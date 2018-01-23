cannot set millisecond timer (500) - страница 5
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Контролируйте количество использованных хендлов. Вы только память и цпу выводите
ОНО?
как и что здесь нужно контролировать и как это работать с таймером в мт?
Контролируйте количество использованных хендлов. Вы только память и цпу выводите
вот поймал ошибку на 1 терминале, советник работает по таймеру,
закрыл все остальные.
скажите, это то что Вам нужно? как с этим бороться, что делать вообще :-( на сервере стоит советник который запускает таймер только при инициализации терминала. 1 раз.
Контролируйте количество использованных хендлов. Вы только память и цпу выводите
На строке с заголовками колонок нажать правую кнопку мыши - "Выбрать столбцы". Поставить галку в строке "Дескрипторы"
число дескрипторов прыгает от 25 до 571.
ОНО?
как и что здесь нужно контролировать и как это работать с таймером в мт?
В диспетчере задач во вкладке Подробности на строке с заголовками колонок нажать правую кнопку мыши - "Выбрать столбцы". Поставить галку в строке "Дескрипторы"
Нет. Я точно не помню, как это сделать в ProcessExplorer
В диспетчере задач во вкладке Подробности на строке с заголовками колонок нажать правую кнопку мыши - "Выбрать столбцы". Поставить галку в строке "Дескрипторы"
да я уже в ProcessExplorer открыл свойства. слева показывает количество дескрипторов. цифра 571
число дескрипторов прыгает от 25 до 571.
У меня примерно так же. Дескрипторов около 600. Таймер работает без проблем. Один эксперт с таймером и 5 индикаторов, каждый со своим таймером
дело в том , что вот эта ошибка появилась с декабря. люди начали жаловаться - и у меня тоже было все норм.
на старом компьютере
(2017.02.06 12:57:15.766 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, RDP, UAC, 4 x AMD Phenom II X4 955 Processor, RAM: 9826 / 12287 Mb, HDD: 773557 / 953866 Mb, GMT+03:00)
Это ошибка возникает через раз (всего 19 терминалов было) (Дескрипторов 571)
на новом компе
2017.02.06 11:04:57.360 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, 8 x Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz, RAM: 16928 / 32684 Mb, HDD: 704258 / 1907721 Mb, GMT+02:00
Ошибка не возникает. (Дескрипторов 603)
У клиентов - ошибка вылазит тоже иногда. при чем я читаю про другие эксперты котоыре работают по таймеру - та же проблема.
Тут главное вопрос: что с этим делать? как бороться? и идут ли работы по наладке этой ошибки? ведь она появилась недавно, значит что-то в терминале модифицировали. :-(
Ещё понаблюдаю
Пооткрывал ещё графики, навесил экспертов с таймерами. Довёл количество хэндлов до 700. Пока работает
Ещё понаблюдаю
даже если в Таймер просто вывести
{
Bid;
}
то он слетает при запуске, при чем через раз.
И у эксперта и у индикатора будет выведено сообщение, если OnTimer не будет вызван ни разу в течение 120 секунд