Синхронизация локального времени Windows с сервером МТ5 - страница 8

Новый комментарий
 

Так чему же верить (реал)?

MqlTick cur_tick, ct_tick[];
   if(SymbolInfoTick(symb_si, cur_tick))
   {
     int result = CopyTicks(symb_si, ct_tick, COPY_TICKS_INFO, 0, 10);
     if(result>0)
     {
       Print("SymbolInfoTick symbol = ", symb_si, " time = ", cur_tick.time, ".", cur_tick.time_msc%1000, " ask = ", cur_tick.ask, " bid = ", cur_tick.bid, " flags = ", cur_tick.flags);
       for(int i = result-1; i >=0; i--)
       {
         Print("CopyTicks symbol = ", symb_si, " time ", string(i), " = ", ct_tick[i].time, ".", ct_tick[i].time_msc%1000, " ask = ", ct_tick[i].ask, " bid = ", ct_tick[i].bid, " flags = ", ct_tick[i].flags);
       }  
     }
   }
   Print("TICK_FLAG_BID = ", TICK_FLAG_BID);
   Print("TICK_FLAG_ASK = ", TICK_FLAG_ASK);
   Print("TICK_FLAG_LAST = ", TICK_FLAG_LAST);
   Print("TICK_FLAG_VOLUME = ", TICK_FLAG_VOLUME);
   Print("TICK_FLAG_BUY = ", TICK_FLAG_BUY);
   Print("TICK_FLAG_SELL = ", TICK_FLAG_SELL);

Результат

2017.01.21 01:33:56.249 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick symbol = Si-3.17 time = 2017.01.20 23:59:56.0 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 30
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 9 = 2017.01.20 23:54:35.904 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 8 = 2017.01.20 23:53:04.867 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 7 = 2017.01.20 23:51:55.889 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 6 = 2017.01.20 23:50:55.731 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 4
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 5 = 2017.01.20 23:49:58.818 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 4
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 4 = 2017.01.20 23:49:58.706 ask = 60489.0 bid = 60477.0 flags = 2
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 3 = 2017.01.20 23:49:58.553 ask = 60489.0 bid = 60465.0 flags = 2
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 2 = 2017.01.20 23:49:58.454 ask = 60489.0 bid = 60470.0 flags = 2
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 1 = 2017.01.20 23:49:58.279 ask = 60489.0 bid = 60465.0 flags = 2
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 0 = 2017.01.20 23:49:58.191 ask = 60489.0 bid = 60471.0 flags = 2
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_BID = 2
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_ASK = 4
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_LAST = 8
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_VOLUME = 16
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_BUY = 32
2017.01.21 01:33:56.250 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_SELL = 64
2017.01.21 01:33:58.956 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  debugging terminated

Добавлено

Меняю COPY_TICKS_INFO на COPY_TICKS_ALL 

MqlTick cur_tick, ct_tick[];
   if(SymbolInfoTick(symb_si, cur_tick))
   {
     int result = CopyTicks(symb_si, ct_tick, COPY_TICKS_ALL, 0, 10);
     if(result>0)
     {
       Print("SymbolInfoTick symbol = ", symb_si, " time = ", cur_tick.time, ".", cur_tick.time_msc%1000, " ask = ", cur_tick.ask, " bid = ", cur_tick.bid, " flags = ", cur_tick.flags);
       for(int i = result-1; i >=0; i--)
       {
         Print("CopyTicks symbol = ", symb_si, " time ", string(i), " = ", ct_tick[i].time, ".", ct_tick[i].time_msc%1000, " ask = ", ct_tick[i].ask, " bid = ", ct_tick[i].bid, " flags = ", ct_tick[i].flags);
       }  
     }
   }
   Print("TICK_FLAG_BID = ", TICK_FLAG_BID);
   Print("TICK_FLAG_ASK = ", TICK_FLAG_ASK);
   Print("TICK_FLAG_LAST = ", TICK_FLAG_LAST);
   Print("TICK_FLAG_VOLUME = ", TICK_FLAG_VOLUME);
   Print("TICK_FLAG_BUY = ", TICK_FLAG_BUY);
   Print("TICK_FLAG_SELL = ", TICK_FLAG_SELL);

