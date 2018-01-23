cannot set millisecond timer (500) - страница 5

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Slawa:
Контролируйте количество использованных хендлов. Вы только память и цпу выводите

 

ОНО?

как и что здесь нужно контролировать и как это работать с таймером в мт?  

 
Slawa:
Контролируйте количество использованных хендлов. Вы только память и цпу выводите

 

вот поймал ошибку на 1 терминале, советник работает по таймеру,

закрыл все остальные.

 

 

скажите, это то что Вам нужно? как с этим бороться, что делать вообще :-(  на сервере стоит советник который запускает таймер только при инициализации терминала. 1 раз.  

 
Slawa:
Контролируйте количество использованных хендлов. Вы только память и цпу выводите

На строке с заголовками колонок нажать правую кнопку мыши - "Выбрать столбцы". Поставить галку в строке "Дескрипторы"

 

число дескрипторов прыгает от 25 до 571.  

 
Vladislav Andruschenko:

 

ОНО?

как и что здесь нужно контролировать и как это работать с таймером в мт?  

Нет. Я точно не помню, как это сделать в ProcessExplorer

В диспетчере задач во вкладке Подробности на строке с заголовками колонок нажать правую кнопку мыши - "Выбрать столбцы". Поставить галку в строке "Дескрипторы"
 
Slawa:
Нет. Я точно не помню, как это сделать в ProcessExplorer

В диспетчере задач во вкладке Подробности на строке с заголовками колонок нажать правую кнопку мыши - "Выбрать столбцы". Поставить галку в строке "Дескрипторы"

да я уже в  ProcessExplorer  открыл свойства. слева показывает количество дескрипторов. цифра  571 

 

 

 
Vladislav Andruschenko:

 

число дескрипторов прыгает от 25 до 571.  

У меня примерно так же. Дескрипторов около 600. Таймер работает без проблем. Один эксперт с таймером и 5 индикаторов, каждый со своим таймером
 
Slawa:
У меня примерно так же. Дескрипторов около 600. Таймер работает без проблем. Один эксперт с таймером и 5 индикаторов, каждый со своим таймером

дело в том , что вот эта ошибка появилась с декабря. люди начали жаловаться - и у меня тоже было все норм.  

на старом компьютере

(2017.02.06 12:57:15.766 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, RDP, UAC, 4 x AMD Phenom II X4 955 Processor, RAM: 9826 / 12287 Mb, HDD: 773557 / 953866 Mb, GMT+03:00) 

 

Это ошибка возникает через раз (всего 19 терминалов было) (Дескрипторов 571)

 

на новом компе

2017.02.06 11:04:57.360 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, 8 x Intel Core i7-6700  @ 3.40GHz, RAM: 16928 / 32684 Mb, HDD: 704258 / 1907721 Mb, GMT+02:00

Ошибка не возникает. (Дескрипторов 603)

 

У клиентов - ошибка вылазит тоже иногда. при чем я читаю про другие эксперты котоыре работают по таймеру - та же проблема. 

 

Тут главное вопрос: что с этим делать? как бороться? и идут ли работы по наладке этой ошибки? ведь она появилась недавно, значит что-то в терминале модифицировали. :-( 

 
Пооткрывал ещё графики, навесил экспертов с таймерами. Довёл количество хэндлов до 700. Пока работает

Ещё понаблюдаю
 
Slawa:
Пооткрывал ещё графики, навесил экспертов с таймерами. Довёл количество хэндлов до 700. Пока работает

Ещё понаблюдаю

даже если в Таймер просто вывести

void OnTimer()
  {

   Bid;

  }

 

то он слетает при запуске, при чем через раз.  

 
Попробуйте тестового эксперта и тестовый индикатор. Индикаторов можно навешивать несколько с разными параметрами

И у эксперта и у индикатора будет выведено сообщение, если OnTimer не будет вызван ни разу в течение 120 секунд
Файлы:
TestTimer.mq4  7 kb
TestTimerIndicator.mq4  4 kb
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