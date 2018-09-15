Не пойму- баг в тестере МТ5? - страница 2
Нужен минимально воспроизводимый код + проверить на MetaQuotes-Demo.
Так Вы мало того, что не на Windows, Вы запускаетесь из под Wine, при этом пользуете Windows XP.
Тесты проводите сначала на Windows и не на "хромой кобыле", а на современной операционке и на сервере MetaQoutes-Demo.
извините, наверное я ГДЕ-ТО не разглядел мин. требования!! к системе, или дисклаймер о том,что на "хромой" кобыле,как вы выразились, результаты будут отличаться - это раз!
два - я наоборот почему-то вижу, что линукс заявлен в поддержке!
а так же из официальной статьи компании
Как уже отмечалось выше, Wine не является полностью стабильным приложением. Соответственно, некоторые функции терминала MetaTrader 5 могут работать некорректно. На данный момент выявлены следующие проблемы:
Не функционирует MQL5 Маркет
За исключением вышеуказанной проблемы, вы можете полноценно пользоваться всеми функциями терминала MetaTrader 5 в Linux.
Проверочный советник:
//| Exchange_CTrade.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- global variable
CPositionInfo m_position; // trade position object
CTrade m_trade; // trading object
bool IN=true;
bool OUT=true;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
SymbolSelect("EURJPY",true);
SymbolSelect("USDJPY",true);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
double open_EURJPY=iOpen(0,"EURJPY",PERIOD_M30);
double open_USDJPY=iOpen(0,"USDJPY",PERIOD_M30);
if(IN)
{
if(TimeCurrent()>D'2016.08.13 19:00:00')
{
datetime date=TimeCurrent();
IN=false;
m_trade.Sell(1.00,"EURJPY");
m_trade.Buy(0.76,"USDJPY");
}
}
if(OUT)
{
if(TimeCurrent()>D'2016.09.16 15:00:00')
{
datetime date=TimeCurrent();
OUT=false;
for(int i=PositionsTotal()-1;i>=0;i--)
{
if(m_position.SelectByIndex(i))
{
Print("Start Close");
m_trade.PositionClose(m_position.Ticket());
uint retcode = m_trade.ResultRetcode();
string retcode_description = m_trade.ResultRetcodeDescription();
string comment = m_trade.ResultComment();
Print("End close. Ticket ",m_position.Ticket(),
": Retcode ",retcode,
", RetcodeDescription ",retcode_description,
", Comment ",comment);
}
}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Get Open for specified bar index |
//+------------------------------------------------------------------+
double iOpen(const int index,string symbol=NULL,ENUM_TIMEFRAMES timeframe=PERIOD_CURRENT)
{
if(symbol==NULL)
symbol=Symbol();
if(timeframe==0)
timeframe=Period();
double Open[];
double open=0;
ArraySetAsSeries(Open,true);
int copied=CopyOpen(symbol,timeframe,index,1,Open);
if(copied>0) open=Open[0];
return(open);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Открывает нормально. На максимальной скорости баланс отображает без пауз и задержек. Оба графика не тормозят. И закрывает по адекватным ценам:
Нормальная операционка:
2016.11.22 18:55:29.478 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 4160 / 8077 Mb, HDD: 386112 / 476372 Mb, GMT+02:00
2016.11.22 18:55:29.478 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Подключаюсь к MetaQuotes-Demo.
Вывод: Вам нужно крепко поискать неровности программирования в своём коде.
Пожалуйста, начните локализовывать проблему:
попробовал я ваш советник и там,и там на реальных тиках за тот же период,что и свой.
в общем-то я не понимаю,что вы хотите показать своим тестовыми советником. то,что он открывает-закрывает сделки по существующим ценам? так это не новость, я и не утверждал,что ВСЕ цены глючные,я показывал,что МОГУТ БЫТЬ несуществующие цены,а ваш советник открыл по сделке,слил их и закрыл,на этом все. по-вашему,это релевантное сравнение условий?
вот скрин с моего советника еще, некоторые сделки открывает-закрывает нормально,некоторые-видно как.
