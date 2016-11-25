MetaEditor build 1472
При выполнении команды "Отсоединить от Хранилища папку/файл"
этот файл физически стирается с диска. Ожидалось, что файл должен оставаться на диске, а знак синхронизации с него должен быть снят.
Уважаемые разработчики!
1. Приведите в порядок работу функции MarketBookGet. В полученном массиве MqlBookInfo нет элементов с нулевыми значениями полей, что приводит к не приятным сюрпризам:
- в стакане не видно ценовых уровней с нулевыми плотностями (объемами)
Из-за этого бага приходится прибегать к искусственному созданию пропущенных ценовых уровней с нулевым значением, а это приводит к дополнительной потерей скорости обработки, которая и так желает оставлять лучшего из-за отсутствия разделения на потоки исполнения.
2. Введите разделение на потоки. При запуске робота на трех инструментах, с простейшим алгоритмом, но отрисовкой стаканов на чарте для контроля, терминал начинает сильно тормозить - появляются задержки и т.д. А на сильных движениях рынка лаги идут даже на двух инструментах. Отключив графику, все работает нормально пока рынок спокоен, но нагрузка все равно большая. Для проверки данного момента специально переписал, тот же робот на S#, он даже с графикой дает нагрузку в разы меньшую, чем МТ5 без графики.
3. Если вы везде говорите о том, что теперь MQL5 распознается на GitHab, так введите работу с этим хранилищем, что бы не использовать git руками либо сторонними клиентами.
Ого-го, вот это круто! То есть надо страховаться на BitBacket, редактору доверять нельзя?
Такое поведение уже давно. Полгода точно, может и год уже - время быстро летит, может и раньше было.
Когда экспериментировал с хранилищем, тогда и лишился одного исходника.
С барабашкой (он тогда ещё не обиделся на меня и не удалял из всех своих контактов, и мы с ним нормально общались в скайпе) обсуждали работу хранилища, вот он мне и сказал, что с хранилищем нужно уметь работать, и посоветовал удалять из хранилища файлы через танцы с бубном:
- переименование всех удаляемых из хранилища файлов в их локальном расположении,
- фиксация этого состояния в хранилище,
- обратное переименование локальных файлов в прежнее их имя.
Сказал, что создаст заявку в сервисдеск по поводу физического удаления файлов из их локального расположения.
Забыл наверное...
Ну, хранилище не MQ придумали, это стандартный сервер SVN 1.7. На последней работе этой системой пользовалась вся фирма, но не помню особых проблем. Были неоднозначности, когда рабочая группа изменяла один и тот же файл, но это стандартная проблема всех систем хранения версий, надо просто ручками смержить изменения. А потом я подключился к какому-то бесплатному SVN серверу и работал с ним из Visual Studio, были проблемы с синхронизацией файлов. Причем, я тогда уволился и работал только один.
Короче, надо попробовать поработать с хранилищем через редактор и Tortoise SVN . Сегодня проверю, как там и там с удалением и отпишусь.
- tortoisesvn.net
Там же можно отменить...
Отменить нельзя, можно откатится на предыдущую ревизию, где еще файл не удален. Отменить можно изменения в последней ревизии, но это не то.
Кстати, из редактора такая возможность недоступна, только из Tortoise SVN
- tortoisesvn.net
Третья кнопка слева - "Отображение стакана в расширенном режиме" . Нулевые уровние в MQL ни к чему. Биржа нулевые не транслирует так же.
2. Введите разделение на потоки. При запуске робота на трех инструментах, с простейшим алгоритмом, но отрисовкой стаканов на чарте для контроля, терминал начинает сильно тормозить - появляются задержки и т.д. А на сильных движениях рынка лаги идут даже на двух инструментах. Отключив графику, все работает нормально пока рынок спокоен, но нагрузка все равно большая. Для проверки данного момента специально переписал, тот же робот на S#, он даже с графикой дает нагрузку в разы меньшую, чем МТ5 без графики.
Подробностей бы. Сам не сталкивался.
Третья кнопка слева - "Отображение стакана в расширенном режиме" . Нулевые уровние в MQL ни к чему. Биржа нулевые не транслирует так же.
Подробностей бы. Сам не сталкивался.
1. Тут вы ошибаетесь т.к. не торговали на бирже используя стакан. Пустоты показывают куда может улететь цена в случае пробоя плотности, иными словами где окончится предположительно проскальзывание, а будет это убыток или прибыль зависит от стратегии.
2. В интернете полно информации, воспользуйтесь поиском. Но это в MQL не реализовано к сожалению.
Индикаторы - панели, всё также при выключении терминала не удаляются с графика:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaEditor build 1471
Vladimir Karputov, 2016.11.15 09:32
Стандартный пример индикатора: \MQL5\Indicators\Examples\Panels\ChartPanel\ChartPanel.mq5, единственное изменение - изменён один параметр:
- индикатор теперь запускается в основном окне графике.
После прикрепления данного индикатора и перезагрузки терминала, в окне чарта появляются приведения - объекты от индикатора, который был до перезагрузки: