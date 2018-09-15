Не пойму- баг в тестере МТ5? - страница 3
OHLC это не реальные тики. Возможно глюк именно в них?
проверил своего на всех тиках тот же участок что и у Вас
только на "реальных тиках". все ок.
Это значит что дело либо в Вашем компьютере либо в экспертах ?.
скачал Вашего ПОДООПЫТНОГО,
как его пропустили в маркет не могу понять? он же откровенно глючит
2016.11.23 08:43:34.263 2016.11.14 00:00:16 stack overflow
Блин, у меня не пропускают версию с ОДНИМ русским символом - все, его надо искать. А тут блин с такими фатальными ошибками и пропускают.
а если тестировать на OHLC - то все ок. никаких глюков нет (ВАШ ПОДООПЫТНЫЙ) Сервер и настройки как у Вас
Это значит что- у вас что то с компом.
Тут что ? уже допускается обсуждать продукты из маркета ? или все делается по знакомству.
Некоторые не пропускают любые случаи, чтобы рекламировать свои продукты, и притворяются добродетелями.
Ну что дальше ? Разве не понятно, что покупатели здесь не ходят.
вы понимате,что дело не в советнике, не в моем компьютере,и вообще ни в чем?!
есть тестер,есть воспроизводимая проблема на разных серверах.
терминал вообще был установлен чистый на только что установленную винду на виртуальной машине. так что грешить на компьютер - это грех!
может проблема вопроизводится только на определенном софте,я не знаю. у продавана,не будем упоминать его всуе,по графикам тестера картина так же вопроизводится
все это не отвечает на вопрос - откуда несуществующие цены?
в первом посте я описывал,как происходило дело с визуализацией, один график замирает на переходе с 31.08 на 01.09 ,в этот момент отсутствуют в истории реальные тики, а тестирование ведется именно по ним. а второй график продолжает движение,т.е. получается уже не мультивалютное тестирование,а сингл инструмент только работает. затем 16..09 "включается" второгой график,и мультивалюное тестирование продолжается.
ярком тому примером служит скрин ниже. хорошо видно, как идут даты на тестировании 14,16 сентября,затем снова 9 сентября и потом как обычно. это происходит из-за того,что я описал выше. дата 9 берется ,когда возобновляется тестирование по замерзшему инструменту,а первый инструмент уже ждет его на 16 дате.затем они синхронизируются и продолжают совместно.
to fxsaber
я посмотрел ваше ссылку, маловероятно по одной просто причине - скользят там цены по 100пп и больше
Имел в виду этот подход локализации проблемы
TicketBuyLimit = OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, 1, 95090, 0, 0, 0);
Берете лог и смотрите проблемный ордер. Пишите советник (пять строк), который открывает только этот ордер в заданное время (по логу посмотрите) и место.
Тем самым упрощаете советник до нельзя. И показываете легко воспроизводимый результат.
В той ветке именно так железно доказал Ренату проблемы с ценами исполнения.
извините, но передо мной не стоит задача кому что-либо доказывать. я не работаю в данной компании багтестером. я обычный пользователь,который увидел проблему,сообщил о ней. все,дальше я умываю руки и передаю дело профессионалам. я и так потратил слишком много времени.
данную проблему,скорей всего,передам в СД.
записал на видео,Как происходит открытие сделок на сервере метаквот.
видео всего 1.30мин и весит 10 метров. посмотреть можно прям в браузере в новом окне,если нажать на него там
https://volafile.io/r/BHHCA0i
А я бы за гораздо меньшее время и усилия написал советник в пять строчек, который железно воспроизводит и выложил бы здесь.
Потратил бы пять минут и знал бы на 100%, что проблему каждый может увидеть.
Уважайте свое время.
проблема только у Вас! у меня такой проблемы не появляется на Вашем же советнике с Вашими настройками и так далее
это не МОЙ советник.
вот вы,вроде,грамотный программист,продукты делаете какие-то,что-то пишите. а просто вещи не понимаете,что если у вас не воспроизводится, не значит,что не воспроизводится в принципе! я уже говорил-я не умею на голове стоять,однако не заявляю категорично,что это невозможно. а еще не все люди болеют раком или спидом, или вы тоже скажете - я же не болею,значит этого нет!
дело может быть в софте.
и все эти ваши бла-бла-бла так и не ответили на вопрос - откуда несуществующие цены!