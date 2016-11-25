MetaEditor build 1472 - страница 4

Alexey Volchanskiy:

Чего-о-о-о??? Всегда была бесплатная, да и сам неделю назад ставил, ничего не спросила. Вы что-то не то скачали, вот отсюда качайте 1.9.4 плз https://tortoisesvn.net/downloads.html

А ниже на этой же странице есть Language packs, там куча языков.

Да, спасибо. Отсюда установилось. Хотя я вродь как точь с такого же сайта загружал. Но не устанавливался.
 
Думаю, вы до этого скачали SVN server, он платный. А этот клиент бесплатен, хотя есть и клиенты за денежку.
 
Renat Fatkhullin:
Вот же релиз: Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1485: дополнительные режимы тестирования и графика в стандартной библиотеке

Ренат, спасибо, что помогаете на форуме, но почему бы не сделать, как в остальных программах типа Матлаб, CAlgo и т.д., где в хелпе есть раздел "What news". Вот скриншот с форума, этого поста не видно, он уплыл в отстойник. Сейчас я его, конечно занесу в Избранное, но все равно желательно бы это иметь в хелпе.

25.11.2016 01:25 мск

screenshot 

 
fxsaber:

Извините, но это нытье, никакое отношение не имеющее к созданию ТС. Не участвую дальше. 

У вас все что вам не понятно либо нытье либо придирки, достаточно почитать как вы писали про найденные баги A100 ))) с таким подходом конечно прекращаем ))

 
Да, раньше пост с информацией о билдах был закреплен в "Общем обсуждении"
Igor Volodin:
Да, раньше пост с информацией о билдах был закреплен в "Общем обсуждении"

По красоте, конечно, лучше встроить эту информацию в терминал! 

 
Alexey Volchanskiy:

Ренат, спасибо, что помогаете на форуме, но почему бы не сделать, как в остальных программах типа Матлаб, CAlgo и т.д., где в хелпе есть раздел "What news". Вот скриншот с форума, этого поста не видно, он уплыл в отстойник. Сейчас я его, конечно занесу в Избранное, но все равно желательно бы это иметь в хелпе.

Да никуда он не уплывал, эта ветка закреплена в шапке форума и всегда на виду.  Просто они, как я понял, отредактировали свой прошлый пост, подставив туда номер свежего билда.  Т.е. к прошлой пятнице там был аносирован один билд, а теперь уже другой задним числом )  Хотя могу и ошибаться