 Результат

2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick symbol = Si-3.17 time = 2017.01.20 23:59:56.0 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 30
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 9 = 2017.01.20 23:54:35.904 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 8 = 2017.01.20 23:53:04.867 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 7 = 2017.01.20 23:51:55.889 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 6 = 2017.01.20 23:50:55.731 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 4
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 5 = 2017.01.20 23:49:59.296 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 56
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 4 = 2017.01.20 23:49:59.59 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 56
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 3 = 2017.01.20 23:49:58.937 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 56
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 2 = 2017.01.20 23:49:58.934 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 88
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 1 = 2017.01.20 23:49:58.933 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 88
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 0 = 2017.01.20 23:49:58.933 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 88
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_BID = 2
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_ASK = 4
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_LAST = 8
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_VOLUME = 16
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_BUY = 32
2017.01.21 01:43:04.843 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_SELL = 64
2017.01.21 01:43:06.795 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  debugging terminated

 

 Si-3.17 last = 60490

 

  • TICK_FLAG_BID – тик изменил цену бид
  • TICK_FLAG_ASK  – тик изменил цену аск
  • TICK_FLAG_LAST – тик изменил цену последней сделки
  • TICK_FLAG_VOLUME – тик изменил объем
  • TICK_FLAG_BUY – тик возник в результате сделки на покупку
  • TICK_FLAG_SELL – тик возник в результате сделки на продажу

 

Может, для лучшего понимания, пойти пива попить?
 

 

Пива попил, но так и ничего не понял

   MqlTick cur_tick, ct_tick[];
   if(SymbolInfoTick(symb_si, cur_tick))
   {
     int result = CopyTicks(symb_si, ct_tick, COPY_TICKS_ALL, 0, 10);
     if(result>0)
     {
       Print("SymbolInfoTick symbol = ", symb_si, " time = ", cur_tick.time, ".", cur_tick.time_msc%1000, " ask = ", cur_tick.ask, " bid = ", cur_tick.bid, " flags = ", cur_tick.flags);
       if((cur_tick.flags & TICK_FLAG_BID) == TICK_FLAG_BID)
         Print("SymbolInfoTick change BID");
       if((cur_tick.flags & TICK_FLAG_ASK) == TICK_FLAG_ASK)
         Print("SymbolInfoTick change ASK");
         if((cur_tick.flags & TICK_FLAG_LAST) == TICK_FLAG_LAST)
         Print("SymbolInfoTick change LAST");
         if((cur_tick.flags & TICK_FLAG_VOLUME) == TICK_FLAG_VOLUME)
         Print("SymbolInfoTick change VOLUME");
         if((cur_tick.flags & TICK_FLAG_BUY) == TICK_FLAG_BUY)
         Print("SymbolInfoTick change BUY");
         if((cur_tick.flags & TICK_FLAG_SELL) == TICK_FLAG_SELL)
         Print("SymbolInfoTick change SELL");
       for(int i = result-1; i >=0; i--)
       {
         Print("CopyTicks symbol = ", symb_si, " time ", string(i), " = ", ct_tick[i].time, ".", ct_tick[i].time_msc%1000, " ask = ", ct_tick[i].ask, " bid = ", ct_tick[i].bid, " flags = ", ct_tick[i].flags);
         if((ct_tick[i].flags & TICK_FLAG_BID) == TICK_FLAG_BID)
         Print("CopyTicks change BID");
       if((ct_tick[i].flags & TICK_FLAG_ASK) == TICK_FLAG_ASK)
         Print("CopyTicks change ASK");
         if((ct_tick[i].flags & TICK_FLAG_LAST) == TICK_FLAG_LAST)
         Print("CopyTicks change LAST");
         if((ct_tick[i].flags & TICK_FLAG_VOLUME) == TICK_FLAG_VOLUME)
         Print("CopyTicks change VOLUME");
         if((ct_tick[i].flags & TICK_FLAG_BUY) == TICK_FLAG_BUY)
         Print("CopyTicks change BUY");
         if((ct_tick[i].flags & TICK_FLAG_SELL) == TICK_FLAG_SELL)
         Print("CopyTicks change SELL");
       }  
     }
   }
   Print("TICK_FLAG_BID = ", TICK_FLAG_BID);
   Print("TICK_FLAG_ASK = ", TICK_FLAG_ASK);
   Print("TICK_FLAG_LAST = ", TICK_FLAG_LAST);
   Print("TICK_FLAG_VOLUME = ", TICK_FLAG_VOLUME);
   Print("TICK_FLAG_BUY = ", TICK_FLAG_BUY);
   Print("TICK_FLAG_SELL = ", TICK_FLAG_SELL);

