов сервера по интернету выполняется раз в неделю, за это время часы дают погрешность.

2. Выгодно выдавать данные с задержкой. Но тут палка о двух концах: большая задержка - клиенты разбегутся, маленькая задержка - начнут слишком много выигрывать. 

В том и дело, торговый сервер не синхронизируется с источником котировок.

На Форексе торговля круглосуточно, нет перерывов в торговле, точное время может быть не так критично.  

На ММВБ аж 3 перерыва торговли и надо каким то образом угадать разрешена торговля или нет, чтобы не нарваться на ошибки. Каждый извращается по своему, т.к. в терминале нет возможности узнать можно торговать или нет. 

Предложите свой вариант.
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