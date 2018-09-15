Не пойму- баг в тестере МТ5?
при максимальной скорости - тестер замораживается намеренно, чтобы не тормозить процесс тестирования.
ай не прочитал, что без визуализации также.
селл закрывается по аску,
возможно у Вас там цена Аска была? т.е. повышенный спред? как вариант выводите аск и бид на график.
но это не отменяет правила, что при макс скорости график "морозится"
вот открытие сделок2016.11.22 18:32:30 Core 1 2016.08.31 19:00:01 order performed buy 0.76 at 103.389 [#19 buy 0.76 USDJPY at 103.389]
2016.11.22 18:32:30 Core 1 2016.08.31 19:00:01 deal performed [#19 buy 0.76 USDJPY at 103.389]
2016.11.22 18:32:30 Core 1 2016.08.31 19:00:01 deal #19 buy 0.76 USDJPY at 103.389 done (based on order #19)
2016.11.22 18:32:30 Core 1 2016.08.31 19:00:01 market buy 0.76 USDJPY (103.388 / 103.389 / 103.388)
2016.11.22 18:32:30 Core 1 2016.08.31 19:00:01 order performed sell 1.00 at 115.234 [#18 sell 1.00 EURJPY at 115.234]
2016.11.22 18:32:30 Core 1 2016.08.31 19:00:01 deal performed [#18 sell 1.00 EURJPY at 115.234]
2016.11.22 18:32:30 Core 1 2016.08.31 19:00:01 deal #18 sell 1.00 EURJPY at 115.234 done (based on order #18)
2016.11.22 18:32:30 Core 1 2016.08.31 19:00:01 market sell 1.00 EURJPY (115.234 / 115.236 / 115.234)
а вот закрытие
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 retcode=10009 deal=21 order=21
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 order performed buy 1.00 at 115.583 [#21 buy 1.00 EURJPY at 115.583]
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 deal performed [#21 buy 1.00 EURJPY at 115.583]
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 deal #21 buy 1.00 EURJPY at 115.583 done (based on order #21)
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 market buy 1.00 EURJPY, close #18 (115.576 / 115.583 / 115.576)
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 Close #18 EURJPY POSITION_TYPE_SELL
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 #18 EURJPY POSITION_TYPE_SELL 1.00 115.234 [0]
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 retcode=10009 deal=20 order=20
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 order performed sell 0.76 at 101.872 [#20 sell 0.76 USDJPY at 101.872]
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 deal performed [#20 sell 0.76 USDJPY at 101.872]
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 deal #20 sell 0.76 USDJPY at 101.872 done (based on order #20)
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 market sell 0.76 USDJPY, close #19 (101.872 / 101.873 / 101.872)
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 Close #19 USDJPY POSITION_TYPE_BUY
2016.11.22 18:33:43 Core 1 2016.09.16 15:00:00 #19 USDJPY POSITION_TYPE_BUY 0.76 103.389 [0]
нет такой цены,от слова совсем!
Чтобы это не было просто словами нужно:
- указать билд терминала
- тип и разрядность операционной системы
- к какому серверу подключались
- код (полный) или минимальный, который может воспроизвести проблему.
возможно у Вас там цена Аска была? т.е. повышенный спред? как вариант выводите аск и бид на график.
посмотрите мой последний пост с графико за эту дату
а так же обратите внимание,что при визуализации спред рисуется прям на графике в виде серой и красной линий. если было бы расширение,то там были бы сопли на графике
Чтобы это не было просто словами нужно:
- указать билд терминала
- тип и разрядность операционной системы
- к какому серверу подключались
- код (полный) или минимальный, который может воспроизвести проблему.
2016.11.21 23:57:53.295 Terminal Microsoft Windows XP (X86 based PC) on Wine, IE 08.00, Intel Pentium 4 2.40GHz, RAM: 2648 / 4035 Mb, HDD: 226823 / 352999 Mb, GMT+03:00
2016.11.21 23:57:59.290 Network '50040244': authorized on Alpari-MT5-Demo through mt5demo.uk.10 (ping: 55.69 ms)
с кодом сложней,так как там расчеты через R.однако это не отменяет того факта, что цена откуда такая странная взялась?