Результат

2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick symbol = Si-3.17 time = 2017.01.20 23:59:56.0 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 30
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change LAST
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change VOLUME
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 9 = 2017.01.20 23:54:35.904 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 8 = 2017.01.20 23:53:04.867 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 7 = 2017.01.20 23:51:55.889 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 6 = 2017.01.20 23:50:55.731 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 4
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 5 = 2017.01.20 23:49:59.296 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 56
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change LAST
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change VOLUME
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BUY
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 4 = 2017.01.20 23:49:59.59 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 56
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change LAST
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change VOLUME
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BUY
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 3 = 2017.01.20 23:49:58.937 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 56
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change LAST
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change VOLUME
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BUY
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 2 = 2017.01.20 23:49:58.934 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 88
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change LAST
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change VOLUME
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change SELL
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 1 = 2017.01.20 23:49:58.933 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 88
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change LAST
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change VOLUME
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change SELL
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 0 = 2017.01.20 23:49:58.933 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 88
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change LAST
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change VOLUME
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change SELL
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_BID = 2
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_ASK = 4
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_LAST = 8
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_VOLUME = 16
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_BUY = 32
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  TICK_FLAG_SELL = 64
2017.01.21 02:41:19.989 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  debugging terminated

 Окуда взялся тик в 2017.01.20 23:59:56.0 ?

В тиковой истории его нет :( 

И откуда взялись последние 3 тика в CopyTicks() (тоже неторговое время) ?

 Снимали заявки? Но тогда объём должен измениться или цена, как в этом тике

CopyTicks symbol = Si-3.17 time 6 = 2017.01.20 23:50:55.731 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 4 

Может, с горя, водочки накатить?

 
Sergey Chalyshev:

 Попробуй то что у меня получилось:

Время плавает из за пинга, задержек сервера и терминала. Но в пределах -10; +10; миллисекунд получается синхронизировать. 

В премаркет тики тоже приходят. 

Попробовал твой советник в премаркет - разница 47 сек
 

Водку пить не стал, а отправил в техподдержку биржи письмо

Отправленные: 21.01.2017 19:14:36
По: help@moex.com
Копия:
Тема: Si-3.17 (N879289N)


Добрый день!

Разбираемся с разработчиками MetaTrader 5 по поводу
некоректного отображения времени в заявках.
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick symbol = Si-3.17 time = 2017.01.20 23:59:56.0 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 30
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change LAST
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change VOLUME
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 9 = 2017.01.20 23:54:35.904 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 8 = 2017.01.20 23:53:04.867 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 7 = 2017.01.20 23:51:55.889 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change ASK

Не могли бы Вы прислать маленькую выдержку из ордерслог
по инструменту Si-317 за последнюю минуту (23:49:00.000 - 23:50:00.000) торгов 20.01.2017 г.

 Получил ответ

Запрашиваемая информация во вложенном файле.

С уважением,
Михаил Ващук
Техническая поддержка ПАО Московская Биржа
+7 (495) 733-95-07 | help@moex.com

Полный лог в подвале

Последняя сделка была

61121621267     61121621267     0       24657041869     5205    795262  1       160     1693722330      4097    4097    60490.00000     2017-01-20 23:49:59.297 2       2       60490.00000


 2017-01-20 23:49:59.297

Что соответствует сделке в CopyTicks()

2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 5 = 2017.01.20 23:49:59.296 ask = 60490.0 bid = 60477.0 flags = 56
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change LAST
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change VOLUME
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BUY

Это, уже за "пределами" времени биржи (2017.01.20 23:50:55.731)

2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 6 = 2017.01.20 23:50:55.731 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 4
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change ASK

А где же соответствия этому (лог биржи) 

