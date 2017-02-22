Синхронизация локального времени Windows с сервером МТ5 - страница 11
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Запросите Официально усвоего брокера, но т.к эти данные платные,
попросите выдержку за последние 2-3 минуты по Si-3.17 20.01.2017
Потом сравним с тем, что дали мне.
Извините, сейчас не до этого. Уверен, что Вы досконально проверили и перепроверят в самом СД.
Ок
Добавлено
Но повторюсь, что думаю, что "барахлит" функция записи тиков в историю.
https://www.mql5.com/ru/forum/94399/page6#comment_2763826
"Выгнал" в Exel из Quik таблицу Обезличенных сделок (2000) и
сделал тоже самое в МТ5 -различий нет.
Видимо я прав, что не правльно записываются тики в историю.
(К концу вечерней сессии) :)
И в топике, что указал выше, время 21-25 посмотрим, что вечером будет....
сделал тоже самое в МТ5 -различий нет.
Видимо я прав, что не правльно записываются тики в историю.
Что-то не понял. Различий нет и при этом есть.
Что не понятного?
Баг накапливается со временем
Не поленился, и отредактировал файл Биржи и оказалось, что в минуту по инструменту Si-3.17
произошло 460 сделок, а тест CopyTicks() с COPY_TICKS_TRDAE показал, что сделок 294
Логи в подвале
Пересчитал ещё раз - ошибся (всё овпало) COPY_TICKS_TRDAE - работает нормально,
а вот с остальным засада...
Будем разбираться
Ещё раз перепроверил сделки в истории - всё совпадает (за посдедние 2 дня) около 500 000 сделок!
А с ИНФО (ордера) - просто беда
В отличии от fxsaber, я полностью доверяю бирже и это отчётливо видно в файле сравнения
Файл сравнения в подвале.
Строки из МТ5 совпадают со стоками биржи ТОЛЬКО первые 300 строк (растроился и не стал дальше делать)
Добавлено
Разница времени ядра биржи и сервера 0-2 мс
Добавлено
Код, для получения истории
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
MqlTick post_ticks[];
string symbol = "Si-3.17";
ulong from = ulong(D'2017.01.20 23:49:00') * 1000;
int result=CopyTicks(symbol, post_ticks, COPY_TICKS_ALL, from, 2000);
if(result > 0)
{
string str="";
int f_handle=FileOpen("Si-3.17_ticks.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT);
if (f_handle != INVALID_HANDLE)
{
FileWrite(f_handle, "Symbol\tTime\tLast\tFlags");
for(int i = 0; i< result;i++)
{
if(post_ticks[i].flags == 88)
{
str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
"\tПродажа";
}
else
if(post_ticks[i].flags == 56)
{
str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
"\tПокупка";
}
else
{
str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
"\t" + string(post_ticks[i].flags);
}
FileWrite(f_handle, str);
}
FileClose(f_handle);
}
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
СД молчит?
Так быстро врятли разберутся :(
Добавлено
Я, кажется догадываюсь, почему так происходит!
Дело в том, что с биржи сделки и котировки (ордера) приходят разными потоками,
и на сервере они обрабатываются разными функциями. Та, что отвечает за сделки
работает правильно и правильно сохраняет информацию в историю
(об этом говорит то, что за 496 357 сделок нет ни одного пропуска), а та, что
отвечает за ордера "хромает"...