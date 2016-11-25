MetaEditor build 1472 - страница 3

Новый комментарий
 
MQ Alexander:
Поведение соответствует поведению стандартных SVN клиентов - файл удаляется с диска и помечается в базе SVN как удалённый.
В Tortoise SVN с диска ничего не удаляется, только из базы. Так и должно быть.
 
coderex:
да я многое могу и делаю, но только уже надоело делать то, что сделано на других целевых торговых платформах, вообще нужно конечно прекращать заниматься изобретением велосипедов и брать нормальный инструмент для работы, посмотрю еще на итоги тестирования по окончании торговой сессии и приму решение...

Стакан стандартно визуализируется с пустыми уровнями. Т.е. так же, как на других платформах.

Давать через MQL массив с пустыми уровнями нельзя. Потому что это будут огромные массивы в случае, если между ценами первой заявки и  последней заявки в стакане большое расстояние, что встречается повсеместно на малоликвидных символах.

Программирование - это как раз тот инструмент, который позволяет делать то, что хочешь. Я категорически против пустых полей в MQL-массиве. 

 
fxsaber:

Стакан стандартно визуализируется с пустыми уровнями. Т.е. так же, как на других платформах.

Давать через MQL массив с пустыми уровнями нельзя. Потому что это будут огромные массивы в случае, если между ценами первой заявки и  последней заявки в стакане большое расстояние, что встречается повсеместно на малоликвидных символах.

О каких огромных данных с пустыми полями вы вообще говорите? Скрин в студию этих огромных данных )) Стакан хоть раз собирали сами или только вскользь с ним знакомы?

Программирование - это как раз тот инструмент, который позволяет делать то, что хочешь. Я категорически против пустых полей в MQL-массиве. 

То что программирование тот инструмент я не сомневаюсь, но как это вяжется с тем, что вы против или нет ))

PS. в общем все, наигрался я этим терминалом вдоволь, скорость ни какая, остается размещение на солокации брокера, а значит имеет смысл использовать тот инструмент где все необходимое есть )) будем ждать когда MQ расширит функционал в том виде, в котором можно писать нормальное ПО без костылей и дописываний алгоритмов

 
coderex:
О каких огромных данных с пустыми полями вы вообще говорите? Скрин в студию этих огромных данных )) Стакан хоть раз собирали сами или только вскользь с ним знакомы?

Генерировал даже стаканы синтетических торговых инструментов. Короче, компетентен на 100% в этом вопросе.

 

Слева стакан с нулевыми уровнями, справа - без. Очевидно, что Ваш массив (с нулевыми) только для "красной" стороны стакана был бы из 13662-13500+1=2012 элементов, среди которых 2006 (99.7%) штук были бы пустышками.

 
fxsaber:

Генерировал даже стаканы синтетических торговых инструментов. Короче, компетентен на 100% в этом вопросе.

 

Слева стакан с нулевыми уровнями, справа - без. Очевидно, что Ваш массив (с нулевыми) только для "красной" стороны стакана был бы из 13662-13500+1=2012 элементов, среди которых 2006 (99.7%) штук были бы пустышками.

люди бывают упертыми и вы в том числе, если не знаете торговых стратегий где учитываются пустоты в стакане, то это не означает, что они не нужны )) и я не вижу огромных данных с пустыми полями, да есть несколько пустых полей, но они как раз и нужны... кроме того, такой глубины стакан как вы написали в более чем 2000 элементов, как то трудно анализировать, анализируют стакан в районе 40-60 глубиной, хотя может кто и больше ))

Немного теории в торговле - пример из скрина 1. Исходные данные:

- у вас стоит SELL_LIMIT объемом 50 на уровне 1.3500

- SL установлен на уровне 1.3501 на полный объем

где в итоге закроется по стопу ваш лимитник, если будет "съедена" плотность на уровне 1.3500?

Если вы думаете, что у вас ордер закроется на 1,3501, то вы заблуждаетесь, вас вынесет на уровень 1.3503 и вы получите не расчетный убыток, а гораздо больший. Думаю теперь понятно для чего нужно оценивать уровни с нулевым объемом?

И еще, откройте стакан любого малоликвидного инструмента и там стаканы будут полупустые, либо с маленькими объемами. Если алгоритм полностью автоматизировать то конечно все просчитается, но дело в том, что не возможно описать программно все варианты. Поэтому на рынке не исчезают полуавтоматические торговые системы, дающие возможность кроме нажатия на кнопки по сигналам, еще визуально оценить состояние рынка. А теперь добавьте в алгоритм + исправление отсутствия уровней с нулевым объемом (как минимум копирование массива с условиями на каждом уровне по всей глубине стакана для анализа отсутствующих уровней и их вставки) + отрисовка GUI. У меня на двух торгуемых инструментах все виснет когда рынок активно начинает двигаться, плюс ко всему отрисовка идет не всегда корректная из-за тормознутости отрисовки в терминале - объемы могут не совпадать из-за тормозов графической части. Даже стакан терминала показывает все корректно т.к. он работает в другом потоке. Но стакан терминала не обладает тем функционалом которым можно пользоваться для торговли - кластеров нет, вертикальных объемов нет.

И это лишь маленькая часть того, что сделано не до конца либо неправильно.

А насчет того что программирование тот инструмент, который позволяет делать то, что хочешь я и не спорю, но в свободное время, а в рабочее нужно писать то что реально работает и не заниматься увлекательными изысканиями ))

 
Alexey Volchanskiy:
...

Установите Tortoise SVN и научитесь работать с программой, она имеет на порядок больше возможностей, чем редактор. 

Так она сразу при установке денег требует. Евро.
 
coderex:

Извините, но это нытье, никакое отношение не имеющее к созданию ТС. Не участвую дальше. 

 
Artyom Trishkin:
Так она сразу при установке денег требует. Евро.

Чего-о-о-о??? Всегда была бесплатная, да и сам неделю назад ставил, ничего не спросила. Вы что-то не то скачали, вот отсюда качайте 1.9.4 плз https://tortoisesvn.net/downloads.html

А ниже на этой же странице есть Language packs, там куча языков.

Downloads · TortoiseSVN
Downloads · TortoiseSVN
  • tortoisesvn.net
To find out what is happening with the project and when you can expect the next major release, take a look at our project status page.Stable Branch BuildsWe maintain ongoing Release Candidates as well. These contain the latest official release plus latest bugfixes and will eventually become the next official release. They are not built nightly...
 
Только что терминал обновился до билда 1485, во разработчики дают, как пирожки пекут )) И хоть бы какое-то упоминание в хелпе, что починили, что нового...
 
Alexey Volchanskiy:
Только что терминал обновился до билда 1485, во разработчики дают, как пирожки пекут )) И хоть бы какое-то упоминание в хелпе, что починили, что нового...
Вот же релиз: Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1485: дополнительные режимы тестирования и графика в стандартной библиотеке
1234
Новый комментарий