61121621327     61121621327     0       24657043258     5205    795262  200     0       0       2102273 2102273 60500.00000     2017-01-20 23:49:59.457 2       0       0.00000
61121621392     61121621392     0       24657043455     5205    795262  200     200     0       5121    5121    60505.00000     2017-01-20 23:49:59.617 2       1       0.00000
61121621501     61121621501     0       24657043464     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       1       0.00000
61121621502     61121621502     0       24657043464     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       0       0.00000
61121621504     61121621504     0       24657043465     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       1       0.00000
61121621505     61121621505     0       24657043465     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       0       0.00000
61121621507     61121621507     0       24657043466     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       1       0.00000
61121621508     61121621508     0       24657043466     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       0       0.00000
61121621510     61121621510     0       24657043467     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       1       0.00000
61121621511     61121621511     0       24657043467     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       0       0.00000
61121621513     61121621513     0       24657043468     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       1       0.00000
61121621514     61121621514     0       24657043468     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       0       0.00000
61121621516     61121621516     0       24657043469     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       1       0.00000
61121621517     61121621517     0       24657043469     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       0       0.00000
61121621519     61121621519     0       24657043470     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       1       0.00000
61121621520     61121621520     0       24657043470     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       0       0.00000
61121621522     61121621522     0       24657043471     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       1       0.00000
61121621523     61121621523     0       24657043471     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:49:59.997 1       0       0.00000
61121621525     61121621525     0       24657043472     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621526     61121621526     0       24657043472     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621528     61121621528     0       24657043473     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621529     61121621529     0       24657043473     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621531     61121621531     0       24657043474     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621532     61121621532     0       24657043474     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621534     61121621534     0       24657043475     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621535     61121621535     0       24657043475     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621537     61121621537     0       24657043476     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621538     61121621538     0       24657043476     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621540     61121621540     0       24657043477     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621541     61121621541     0       24657043477     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621543     61121621543     0       24657043478     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621544     61121621544     0       24657043478     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621546     61121621546     0       24657043479     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621547     61121621547     0       24657043479     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621549     61121621549     0       24657043480     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621550     61121621550     0       24657043480     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621552     61121621552     0       24657043481     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621553     61121621553     0       24657043481     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621555     61121621555     0       24657043482     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621556     61121621556     0       24657043482     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621627     61121621627     0       24657043238     5205    795262  200     0       0       2102273 2102273 60450.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621635     61121621635     0       24657043455     5205    795262  200     0       0       2102273 2102273 60505.00000     2017-01-20 23:50:00.000 2       0       0.00000
61121621677     61121621677     0       24657043152     5205    795262  1000    0       0       2102273 2102273 60456.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621679     61121621679     0       24657043434     5205    795262  1000    0       0       2102273 2102273 60519.00000     2017-01-20 23:50:00.000 2       0       0.00000

Легенда

replID  replRev replAct id_ord  sess_id isin_id amount  amount_rest     id_deal xstatus status  price   moment  dir     action  deal_price



 

Файлы:
Si-3.17_20.01.2017.zip  183 kb
 

Запрашивая

int result = CopyTicks(symb_si, ct_tick, COPY_TICKS_ALL, 0, 10);


Я должен был получить только это:

61121621549     61121621549     0       24657043480     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621550     61121621550     0       24657043480     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621552     61121621552     0       24657043481     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621553     61121621553     0       24657043481     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621555     61121621555     0       24657043482     5205    795262  1       1       0       1026    1026    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       1       0.00000
61121621556     61121621556     0       24657043482     5205    795262  1       0       0       4098    4098    58609.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621627     61121621627     0       24657043238     5205    795262  200     0       0       2102273 2102273 60450.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621635     61121621635     0       24657043455     5205    795262  200     0       0       2102273 2102273 60505.00000     2017-01-20 23:50:00.000 2       0       0.00000
61121621677     61121621677     0       24657043152     5205    795262  1000    0       0       2102273 2102273 60456.00000     2017-01-20 23:50:00.000 1       0       0.00000
61121621679     61121621679     0       24657043434     5205    795262  1000    0       0       2102273 2102273 60519.00000     2017-01-20 23:50:00.000 2       0       0.00000

Для Сергея

А это, вообще за рамками моего понимания

2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick symbol = Si-3.17 time = 2017.01.20 23:59:56.0 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 30
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change LAST
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change VOLUME
 

На всякий случай ещё раз проверил

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    TestTicks.mq5 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   Print("Test start.");
   MqlTick post_ticks[];
   string symbol = "Si-3.17";
   ulong from = ulong(D'2017.01.20 23:49:59') * 1000;
   int result=CopyTicks(symbol, post_ticks, COPY_TICKS_ALL, from, 20);
   if(result > 0)
   {
     for(int i = result - 1;i>=0;i--)
     {
       Print("Symbol = ", symbol, " Time = ", string(post_ticks[i].time) + "." + string(post_ticks[i].time_msc%1000), " flags = ", post_ticks[i].flags);
     }
   }
   Print("Test done.");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }


 

Но всё тоже самое

2017.01.23 19:23:35.863 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Test start.
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 10:00:00.0 flags = 88
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 10:00:00.0 flags = 88
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 10:00:00.0 flags = 88
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:59:30.312 flags = 2
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:59:30.312 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:58:16.476 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:57:14.762 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:54:57.478 flags = 2
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:54:27.74 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:52:27.191 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:50:53.765 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:49:15.533 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:47:51.605 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:45:02.768 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:54:35.904 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:53:04.867 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:51:55.889 flags = 6
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:50:55.731 flags = 4
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:59.296 flags = 56
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:59.59 flags = 56
2017.01.23 19:23:35.957 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Test done.


