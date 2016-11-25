MetaEditor build 1472 - страница 3
Поведение соответствует поведению стандартных SVN клиентов - файл удаляется с диска и помечается в базе SVN как удалённый.
да я многое могу и делаю, но только уже надоело делать то, что сделано на других целевых торговых платформах, вообще нужно конечно прекращать заниматься изобретением велосипедов и брать нормальный инструмент для работы, посмотрю еще на итоги тестирования по окончании торговой сессии и приму решение...
Стакан стандартно визуализируется с пустыми уровнями. Т.е. так же, как на других платформах.
Давать через MQL массив с пустыми уровнями нельзя. Потому что это будут огромные массивы в случае, если между ценами первой заявки и последней заявки в стакане большое расстояние, что встречается повсеместно на малоликвидных символах.
Программирование - это как раз тот инструмент, который позволяет делать то, что хочешь. Я категорически против пустых полей в MQL-массиве.
О каких огромных данных с пустыми полями вы вообще говорите? Скрин в студию этих огромных данных )) Стакан хоть раз собирали сами или только вскользь с ним знакомы?
Программирование - это как раз тот инструмент, который позволяет делать то, что хочешь. Я категорически против пустых полей в MQL-массиве.
То что программирование тот инструмент я не сомневаюсь, но как это вяжется с тем, что вы против или нет ))
PS. в общем все, наигрался я этим терминалом вдоволь, скорость ни какая, остается размещение на солокации брокера, а значит имеет смысл использовать тот инструмент где все необходимое есть )) будем ждать когда MQ расширит функционал в том виде, в котором можно писать нормальное ПО без костылей и дописываний алгоритмов
О каких огромных данных с пустыми полями вы вообще говорите? Скрин в студию этих огромных данных )) Стакан хоть раз собирали сами или только вскользь с ним знакомы?
Генерировал даже стаканы синтетических торговых инструментов. Короче, компетентен на 100% в этом вопросе.
Слева стакан с нулевыми уровнями, справа - без. Очевидно, что Ваш массив (с нулевыми) только для "красной" стороны стакана был бы из 13662-13500+1=2012 элементов, среди которых 2006 (99.7%) штук были бы пустышками.
люди бывают упертыми и вы в том числе, если не знаете торговых стратегий где учитываются пустоты в стакане, то это не означает, что они не нужны )) и я не вижу огромных данных с пустыми полями, да есть несколько пустых полей, но они как раз и нужны... кроме того, такой глубины стакан как вы написали в более чем 2000 элементов, как то трудно анализировать, анализируют стакан в районе 40-60 глубиной, хотя может кто и больше ))
Немного теории в торговле - пример из скрина 1. Исходные данные:
- у вас стоит SELL_LIMIT объемом 50 на уровне 1.3500
- SL установлен на уровне 1.3501 на полный объем
где в итоге закроется по стопу ваш лимитник, если будет "съедена" плотность на уровне 1.3500?
Если вы думаете, что у вас ордер закроется на 1,3501, то вы заблуждаетесь, вас вынесет на уровень 1.3503 и вы получите не расчетный убыток, а гораздо больший. Думаю теперь понятно для чего нужно оценивать уровни с нулевым объемом?
И еще, откройте стакан любого малоликвидного инструмента и там стаканы будут полупустые, либо с маленькими объемами. Если алгоритм полностью автоматизировать то конечно все просчитается, но дело в том, что не возможно описать программно все варианты. Поэтому на рынке не исчезают полуавтоматические торговые системы, дающие возможность кроме нажатия на кнопки по сигналам, еще визуально оценить состояние рынка. А теперь добавьте в алгоритм + исправление отсутствия уровней с нулевым объемом (как минимум копирование массива с условиями на каждом уровне по всей глубине стакана для анализа отсутствующих уровней и их вставки) + отрисовка GUI. У меня на двух торгуемых инструментах все виснет когда рынок активно начинает двигаться, плюс ко всему отрисовка идет не всегда корректная из-за тормознутости отрисовки в терминале - объемы могут не совпадать из-за тормозов графической части. Даже стакан терминала показывает все корректно т.к. он работает в другом потоке. Но стакан терминала не обладает тем функционалом которым можно пользоваться для торговли - кластеров нет, вертикальных объемов нет.
И это лишь маленькая часть того, что сделано не до конца либо неправильно.
А насчет того что программирование тот инструмент, который позволяет делать то, что хочешь я и не спорю, но в свободное время, а в рабочее нужно писать то что реально работает и не заниматься увлекательными изысканиями ))
...
Установите Tortoise SVN и научитесь работать с программой, она имеет на порядок больше возможностей, чем редактор.
Извините, но это нытье, никакое отношение не имеющее к созданию ТС. Не участвую дальше.
Так она сразу при установке денег требует. Евро.
Чего-о-о-о??? Всегда была бесплатная, да и сам неделю назад ставил, ничего не спросила. Вы что-то не то скачали, вот отсюда качайте 1.9.4 плз https://tortoisesvn.net/downloads.html
А ниже на этой же странице есть Language packs, там куча языков.
Только что терминал обновился до билда 1485, во разработчики дают, как пирожки пекут )) И хоть бы какое-то упоминание в хелпе, что починили, что нового...