cannot set millisecond timer (500) - страница 4

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Dmitriy Falkov:

Добавил в OnInit():

   int error=-1;
   int counter=1;
   do
   {
      ResetLastError();
      EventSetMillisecondTimer(Timer);
      error=GetLastError();
      Print("EventSetMillisecondTimer. Attempt=",counter," Error=",error);
      if(error!=0) Sleep(1000);
      counter++;
   }
   while(error!=0 && !IsStopped());

И наблюдал следующее. Пять неудачных попыток. Параллельно закрываю соседний терминал, в котором нет графиков, а только копирование сделок стоит. И сразу удача. Таймер проинициализировался.

 

Спасибо. Это реально работающая идея. Возьму на вооружение.

Кстати недавно обновили мт5 - тормозов стало меньше. может бы ть и таймер перестанет глючить на ВПС ? - не проверял, у меня таймер работает нормально - не работает у клиентов.  

 
Vladislav Andruschenko:

ошибка всегда одна 4024

4027 - неизвестная ошибка, просто отлично. У себя такого пока не замечал.
 

Я имею, "cannot set millisecond timer (500)" сообщение.


Это произошло на моем И VPS на ВСЕХ 16 рабочих живых платформах, и с ОБОИМИ моими брокерами.

Я купил НОВЫЙ EA, и он также показал, "не может установить таймер миллисекунды (100)", но (100)! 

Возможно, это поможет обнаружить.

С уважением,
 

 Уважаемая Администрация, 

сегодня ошибка таймера появляется практически на всех клиентах, что это может быть ? почему все так и что делать?

ошибка 1158

Возможно это поможет? 

 

Но, у меня на последнем билде от 3 февраля, процессор Интел Windows 64 - все ок.

Т.е. проблема только у других. :-(  

 

еще немного информации, ошибка появляется не сразу, примерно через час-два:

 

0       09:10:37.921    Exp  MASTER for MT4 EURGBPpro,H1:  RUN 2017.02.06 04:11
0       09:10:37.921    Exp  MASTER for MT4 EURGBPpro,H1: Balance =34876-34876
0       09:10:37.947    Exp  MASTER for MT4 EURGBPpro,H1: initialized
0       09:10:37.970    Exp  MASTER for MT4 EURCADpro,H1:  RUN 2017.02.06 04:11
0       09:10:37.970    Exp  MASTER for MT4 EURCADpro,H1: Balance =34876-34876
0       09:10:37.971    Exp  MASTER for MT4 EURCADpro,H1: initialized
1       11:52:23.877    Exp  MASTER for MT4 EURGBPpro,H1: EventSetTimer(700) error 1158
0       11:52:23.887    Exp  MASTER for MT4 EURGBPpro,H1: Error with timer 0

 

на втором компьютере у себя только что посмотрел, такая же ошибка выскочила.  Таймер перестал работать, Советник слился :-( 

 
Vladislav Andruschenko:

 Уважаемая Администрация, 

сегодня ошибка таймера появляется практически на всех клиентах, что это может быть ? почему все так и что делать?

ошибка 1158

Возможно это поможет? 

 

Но, у меня на последнем билде от 3 февраля, процессор Интел Windows 64 - все ок.

Т.е. проблема только у других. :-(  

Ошибка 1158 - это системная ошибка, говорящая о невозможности выставить таймер

ERROR_NO_MORE_USER_HANDLES 1158 (0x486)

The current process has used all of its system allowance of handles for Window Manager objects.

 
Пользуюсь этим же советником  , сегодня вылезла ошибка 1158 + к этому заблокировались функции МТ4 открытие-закрытие ордеров и свойства графика ( возможно ещё какие-то не проверял )
 
Slawa:
Ошибка 1158 - это системная ошибка, говорящая о невозможности выставить таймер

ERROR_NO_MORE_USER_HANDLES 1158 (0x486)

The current process has used all of its system allowance of handles for Window Manager objects.

Да но она стала появляться совсем недавно, после декабрьского билда.

При чем не у всех и не всегда. и на разных советниках 

Как ее можно решить, какие варианты?

 

она была у меня в функции инициализации. - ошибка вылазила и советник не работал.

потом я ее поставил в Тик - чтобы если таймер не поставился советник работал по тикам (хотя это большой костыль).

какие еще варианты?

и главное : Почему это происходит? Как это предотвратить? мало места? памяти? процессора?  

 

 

очень надеюсь на помощь, или хотя бы варианты решения. ведь страдаю не только я.  

 
Для начала понаблюдайте в диспетчере задач, сколько хэндлов использует клиентский терминал.

Пооткрывайте, позакрывайте графики. Позапускайте эксперты и индикаторы. И смотрите изменение количества хэндлов
 
Slawa:
Для начала понаблюдайте в диспетчере задач, сколько хэндлов использует клиентский терминал.

Пооткрывайте, позакрывайте графики. Позапускайте эксперты и индикаторы. И смотрите изменение количества хэндлов

после перезапуска все ок, но спустя 1-2 часа опять таймер слетает

 

 
Контролируйте количество использованных хендлов. Вы только память и цпу выводите

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