 

 

Завтра попробую этот вариант, который синхронизирует локальное

время с временем сервера по приходу первой торговой котировки в 10-00

TimeTradeServer(s_time);

используется для того, чтобы не "дёргать" GrtLocalTime() - внешнюю функцию. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Time_sync_forts.mq5 |
//|                                      Copyright 2017 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.03"
//---
struct _SYSTEMTIME
  {
   ushort            wYear;
   ushort            wMonth;
   ushort            wDayOfWeek;
   ushort            wDay;
   ushort            wHour;
   ushort            wMinute;
   ushort            wSecond;
   ushort            wMilliseconds;
  };

_SYSTEMTIME loc_time;

#import "kernel32.dll"
void GetLocalTime(_SYSTEMTIME &sys_time);
bool SetLocalTime(_SYSTEMTIME &sys_time);
#import
//---
bool     is_sync;
string   symb_rts;
string   symb_si;
string   symb_gold;
string   symb_br;
string   symb_gazr;
string   symb_sbrf;
//
input string           BrInstr   = "BR-2.17"; //Brent
input ENUM_DAY_OF_WEEK FirstDay  = SATURDAY;  //Первый выходной
input ENUM_DAY_OF_WEEK SecondDay = SUNDAY;    //Второй выходной
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert set second symbol function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string SetSecSymbol(const string a_symbol,const string prefix)
  {
   int str_tire=0;
   ushort let_symbol;
   int str_size=StringLen(a_symbol);

   for(int i=0; i<str_size; i++)
     {
      let_symbol=StringGetCharacter(a_symbol,i);

      if(let_symbol=='-')
        {
         str_tire=i;
         break;
        }
     }
   if(str_tire>0)
     {
      return(prefix + StringSubstr(a_symbol, str_tire, str_size - str_tire));
     }
   return("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   is_sync=true;
   MarketBookAdd(Symbol());
//---  
   symb_rts=SetSecSymbol(Symbol(),"RTS");
   if(!SymbolSelect(symb_rts,true))
     {
      MessageBox(symb_rts+" not found in the Market watch!","Error",MB_OK|MB_ICONERROR);
      return(INIT_FAILED);
     }
   else MarketBookAdd(symb_rts);
//---  
   symb_si=SetSecSymbol(Symbol(),"Si");
   if(!SymbolSelect(symb_si,true))
     {
      MessageBox(symb_si+" not found in the Market watch!","Error",MB_OK|MB_ICONERROR);
      return(INIT_FAILED);
     }
   else MarketBookAdd(symb_si);
//---
   symb_gold=SetSecSymbol(Symbol(),"GOLD");
   if(!SymbolSelect(symb_gold,true))
     {
      MessageBox(symb_gold+" not found in the Market watch!","Error",MB_OK|MB_ICONERROR);
      return(INIT_FAILED);
     }
   else MarketBookAdd(symb_gold);
//---
   symb_gazr=SetSecSymbol(Symbol(),"GAZR");
   if(!SymbolSelect(symb_gazr,true))
     {
      MessageBox(symb_gazr+" not found in the Market watch!","Error",MB_OK|MB_ICONERROR);
      return(INIT_FAILED);
     }
   else MarketBookAdd(symb_gazr);
//---
   symb_sbrf=SetSecSymbol(Symbol(),"SBRF");
   if(!SymbolSelect(symb_sbrf,true))
     {
      MessageBox(symb_sbrf+" not found in the Market watch!","Error",MB_OK|MB_ICONERROR);
      return(INIT_FAILED);
     }
   else MarketBookAdd(symb_sbrf);
//---
   symb_br=BrInstr;
   if(!SymbolSelect(symb_br,true))
     {
      MessageBox(symb_br+" not found in the Market watch!","Error",MB_OK|MB_ICONERROR);
      return(INIT_FAILED);
     }
   else MarketBookAdd(symb_br);