на демо метаквот не прогнал,т.к. там не маркет исполнение,а инстант. выдает ошибку
2016.11.22 21:09:58 Core 1 2016.08.05 15:59:31 failed instant buy 2.00 EURJPY at 0.000 [Invalid price]
возиться и разбираться в чем дело с ней,я не стал.
прогнал на сервере робофорекс 2016.11.22 21:16:51.251 Network '2315305': authorized on RoboForex-MetaTrader 5 through Europe #1 (ping: 45.93 ms)
на нем проблема не воспроизвелась. проблемное место проскочил нормально.
у альпари примерно на проблемном месте вылезают сообщения (вернее перед началом теста,но это как раз о проблемном месте). по второй паре такие же сообщения примерно на те же даты.
2016.11.22 21:32:06 Core 1 USDJPY : 2016.09.14 23:59 - real ticks absent for 147 minutes out of 1440 total minute bars within a day
2016.11.22 21:32:06 Core 1 USDJPY : 2016.09.13 23:59 - no real ticks within a day
2016.11.22 21:32:06 Core 1 USDJPY : 2016.09.12 23:59 - no real ticks within a day
2016.11.22 21:32:06 Core 1 USDJPY : 2016.09.09 23:59 - no real ticks within a day
2016.11.22 21:32:06 Core 1 USDJPY : 2016.09.08 23:59 - no real ticks within a day
2016.11.22 21:32:06 Core 1 USDJPY : 2016.09.07 23:59 - no real ticks within a day
2016.11.22 21:32:00 Core 1 USDJPY : 2016.09.06 23:59 - no real ticks within a day
2016.11.22 21:32:00 Core 1 USDJPY : 2016.09.05 23:59 - no real ticks within a day
2016.11.22 21:32:00 Core 1 USDJPY : 2016.09.02 23:59 - no real ticks within a day
2016.11.22 21:32:00 Core 1 USDJPY : 2016.09.01 23:59 - no real ticks within a day
т.е. если по какой-то паре есть реальные тики,а по второй в этом время нет,и тестер начинает генерировать их, могут быть проблемы?
однако совой из маркета проблема воспроизводиться спокойно как на альпари сервере,так и на метаквот
скрин с метаквот демо
З.Ы, скачайте себе с маркета советника (ссылку я скину,чтобы не было упоминаний тут коммерческих продуктов) и вот с его помощью уже у себя попробуйте воспроизвести то,что я показывал на скринах.
Нет. Никаких закрытых кодов. Только открытый код. Ибо такое г..:
2016.11.22 21:00:15.651 2016.11.14 00:00:06 stack overflow
мне не нужно 😉
Ок,забываем про мой советник,нет его и никогда не было. я пошутил.
Начнем все заново.
Прошу помощи, я скачал/купил советник в маркете, мне обещали грааль за мои деньги. Действительно, я прогнал его в тестере
на сервере метаквот на паре EURUSD в режиме OHLC на ТФ М1 с даты 13.11.16 по 19.11. 16 с ДЕФОЛТНЫМИ настройками (т.е. настройки были по-умолчанию,ничего там не менял) и получил свой тестерный грааль.
Однако затем я открыл график пары,на которой он тестировался и увидел там такую картинку.
Цена открытия сделки НЕ СОВПАДАЕТ!!! с ценой на графике на 500пп !!!
Прошу помощи - в чем дело?
З.Ы.
Нет. Никаких закрытых кодов. Только открытый код. Ибо такое г..:
2016.11.22 21:00:15.651 2016.11.14 00:00:06 stack overflow
мне не нужно 😉
Ничем не могу помочь с открытым кодом. Если данный советник ПРОДАЕТСЯ!! в маркете,значит он прошел ВСЕ проверки и гарантированно работоспособен! Попробуйте потестировать советник не на вашей новомодной системе, а на "хромой" кобыле. Вот у меня с ней (с кобылой) подобных проблем нет с советником.
З.З,Ы. я обычный пользователь,который озвучил проблему,хотелось бы решение