Не обновляются некоторые графики

Суть в чём. Есть индикатор, который вешается на инструмент. Непосредственно в индикаторе выбирается необходимый инструмент и период графика.

Некоторые инструменты не обновляют данные, хотя закачка после нажатия кнопки "обновить" идёт. Даже если открыть отдельный график с этим инструментом - всё равно он не обновляется.

Закрытие/открытие терминала (и нажатие Обновить) не помогает

Закрытие всех графиков данного инструмента и последующее Закрытие/открытие терминала (и нажатие Обновить) не помогает

Один раз не известно при каких обстоятельствах график обновился

Вот видео (только что записал): http://www.files.alexstal.ru/forex/mt5/20100927_1126_29.avi

терминал альпари 334

 
Вот для наглядности два графика вместе: http://www.files.alexstal.ru/forex/mt5/20100927_1145_39.avi
 
Я так понимаю что подключены вы к серверу альпари.

Видео, конечно, занимательное, но было бы полезнее увидеть Ваш индикатор + описание что нужно сделать.


 
Я так понимаю что подключены вы к серверу альпари.

Видео, конечно, занимательное, но было бы полезнее увидеть Ваш индикатор + описание что нужно сделать.

Сам индикатор ничего не рассчитывает - только читает из внешнего файла

один лишь значимый оператор:          ChartSetSymbolPeriod(0, val, TF);

вот лог

2010.09.27 12:58:17    Network    '3056012': terminal synchronized with Alpari NZ Limited
2010.09.27 12:58:16    Network    '3056012': authorized on Alpari-Demo
2010.09.27 12:57:48    Network    '3056012': connection to Alpari-Demo lost
2010.09.27 12:16:11    History    'GBPCAD' -21 invalid bars removed
2010.09.27 11:58:59    Network    '3056012': terminal synchronized with Alpari NZ Limited
2010.09.27 11:58:59    Network    '3056012': authorized on Alpari-Demo
2010.09.27 11:58:28    Network    '3056012': connection to Alpari-Demo lost
2010.09.27 11:48:10    Network    '3056012': terminal synchronized with Alpari NZ Limited
2010.09.27 11:48:10    Network    '3056012': authorized on Alpari-Demo
2010.09.27 11:48:09    Terminal    MetaTrader 5 build 334 started (Alpari)

мне показалось, что символы сами собой обновляются, когда происходит синхронизация.

что то именно здесь не так

 

Это уже не смешно, линия двигается а котировок нет:

Попробовал на другом терминале Альпари - то же нет обновления котировок!

Попробовал на терминале Броко - всё есть.

Функция "Обновить" не помогает, перезапуск не помогает. В терминале, представленном на картинке на 30 инструментах стоит ресурсоёмкий (при старте) индикатор (ему кроме цен и загзага ничего не нужно)

Во втором терминале стоит индикатор, который только отображает, но обращается к последнему участку цен по тем же 30 инструментам.

 

Когда нажимаешь "Обновить" то OHLC сверху на графике пропадает, иногда даже бывает что-то пытается закачаться (визуально по счетчику внизу справа), надпись снова появляется но графика как не было, так и нет
 

Выполнение скрипта

   double Open[];
   int count = 3;        // сколько копируем
   ArraySetAsSeries(Open,true);

   CopyOpen(_Symbol,_Period,0,count,Open);  

   Print(Open[0]); = 1.37894
   Print(Open[1]); = 1.37895
   Print(Open[2]); = 1.37905
 
Картинка начинает рисоваться после следующих событий (напомню, что просто закрыть/открыть терминал не помогает!!!):