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   MarketBookRelease(Symbol());
   MarketBookRelease(symb_rts);
   MarketBookRelease(symb_br);
   MarketBookRelease(symb_si);
   MarketBookRelease(symb_gold);
   MarketBookRelease(symb_gazr);
   MarketBookRelease(symb_sbrf);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Convert To Time function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ConvertToTime(const long n_value,_SYSTEMTIME  &a_time)
  {
   a_time.wMilliseconds=ushort(n_value%1000);
   ulong new_time=ulong(double(n_value)/1000);
   MqlDateTime cur_time={0};
   TimeToStruct(datetime(new_time),cur_time);
   if(cur_time.year>0)
     {
      a_time.wDay=ushort(cur_time.day);
      a_time.wDayOfWeek=ushort(cur_time.day_of_week);
      a_time.wHour=ushort(cur_time.hour);
      a_time.wMinute= ushort(cur_time.min);
      a_time.wMonth = ushort(cur_time.mon);
      a_time.wSecond= ushort(cur_time.sec);
      a_time.wYear=ushort(cur_time.year);
      return(true);
     }
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert On book event function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
   if(!is_sync)
     {
      loc_time.wYear=0;
      GetLocalTime(loc_time);
      if(loc_time.wYear>0)
        {
         if((int(loc_time.wDayOfWeek) == int(FirstDay)) ||
            (int(loc_time.wDayOfWeek) == int(SecondDay))) return;
         MqlTick curr_tick[1];
         if(CopyTicks(symbol,curr_tick,COPY_TICKS_INFO,0,1)==1)
           {
            MqlDateTime sv_time={0};
            TimeToStruct(curr_tick[0].time,sv_time);
            if(sv_time.year>0)
              {
               int st_time=int(10*3600); //10:00:00
               int end_time=int(10*3600+1);//10:00:01
               int cur_time= sv_time.hour * 3600 + sv_time.min * 60 + sv_time.sec;
               if((cur_time>=st_time) && (cur_time<=end_time))
                 {
                  long last_ping=long(NormalizeDouble((double(TerminalInfoInteger(TERMINAL_PING_LAST))/1000)/2,0));
                  long mls_time=long(curr_tick[0].time_msc%1000);
                  if((mls_time+last_ping)>999)
                    {
                     mls_time=long(curr_tick[0].time_msc)+last_ping;
                     if(!ConvertToTime(mls_time, loc_time)) return;
                    }
                  else
                    {
                     loc_time.wMinute = ushort(sv_time.min);
                     loc_time.wSecond = ushort(sv_time.sec);
                     loc_time.wMilliseconds=ushort(mls_time);
                    }
                  if(SetLocalTime(loc_time))
                    {
                     is_sync=true;
                     Print("Local time sync is done. Symbol = ",symbol," Sync min = ",loc_time.wMinute,
                           " Sync sec = ",loc_time.wSecond," Sync ms = ",loc_time.wMilliseconds);
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
   else
     {
      MqlDateTime s_time={0};
      TimeTradeServer(s_time);
      if(s_time.year>0) if(s_time.hour==9) is_sync=false;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
prostotrader:

Водку пить не стал, а отправил в техподдержку биржи письмо

Отправленные: 21.01.2017 19:14:36
По: help@moex.com
Копия:
Тема: Si-3.17 (N879289N)


Добрый день!

Разбираемся с разработчиками MetaTrader 5 по поводу
некоректного отображения времени в заявках.
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick symbol = Si-3.17 time = 2017.01.20 23:59:56.0 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 30
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change LAST
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  SymbolInfoTick change VOLUME
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 9 = 2017.01.20 23:54:35.904 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 8 = 2017.01.20 23:53:04.867 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change ASK
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks symbol = Si-3.17 time 7 = 2017.01.20 23:51:55.889 ask = 60492.0 bid = 60477.0 flags = 6
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change BID
2017.01.21 02:41:17.976 Time_sync_forts (ALRS-3.17,H1)  CopyTicks change ASK

Не могли бы Вы прислать маленькую выдержку из ордерслог
по инструменту Si-317 за последнюю минуту (23:49:00.000 - 23:50:00.000) торгов 20.01.2017 г.


Пока не очень понятно, надо было просить лог биржи не за последнюю минуту (23:49:00.000 - 23:50:00.000) торгов, а просто за последнюю минуту, потому что дальше идет снятие заявок. И в скрипте желательно вывести цену Last тоже. 

