Не обновляются некоторые графики
Вот для наглядности два графика вместе: http://www.files.alexstal.ru/forex/mt5/20100927_1145_39.avi
Я так понимаю что подключены вы к серверу альпари.
Видео, конечно, занимательное, но было бы полезнее увидеть Ваш индикатор + описание что нужно сделать.
Сам индикатор ничего не рассчитывает - только читает из внешнего файла
один лишь значимый оператор: ChartSetSymbolPeriod(0, val, TF);
вот лог
2010.09.27 12:58:17 Network '3056012': terminal synchronized with Alpari NZ Limited
2010.09.27 12:58:16 Network '3056012': authorized on Alpari-Demo
2010.09.27 12:57:48 Network '3056012': connection to Alpari-Demo lost
2010.09.27 12:16:11 History 'GBPCAD' -21 invalid bars removed
2010.09.27 11:58:59 Network '3056012': terminal synchronized with Alpari NZ Limited
2010.09.27 11:58:59 Network '3056012': authorized on Alpari-Demo
2010.09.27 11:58:28 Network '3056012': connection to Alpari-Demo lost
2010.09.27 11:48:10 Network '3056012': terminal synchronized with Alpari NZ Limited
2010.09.27 11:48:10 Network '3056012': authorized on Alpari-Demo
2010.09.27 11:48:09 Terminal MetaTrader 5 build 334 started (Alpari)
мне показалось, что символы сами собой обновляются, когда происходит синхронизация.
что то именно здесь не так
Это уже не смешно, линия двигается а котировок нет:
Попробовал на другом терминале Альпари - то же нет обновления котировок!
Попробовал на терминале Броко - всё есть.
Функция "Обновить" не помогает, перезапуск не помогает. В терминале, представленном на картинке на 30 инструментах стоит ресурсоёмкий (при старте) индикатор (ему кроме цен и загзага ничего не нужно)
Во втором терминале стоит индикатор, который только отображает, но обращается к последнему участку цен по тем же 30 инструментам.
Когда нажимаешь "Обновить" то OHLC сверху на графике пропадает, иногда даже бывает что-то пытается закачаться (визуально по счетчику внизу справа), надпись снова появляется но графика как не было, так и нет
Выполнение скрипта
double Open[]; int count = 3; // сколько копируем ArraySetAsSeries(Open,true); CopyOpen(_Symbol,_Period,0,count,Open); Print(Open[0]); = 1.37894 Print(Open[1]); = 1.37895 Print(Open[2]); = 1.37905
Суть в чём. Есть индикатор, который вешается на инструмент. Непосредственно в индикаторе выбирается необходимый инструмент и период графика.
Некоторые инструменты не обновляют данные, хотя закачка после нажатия кнопки "обновить" идёт. Даже если открыть отдельный график с этим инструментом - всё равно он не обновляется.
Закрытие/открытие терминала (и нажатие Обновить) не помогает
Закрытие всех графиков данного инструмента и последующее Закрытие/открытие терминала (и нажатие Обновить) не помогает
Один раз не известно при каких обстоятельствах график обновился
Вот видео (только что записал): http://www.files.alexstal.ru/forex/mt5/20100927_1126_29.avi
терминал альпари 334