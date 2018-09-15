Не пойму- баг в тестере МТ5? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я бы за гораздо меньшее время и усилия написал советник в пять строчек, который железно воспроизводит и выложил бы здесь.
Потратил бы пять минут и знал бы на 100%, что проблему каждый может увидеть.
Уважайте свое время.
елки, Вам же уже 100050000++++ раз сказали как проверить,
а вы все бла-бла-бла и посылаете тех, кто пытается Вам помочь.
win7 32bit свежеустановленная
версия терминала 1486
проблема воспроизводится без проблем.
цена открытия выше хая свечи на 100пп при спреде в 9пп
У меня аналогичная проблема. Удалил всю историю, загрузилась заново. Но при тесте проблемы остались. Сделки открываются по несуществующим ценам.
Пришёл к выводу, что это неправильная история тиков на сервере брокера. Видимо цены баров формируются отдельно, а все тики отдельно.
Проверил два способа получения последнего тика:
и
В обоих случаях цены ask, bid и last находятся за пределами цен (как и на скриншоте выше).
Т.к. эта проблема не решаема, а тестировать как-то нужно, я в тестере применяю такой фильтр:
Конечно, это подойдёт не на все случаи жизни, но в моём случае работает идеально.
Пришёл к выводу, что это неправильная история тиков на сервере брокера. Видимо цены баров формируются отдельно, а все тики отдельно.
Проверил два способа получения последнего тика:
и
В обоих случаях цены ask, bid и last находятся за пределами цен (как и на скриншоте выше).
Т.к. эта проблема не решаема, а тестировать как-то нужно, я в тестере применяю такой фильтр:
Конечно, это подойдёт не на все случаи жизни, но в моём случае работает идеально.
Это хорошо когда у вас маркет-ордера, а что делать если отложенные? Как объяснить юзерам, что при тестировании у них баг котировок, когда стоповый ордер открывается на 1000 пунктов от реальной цены. Писала об этой проблеме в СД ещё 2 года назад, жаль если воз и ныне там.
Это хорошо когда у вас маркет-ордера, а что делать если отложенные? Как объяснить юзерам, что при тестировании у них баг котировок, когда стоповый ордер открывается на 1000 пунктов от реальной цены. Писала об этой проблеме в СД ещё 2 года назад, жаль что воз и ныне там.
Да, в этом случае это большая проблема. Мне кажется что эта же проблема возникнет и при срабатывании SL и TP. А если тестить по M1 OHLC эта проблема вообще может остаться незамеченной, т.к. в этом случае будут использованы не тики а данные баров.
Короче постоянно какие-то волшебные проблемы, о которых и не подозреваешь.
https://www.mql5.com/ru/forum/241313
Если да, то теперь понятно от чего у меня так странно ордера исполнялись...