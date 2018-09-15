Не пойму- баг в тестере МТ5? - страница 4

fxsaber:

А я бы за гораздо меньшее время и усилия написал советник в пять строчек, который железно воспроизводит и выложил бы здесь.

Потратил бы пять минут и знал бы на 100%, что проблему каждый может увидеть.

Уважайте свое время. 

это вы, сравнили свой скилл написания кода с моим,то,что у вас займет 5 мин,у меня может пара часов ,а то и больше. а то и в принципе я не воспроизведу вашу мысль.
 

елки, Вам же уже 100050000++++ раз сказали как проверить, 

а вы все бла-бла-бла и посылаете тех, кто пытается Вам помочь.  

 

win7 32bit свежеустановленная

версия терминала 1486

проблема воспроизводится без проблем.

цена открытия выше хая свечи на 100пп при спреде в 9пп


 

У меня аналогичная проблема. Удалил всю историю, загрузилась заново. Но при тесте проблемы остались. Сделки открываются по несуществующим ценам.


Не существующие цены сделок в тестере

 

Пришёл к выводу, что это неправильная история тиков на сервере брокера. Видимо цены баров формируются отдельно, а все тики отдельно.

Проверил два способа получения последнего тика:

SymbolInfoTick(Symbol(), last_tick)

и

last_tick.ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
last_tick.bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
last_tick.last = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_LAST);

В обоих случаях цены ask, bid и last находятся за пределами цен (как и на скриншоте выше).

Т.к. эта проблема не решаема, а тестировать как-то нужно, я в тестере применяю такой фильтр:

if(last_tick.ask < iLow(_Symbol, PERIOD_M1, 0)) return;
if(last_tick.bid > iHigh(_Symbol, PERIOD_M1, 0)) return;

Конечно, это подойдёт не на все случаи жизни, но в моём случае работает идеально.

 
Ilnar Valeyev:

Пришёл к выводу, что это неправильная история тиков на сервере брокера. Видимо цены баров формируются отдельно, а все тики отдельно.

Проверил два способа получения последнего тика:

и

В обоих случаях цены ask, bid и last находятся за пределами цен (как и на скриншоте выше).

Т.к. эта проблема не решаема, а тестировать как-то нужно, я в тестере применяю такой фильтр:

Конечно, это подойдёт не на все случаи жизни, но в моём случае работает идеально.

Это хорошо когда у вас маркет-ордера, а что делать если отложенные? Как объяснить юзерам, что при тестировании у них баг котировок, когда стоповый ордер открывается на 1000 пунктов от реальной цены. Писала об этой проблеме в СД ещё 2 года назад, жаль если воз и ныне там.

 
Tetyana Shcherba:

Это хорошо когда у вас маркет-ордера, а что делать если отложенные? Как объяснить юзерам, что при тестировании у них баг котировок, когда стоповый ордер открывается на 1000 пунктов от реальной цены. Писала об этой проблеме в СД ещё 2 года назад, жаль что воз и ныне там.

Да, в этом случае это большая проблема. Мне кажется что эта же проблема возникнет и при срабатывании SL и TP. А если тестить по M1 OHLC эта проблема вообще может остаться незамеченной, т.к. в этом случае будут использованы не тики а данные баров.

Короче постоянно какие-то волшебные проблемы, о которых и не подозреваешь.

 
Приветствую запровил данной ветки Я у себя не тестировал ваши советники, но как я понял у вас проблама наподобие жтой ?