2016.11.21 23:57:53.289 Terminal MetaTrader-Admiral Markets build 1472 started (Admiral Markets AS)
2016.11.21 23:57:53.295 Terminal Microsoft Windows XP (X86 based PC) on Wine, IE 08.00, Intel Pentium 4 2.40GHz, RAM: 2648 / 4035 Mb, HDD: 226823 / 352999 Mb, GMT+03:00
2016.11.21 23:57:59.290 Network '50040244': authorized on Alpari-MT5-Demo through mt5demo.uk.10 (ping: 55.69 ms)
с кодом сложней,так как там расчеты через R.однако это не отменяет того факта, что цена откуда такая странная взялась?
При максимальной прокрутке может отрисоваться как угодно. Подойдите к данному участку на скорости = максимальная минус три шага. Точнее с момента открытия сделки проверьте на скорости = максимальная минус три шага.
И максимально облегчите код - выбросите всё инородное. Это нужно будет всё равно сделать - для локализации проблемы.
чтобы закрыть вопрос со спредом,добавил в код
Print("Спред по второй паре = ",SymbolInfoInteger(Pair2,SYMBOL_SPREAD));
в проблемном месте получил
2016.11.22 19:08:52 Core 1 2016.09.16 15:00:00 Спред по первой паре = 7
2016.11.22 19:08:52 Core 1 2016.09.16 15:00:00 Закрыть по СЛ = -1490.11
2016.11.22 19:08:52 Core 1 2016.09.16 15:00:00 retcode=10009 deal=21 order=21
2016.11.22 19:08:52 Core 1 2016.09.16 15:00:00 order performed buy 1.00 at 115.583 [#21 buy 1.00 EURJPY at 115.583]
2016.11.22 19:08:52 Core 1 2016.09.16 15:00:00 deal performed [#21 buy 1.00 EURJPY at 115.583]
При максимальной прокрутке может отрисоваться как угодно. Подойдите к данному участку на скорости = максимальная минус три шага. Точнее с момента открытия сделки проверьте на скорости = максимальная минус три шага.
И максимально облегчите код - выбросите всё инородное. Это нужно будет всё равно сделать - для локализации проблемы.
Нужен минимально воспроизводимый код + проверить на MetaQuotes-Demo.
Так Вы мало того, что не на Windows, Вы запускаетесь из под Wine, при этом пользуете Windows XP.
Тесты проводите сначала на Windows и не на "хромой кобыле", а на современной операционке и на сервере MetaQoutes-Demo.
Нужен минимально воспроизводимый код + проверить на MetaQuotes-Demo.
для того,чтобы показать,что проблема вопроизводится не только на моем советнике, ниже будут приведены результаты триальной версии мультвалютной совы из маркеты. грааль!!! тест всего лишь за неделю! если это дырка в тестере или глюк,то человек успел им воспользоваться и запродать в маркете на 25к зелени таких советников граальных))
сова запускалась на виртуальной машине. тестирование проводилось по OHLC.
2016.11.22 20:19:36.498 Terminal Microsoft Windows XP (X86 based PC) on VirtualBox, IE 08.00, Pentium Dual-Core E5500 @ 2.80GHz, RAM: 714 / 1023 Mb, HDD: 3897 / 10228 Mb, GMT+04:00
2016.11.22 20:19:36.498 Terminal C:\Program Files\MetaTrader 5
2016.11.22 20:19:46.943 Network '50054438': authorized on Alpari-MT5-Demo through mt5demo.nl.3 (ping: 57.45 ms)
входы в сделки по несуществующим ценам. в окне данных видно,что таких цен даже близко нет на 100пп. спред так же видел 3 пп.
и еще пример, что подобная цена при тесте данной совы не единична
название совы могут скинуть модератору в личку ,чтобы попытаться воспроизвести картинки
Прогонял сову в режиме по реальным тикам с визуализацией.
получилась такая картина
по одной паре график встает и котировки как-будто не идут
а по второй паре котировки продолжают нормально тикать и соответственно по одной паре профит/убыток не считается,а по второй считается
далее следует такая картина - по замерзшей паре резкий рывок вперед и все закрывается по убытку в 1.5к,хотя стоплосс стоит в 500. но интересно не это, интересно по КАКОЙ цене закрылась первая пара. такой цены просто нет!!
я решил,что это глюк при визуализации, прогнал в тестере без оной, результат тот же, закрывается по неизвестной цене.
что делать,не понятно.