 
Sergey Chalyshev:

Пока не очень понятно, надо было просить лог биржи не за последнюю минуту (23:49:00.000 - 23:50:00.000) торгов, а просто за последнюю минуту, потому что дальше идет снятие заявок. И в скрипте желательно вывести цену Last тоже. 

Мне на 1000% всё понятно!

Добавлено

Сервер, скорее всего, работает правильно до 23:49:59, а далее... 

Добавлено

с last

2017.01.23 20:56:21.442 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Test start.
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 10:00:00.0 last =60460.0 flags = 88
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 10:00:00.0 last =60464.0 flags = 88
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 10:00:00.0 last =60465.0 flags = 88
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:59:30.312 last =0.0 flags = 2
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:59:30.312 last =0.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:58:16.476 last =0.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:57:14.762 last =0.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:54:57.478 last =0.0 flags = 2
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:54:27.74 last =0.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:52:27.191 last =0.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:50:53.765 last =0.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:49:15.533 last =0.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:47:51.605 last =0.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.23 09:45:02.768 last =0.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:54:35.904 last =60490.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:53:04.867 last =60490.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:51:55.889 last =60490.0 flags = 6
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:50:55.731 last =60490.0 flags = 4
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:59.296 last =60490.0 flags = 56
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:59.59 last =60490.0 flags = 56
2017.01.23 20:56:22.540 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Test done.


 

 

да и вообще, если сравнить лог биржи с логом CopyTicks(), в рабочее время, то есть ргромные различия

20 строк из лога биржи

replID  replRev replAct id_ord  sess_id isin_id amount  amount_rest     id_deal xstatus status  price   moment  dir     action  deal_price
61121596561     61121596561     0       24657039482     5205    795262  5       5       0       5121    5121    60498.00000     2017-01-20 23:49:00.017 2       1       0.00000
61121596564     61121596564     0       24657039483     5205    795262  2       2       0       5121    5121    60497.00000     2017-01-20 23:49:00.020 1       1       0.00000
61121596784     61121596784     0       24653666035     5205    795262  1       0       0       2102273 2102273 60226.00000     2017-01-20 23:49:00.060 1       0       0.00000
61121596860     61121596860     0       24653666013     5205    795262  1       0       0       2102273 2102273 60898.00000     2017-01-20 23:49:00.060 2       0       0.00000
61121596863     61121596863     0       24657039505     5205    795262  5       5       0       5121    5121    60499.00000     2017-01-20 23:49:00.060 2       1       0.00000
61121596874     61121596874     0       24657011636     5205    795262  100     0       0       2102273 2102273 60421.00000     2017-01-20 23:49:00.063 1       0       0.00000
61121596881     61121596881     0       24656457983     5205    795262  1       0       0       2102273 2102273 60386.00000     2017-01-20 23:49:00.063 1       0       0.00000
61121596944     61121596944     0       24656457986     5205    795262  1       0       0       2102273 2102273 60596.00000     2017-01-20 23:49:00.067 2       0       0.00000
61121597008     61121597008     0       24657039527     5205    795262  100     100     0       5121    5121    60397.00000     2017-01-20 23:49:00.073 1       1       0.00000
61121597151     61121597151     0       24657039552     5205    795262  3       3       0       1025    1025    60497.00000     2017-01-20 23:49:00.087 2       1       0.00000
61121597156     61121597156     0       24657039552     5205    795262  3       0       1693721366      1       1       60497.00000     2017-01-20 23:49:00.087 2       2       60497.00000
61121597157     61121597157     0       24657038660     5205    795262  3       60      1693721366      9223372034707296257     -2147479551     60497.00000     2017-01-20 23:49:00.087 1       2       60497.00000
61121597221     61121597221     0       24657039555     5205    795262  22      22      0       1026    1026    60494.00000     2017-01-20 23:49:00.090 2       1       0.00000
61121597226     61121597226     0       24657039555     5205    795262  22      0       1693721376      9223372034707292162     -2147483646     60494.00000     2017-01-20 23:49:00.090 2       2       60497.00000
61121597227     61121597227     0       24657038660     5205    795262  22      38      1693721376      9223372034707296257     -2147479551     60497.00000     2017-01-20 23:49:00.090 1       2       60497.00000
61121597250     61121597250     0       24657039400     5205    795262  1000    0       0       2102273 2102273 60477.00000     2017-01-20 23:49:00.093 1       0       0.00000
61121597260     61121597260     0       24657039558     5205    795262  2       2       0       1025    1025    60497.00000     2017-01-20 23:49:00.093 2       1       0.00000
61121597265     61121597265     0       24657039558     5205    795262  2       0       1693721380      1       1       60497.00000     2017-01-20 23:49:00.093 2       2       60497.00000
61121597266     61121597266     0       24657038660     5205    795262  2       36      1693721380      9223372034707296257     -2147479551     60497.00000     2017-01-20 23:49:00.093 1       2       60497.00000
61121597291     61121597291     0       24657034498     5205    795262  1       0       0       2102273 2102273 60467.00000     2017-01-20 23:49:00.097 1       0       0.00000

