cannot set millisecond timer (500) - страница 6
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Ошибка 1158 - это системная ошибка, говорящая о невозможности выставить таймер
открыл 12 графиков,
на них накинул по эксперту + куча индикаторов,
пока полет нормальный
как только ошибка выплывет посмотрю сколько хендлов открыто
как назло я не могу поймать момент, когда ошибка возникает, при каких условиях, ее то нет то она появляется сразу...
после перезапуска стало 820 хендлов. (200 исчезло)
пока ошибки нет, нагружаю систему дальше
14 окон + 1 советник на каждом + 24 индикатора на каждом
при том что комп не слабый... :-(
Это значит что у вас в терминале с некоторых пор текут хендлы. Потому что дефолтное значение лимита 10000, это много, и раньше этой ошибки не было.
старты свежих МТ терминалов приводит к x0000005 ошибке - обращение к null указателю через раз. и даже при перезагрузке на обновление.
жесть просто.
пишу в СД - тишина в ответ
Хендлы не причем. Сейчас на VPS от Amazon запустил один терминал (458 хендлов) и не могу запустить утилиту с таймером (не милисекундным, а обычным). Таймер не запускается. Сборка 1031.
При этом тот же 1031 на RoboForex запустил таймеры с трудом с n-надцатой попытки, но они там работают уже больше недели стабильно. Теперь стопорить боюсь - потом вообще фиг запустится.
И как теперь работать?
На домашнем компе все запускается. Проблема, в основном, на слабых VPS с малым процессорным временем и небельшим количеством оперативы.
UPD Как только нагрузка на CPU упала со 100% до 70-80, таймер тут же запустился. Но при этом второму терминалу уже не запустить таймер, так как нагрузка 100%.
Хендлы не причем. Сейчас на VPS от Amazon запустил один терминал (458 хендлов) и не могу запустить утилиту с таймером (не милисекундным, а обычным). Таймер не запускается. Сборка 1031.
При этом тот же 1031 на RoboForex запустил таймеры с трудом с n-надцатой попытки, но они там работают уже больше недели стабильно. Теперь стопорить боюсь - потом вообще фиг запустится.
И как теперь работать?На домашнем компе все запускается. Проблема, в основном, на слабых VPS с малым процессорным временем и небельшим количеством оперативы.
как раз они скорее и при чем.
после того как советник вылетает с ошибкой 1158 (лимит хендлов) тогда терминал вешается, и ничего не работает. - помогает только закрытие какого-нибудь графика
И как теперь работать?
На домашнем компе все запускается. Проблема, в основном, на слабых VPS с малым процессорным временем и небельшим количеством оперативы.
Вам просто повезло. я вчера тетировал эту ошибку на своем "не слабом" компе с i7-6700 + 32 gb DDr4+SSD+GTX1070 и так далее.
Ошибка та же самая
Хендлы не причем. Сейчас на VPS от Amazon запустил один терминал (458 хендлов) и не могу запустить утилиту с таймером (не милисекундным, а обычным). Таймер не запускается. Сборка 1031.