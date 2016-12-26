Узнать смещение по GMT брокера в тестере стратегий.
Когда-то бился над этим вопросом.
В тестере - только напрямую задавая GMT - смещение.
Может быть, сейчас что-то изменилось, но я сомневаюсь. Для большей части пользователей это совершенно не нужно - соответственно, разработчики не будут этим заморачиваться.
Простите, а почему?
Когда-то бился над этим вопросом.
В тестере - только напрямую задавая GMT - смещение.
Может быть, сейчас что-то изменилось, но я сомневаюсь. Для большей части пользователей это совершенно не нужно - соответственно, разработчики не будут этим заморачиваться.
Да, по всей видимости, ни каких изменений, к сожалению.
Печаль, похоже, все таки, придется добавить входную настройку. Просто мне, необходимо, устранить человеческий фактор, т.к. при ошибке с указанием GMT смещения, дальнейший процесс работы эксперта исказиться в худшую сторону, а чтобы исправить, нужно будет создавать хрупкую конструкцию. Торговые сессии, все таки, очень требовательны к информации о точном GMT смещении.
Всем спасибо за информацию!
Dmitriy Gizlyk,
К сожалению, этот трюк не сработает, т.к. у каждого брокера время баров нормировано с учетом GMT смещения. Это означает, что время баров закрытия в конце недели и открытия в начале будут как по GMT+0. Естественно, бары (цены открытия, закрытия и т.д. и т.п.) не буду совпадать с другими (у который GMT смещение другое) брокерами, но время будет совпадать из-за того, что GMT смещение учитывается.
Но, все равно, спасибо за идею!
Dmitriy Gizlyk,
К сожалению, этот трюк не сработает, т.к. у каждого брокера время баров нормировано с учетом GMT смещения. Это означает, что время баров закрытия в конце недели и открытия в начале будут как по GMT+0. Естественно, бары (цены открытия, закрытия и т.д. и т.п.) не буду совпадать с другими (у который GMT смещение другое) брокерами, но время будет совпадать из-за того, что GMT смещение учитывается.
Но, все равно, спасибо за идею!
Может эта функция поможет, в тестере работает
TimeGMTOffset
Возвращает текущую разницу между временем GMT и локальным временем компьютера в секундах с учетом перехода на зимнее или летнее время. Зависит от настроек времени на компьютере пользователя.
int TimeGMTOffset();
Возвращаемое значение
Значение типа int, представляющее текущую разницу между временем GMT и локальным временем компьютера TimeLocal() и в секундах.
TimeGMTOffset() = TimeGMT() - TimeLocal()
Sergey Gritsay, GMT смещение локального времени компьютера ни как не связана с GMT смещением брокера.
Кроме того:
https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmt
Примечание
Если в качестве параметра была передана переменная типа структуры MqlDateTime, то она заполняется соответствующим образом.
Для организации счетчиков и таймеров высокого разрешения нужно использовать функцию GetTickCount(), которая выдает значения в миллисекундах.
При работе в тестере стратегий время TimeGMT() всегда равно моделируемому серверному времени TimeTradeServer().
https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timelocal
Примечание
Если в качестве параметра была передана переменная типа структуры MqlDateTime, то она заполняется соответствующим образом.
Для организации счетчиков и таймеров высокого разрешения нужно использовать функцию GetTickCount(), которая выдает значения в миллисекундах.
При работе в тестере стратегий локальное время TimeLocal() всегда равно моделируемому серверному времени TimeCurrent().
Следовательно, TimeGMTOffset() в тестере всегда будет возвращать 0.
Sergey Gritsay, GMT смещение локального времени компьютера ни как не связана с GMT смещением брокера.
Кроме того:
https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmt
https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timelocal
Следовательно, TimeGMTOffset() в тестере всегда будет возвращать 0.
у меня не ноль, вот код
"\nTimeCurrent() = ",TimeCurrent(),
"\nTimeGMT() = ",TimeCurrent()+TimeGMTOffset(),
"\nTimeGMTOffset() = ",TimeGMTOffset()
);
вот результат
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте дамы и господа!
Эксперту в тестере стратегий необходимо узнать смещение по GMT брокера.
Вне тестера с этим нет проблем, но в тестере с этим возник реальный вопрос.
У кого какие идеи по этому поводу?
П.С. причем это необходимо сделать автоматически, не прибегая к входным настройкам.