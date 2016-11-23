MetaEditor build 1471
Vladimir Karputov:Когда уже разработчики будут писать что они исправляют в этих бета-билдах?!
Исправлено поведение в тестере "OBJPROP_CREATETIME". Теперь в тестере
datetime time_create=(datetime)ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_CREATETIME);возвращает время создания объекта, в историческом диапазоне тестирования, а не локальное время компьютера, как раньше.
Alexey Kozitsyn:А зачем? Кто создаёт заявки в СервисДеск - те знают свои ответы. А кто не знал и ничего не создавал - им то зачем беспокоится?
Vladimir Karputov:Получается если я не знаю - меня не колышит? Мне вот интересны не только свои заявки, я хочу знать что исправляют/модернизируют/улучшают в терминале/языке. Ликбез еще не вредил.
Alexey Kozitsyn:
+++
Знать исправленные баги нужно всем, а не только тем, кто когда-то спросил о каком-то из...
Vladimir Karputov:Чтобы в десятый раз не спрашивать о чём-либо. Когда есть информация - это лучше, чем когда её нету, а на вопрос о том, что было не так, и что уже исправлено отвечают "а тебе нафига это"? Это не ответ, а посыл.
Открыть счет -> "Введите имя брокера..." - поиск далеко не всегда работает. Например, FXCM ничего не выдает.
fxsaber:
да,поиск работает криво. и есть ощущение,что есть ограничение на колво серверов в списке.
попробуйте удалить несколько и снова поискать.
Artyom Trishkin:Вообще к любой нормальной программе прикладывают changelog.txt, где описаны исправления и изменения в каждой версии.
Alexey Volchanskiy:Ну да. Давно уже просили МК в анонсе обновлений писать что исправлено.
Стандартный пример индикатора: \MQL5\Indicators\Examples\Panels\ChartPanel\ChartPanel.mq5, единственное изменение - изменён один параметр:
//+------------------------------------------------------------------+
//| PanelChart.mq5 |
//| Copyright 2009-2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2009-2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots 0
- индикатор теперь запускается в основном окне графике.
После прикрепления данного индикатора и перезагрузки терминала, в окне чарта появляются приведения - объекты от индикатора, который был до перезагрузки:
Исправлено поведение в тестере "OBJPROP_CREATETIME". Теперь в тестере