Код

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    TestTicks.mq5 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   Print("New test start.");
   MqlTick post_ticks[];
   string symbol = "Si-3.17";
   ulong from = ulong(D'2017.01.20 23:49:00') * 1000;
   int result=CopyTicks(symbol, post_ticks, COPY_TICKS_ALL, from, 2000);
   if(result > 0)
   {
     Print("Total ", result, " ticks.");
     for(int i = 0;i< result;i++)
     {
       Print("Symbol = ", symbol, " Time = ", string(post_ticks[i].time) + "." + string(post_ticks[i].time_msc%1000), " last =", post_ticks[i].last, " flags = ", post_ticks[i].flags);
     }
   }
   Print("Test done.");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

 

  N строк из лога CopyTicks()

 2017.01.23 22:59:13.657 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        New test start.

2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Total 2000 ticks.
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.88 last =60497.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.90 last =60497.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.94 last =60497.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.109 last =60497.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.109 last =60497.0 flags = 2
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.114 last =60497.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.114 last =60497.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.114 last =60497.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.114 last =60497.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.147 last =60496.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.502 last =60496.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.529 last =60496.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.581 last =60496.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.624 last =60496.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:00.669 last =60498.0 flags = 56
2017.01.23 22:59:13.747 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:01.24 last =60498.0 flags = 56
2017.01.23 22:59:13.748 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:01.110 last =60496.0 flags = 88
2017.01.23 22:59:13.748 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:01.110 last =60496.0 flags = 6
2017.01.23 22:59:13.748 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:01.113 last =60496.0 flags = 4
2017.01.23 22:59:13.748 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:01.113 last =60496.0 flags = 56
2017.01.23 22:59:13.748 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:01.697 last =60498.0 flags = 56
2017.01.23 22:59:13.748 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:01.697 last =60498.0 flags = 56
2017.01.23 22:59:13.748 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:01.700 last =60498.0 flags = 2
2017.01.23 22:59:13.748 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:02.675 last =60498.0 flags = 6
2017.01.23 22:59:13.748 TestTicks (ALRS-3.17,H1)        Symbol = Si-3.17 Time = 2017.01.20 23:49:02.675 last =60496.0 flags = 88

 Куда подевались эти тики?

61121596561     61121596561     0       24657039482     5205    795262  5       5       0       5121    5121    60498.00000     2017-01-20 23:49:00.017 2       1       0.00000
61121596564     61121596564     0       24657039483     5205    795262  2       2       0       5121    5121    60497.00000     2017-01-20 23:49:00.020 1       1       0.00000
61121596784     61121596784     0       24653666035     5205    795262  1       0       0       2102273 2102273 60226.00000     2017-01-20 23:49:00.060 1       0       0.00000
61121596860     61121596860     0       24653666013     5205    795262  1       0       0       2102273 2102273 60898.00000     2017-01-20 23:49:00.060 2       0       0.00000
61121596863     61121596863     0       24657039505     5205    795262  5       5       0       5121    5121    60499.00000     2017-01-20 23:49:00.060 2       1       0.00000
61121596874     61121596874     0       24657011636     5205    795262  100     0       0       2102273 2102273 60421.00000     2017-01-20 23:49:00.063 1       0       0.00000
61121596881     61121596881     0       24656457983     5205    795262  1       0       0       2102273 2102273 60386.00000     2017-01-20 23:49:00.063 1       0       0.00000
61121596944     61121596944     0       24656457986     5205    795262  1       0       0       2102273 2102273 60596.00000     2017-01-20 23:49:00.067 2       0       0.00000
61121597008     61121597008     0       24657039527     5205    795262  100     100     0       5121    5121    60397.00000     2017-01-20 23:49:00.073 1       1       0.00000
61121597151     61121597151     0       24657039552     5205    795262  3       3       0       1025    1025    60497.00000     2017-01-20 23:49:00.087 2       1       0.00000


 

123456789101112131415...17
Новый комментарий