cannot set millisecond timer (500) - страница 4
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Добавил в OnInit():
int counter=1;
do
{
ResetLastError();
EventSetMillisecondTimer(Timer);
error=GetLastError();
Print("EventSetMillisecondTimer. Attempt=",counter," Error=",error);
if(error!=0) Sleep(1000);
counter++;
}
while(error!=0 && !IsStopped());
И наблюдал следующее. Пять неудачных попыток. Параллельно закрываю соседний терминал, в котором нет графиков, а только копирование сделок стоит. И сразу удача. Таймер проинициализировался.
Спасибо. Это реально работающая идея. Возьму на вооружение.
Кстати недавно обновили мт5 - тормозов стало меньше. может бы ть и таймер перестанет глючить на ВПС ? - не проверял, у меня таймер работает нормально - не работает у клиентов.
ошибка всегда одна 4024
Я имею, "cannot set millisecond timer (500)" сообщение.
Уважаемая Администрация,
сегодня ошибка таймера появляется практически на всех клиентах, что это может быть ? почему все так и что делать?
ошибка 1158
Возможно это поможет?
Но, у меня на последнем билде от 3 февраля, процессор Интел Windows 64 - все ок.
Т.е. проблема только у других. :-(
еще немного информации, ошибка появляется не сразу, примерно через час-два:
0 09:10:37.921 Exp MASTER for MT4 EURGBPpro,H1: Balance =34876-34876
0 09:10:37.947 Exp MASTER for MT4 EURGBPpro,H1: initialized
0 09:10:37.970 Exp MASTER for MT4 EURCADpro,H1: RUN 2017.02.06 04:11
0 09:10:37.970 Exp MASTER for MT4 EURCADpro,H1: Balance =34876-34876
0 09:10:37.971 Exp MASTER for MT4 EURCADpro,H1: initialized
1 11:52:23.877 Exp MASTER for MT4 EURGBPpro,H1: EventSetTimer(700) error 1158
0 11:52:23.887 Exp MASTER for MT4 EURGBPpro,H1: Error with timer 0
на втором компьютере у себя только что посмотрел, такая же ошибка выскочила. Таймер перестал работать, Советник слился :-(
Уважаемая Администрация,
сегодня ошибка таймера появляется практически на всех клиентах, что это может быть ? почему все так и что делать?
ошибка 1158
Возможно это поможет?
Но, у меня на последнем билде от 3 февраля, процессор Интел Windows 64 - все ок.
Т.е. проблема только у других. :-(
ERROR_NO_MORE_USER_HANDLES 1158 (0x486)
The current process has used all of its system allowance of handles for Window Manager objects.
Ошибка 1158 - это системная ошибка, говорящая о невозможности выставить таймер
ERROR_NO_MORE_USER_HANDLES 1158 (0x486)
The current process has used all of its system allowance of handles for Window Manager objects.
Да но она стала появляться совсем недавно, после декабрьского билда.
При чем не у всех и не всегда. и на разных советниках
Как ее можно решить, какие варианты?
она была у меня в функции инициализации. - ошибка вылазила и советник не работал.
потом я ее поставил в Тик - чтобы если таймер не поставился советник работал по тикам (хотя это большой костыль).
какие еще варианты?
и главное : Почему это происходит? Как это предотвратить? мало места? памяти? процессора?
очень надеюсь на помощь, или хотя бы варианты решения. ведь страдаю не только я.
Пооткрывайте, позакрывайте графики. Позапускайте эксперты и индикаторы. И смотрите изменение количества хэндлов
Для начала понаблюдайте в диспетчере задач, сколько хэндлов использует клиентский терминал.
Пооткрывайте, позакрывайте графики. Позапускайте эксперты и индикаторы. И смотрите изменение количества хэндлов
после перезапуска все ок, но спустя 1-2 часа опять таймер слетает
На строке с заголовками колонок нажать правую кнопку мыши - "Выбрать столбцы". Поставить галку в строке "Дескрипторы"