MetaEditor build 1472 - страница 4
Чего-о-о-о??? Всегда была бесплатная, да и сам неделю назад ставил, ничего не спросила. Вы что-то не то скачали, вот отсюда качайте 1.9.4 плз https://tortoisesvn.net/downloads.html
А ниже на этой же странице есть Language packs, там куча языков.
Вот же релиз: Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1485: дополнительные режимы тестирования и графика в стандартной библиотеке
Ренат, спасибо, что помогаете на форуме, но почему бы не сделать, как в остальных программах типа Матлаб, CAlgo и т.д., где в хелпе есть раздел "What news". Вот скриншот с форума, этого поста не видно, он уплыл в отстойник. Сейчас я его, конечно занесу в Избранное, но все равно желательно бы это иметь в хелпе.
25.11.2016 01:25 мск
Извините, но это нытье, никакое отношение не имеющее к созданию ТС. Не участвую дальше.
У вас все что вам не понятно либо нытье либо придирки, достаточно почитать как вы писали про найденные баги A100 ))) с таким подходом конечно прекращаем ))
Да, раньше пост с информацией о билдах был закреплен в "Общем обсуждении"
По красоте, конечно, лучше встроить эту информацию в терминал!
