Синхронизация локального времени Windows с сервером МТ5 - страница 11

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prostotrader:

Запросите Официально усвоего брокера, но т.к эти данные платные,

попросите выдержку за последние 2-3 минуты по Si-3.17 20.01.2017 

Потом сравним с тем, что дали мне.

Извините, сейчас не до этого. Уверен, что Вы досконально проверили и перепроверят в самом СД.
 
fxsaber:
Извините, сейчас не до этого. Уверен, что Вы досконально проверили и перепроверят в самом СД.

Ок

Добавлено

Но повторюсь, что думаю, что "барахлит" функция записи тиков в историю. 

https://www.mql5.com/ru/forum/94399/page6#comment_2763826 

 

"Выгнал" в Exel из Quik таблицу Обезличенных сделок (2000) и

сделал тоже самое в МТ5 -различий нет.

Видимо я прав, что не правльно записываются тики в историю.

(К концу вечерней сессии)  :) 

И в топике, что указал выше, время 21-25 посмотрим, что вечером будет.... 

Файлы:
p31kl1.zip  114 kb
 
prostotrader:

сделал тоже самое в МТ5 -различий нет.

Видимо я прав, что не правльно записываются тики в историю.

Что-то не понял. Различий нет и при этом есть.
 
fxsaber:
Что-то не понял. Различий нет и при этом есть.

Что не понятного?

Баг накапливается со временем 

 
18:45 полёт нормальный
Файлы:
Book_new.zip  12586 kb
 
prostotrader:

Не поленился, и отредактировал файл Биржи и оказалось, что в минуту по инструменту Si-3.17

произошло 460 сделок, а тест CopyTicks() с COPY_TICKS_TRDAE показал, что сделок 294

Логи в подвале 

Пересчитал ещё раз - ошибся (всё овпало) COPY_TICKS_TRDAE - работает нормально,

а вот с остальным засада...

Будем разбираться 

 

Ещё раз перепроверил сделки в истории - всё совпадает (за посдедние 2 дня) около 500 000 сделок!

А с ИНФО (ордера) - просто беда

В отличии от fxsaber, я полностью доверяю бирже и это отчётливо видно в файле сравнения

 

Файл сравнения в подвале.

Строки из МТ5 совпадают со стоками биржи ТОЛЬКО первые 300 строк (растроился и не стал дальше делать) 

Добавлено

Разница времени ядра биржи и сервера 0-2 мс

Добавлено

Код, для получения истории

#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   MqlTick post_ticks[];
   string symbol = "Si-3.17";
   ulong from = ulong(D'2017.01.20 23:49:00') * 1000;
   int result=CopyTicks(symbol, post_ticks, COPY_TICKS_ALL, from, 2000);
   if(result > 0)
   {
     string str="";
     int f_handle=FileOpen("Si-3.17_ticks.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT);
     if (f_handle != INVALID_HANDLE)
     {
       FileWrite(f_handle, "Symbol\tTime\tLast\tFlags");
       for(int i = 0; i< result;i++)
       {
         if(post_ticks[i].flags == 88)
         {
         str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
             string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
             "\tПродажа";
         }
         else
         if(post_ticks[i].flags == 56)
         {
           str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
             string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
             "\tПокупка";
         }
         else
         {
           str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
             string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
             "\t" +  string(post_ticks[i].flags);
         }    
         FileWrite(f_handle, str);    
       }
       FileClose(f_handle);
     }
   }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }


 

Файлы:
Book2.zip  650 kb
[Удален]  
prostotrader:
СД молчит?
 
Alexey Kozitsyn:
СД молчит?

Так быстро врятли разберутся :(

Добавлено

Я, кажется догадываюсь, почему так происходит!

Дело в том, что с биржи сделки и котировки (ордера) приходят разными потоками,

и на сервере они обрабатываются разными функциями. Та, что отвечает за сделки

работает правильно и правильно сохраняет информацию в историю

(об этом говорит то, что за 496 357 сделок нет ни одного пропуска), а та, что

отвечает за ордера "хромает"... 

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