MetaEditor build 1471

Исправлено поведение в тестере "OBJPROP_CREATETIME". Теперь в тестере

      datetime time_create=(datetime)ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_CREATETIME);
возвращает время создания объекта, в историческом диапазоне тестирования, а не локальное время компьютера, как раньше.
Когда уже разработчики будут писать что они исправляют в этих бета-билдах?!
 
Alexey Kozitsyn:
Когда уже разработчики будут писать что они исправляют в этих бета-билдах?!
А зачем? Кто создаёт заявки в СервисДеск - те знают свои ответы. А кто не знал и ничего не создавал - им то зачем беспокоится?
Получается если я не знаю - меня не колышит? Мне вот интересны не только свои заявки, я хочу знать что исправляют/модернизируют/улучшают в терминале/языке. Ликбез еще не вредил.
 
Alexey Kozitsyn:
Получается если я не знаю - меня не колышит? Мне вот интересны не только свои заявки, я хочу знать что исправляют/модернизируют/улучшают в терминале/языке. Ликбез еще не вредил.

+++

Знать исправленные баги нужно всем, а не только тем, кто когда-то спросил о каком-то из...

 
Чтобы в десятый раз не спрашивать о чём-либо. Когда есть информация - это лучше, чем когда её нету, а на вопрос о том, что было не так, и что уже исправлено отвечают "а тебе нафига это"? Это не ответ, а посыл.
 
Открыть счет -> "Введите имя брокера..." - поиск далеко не всегда работает. Например, FXCM ничего не выдает.
 
fxsaber:
Открыть счет -> "Введите имя брокера..." - поиск далеко не всегда работает. Например, FXCM ничего не выдает.

да,поиск работает криво. и есть ощущение,что есть ограничение на колво серверов в списке.

попробуйте удалить несколько и снова поискать.

 
Artyom Trishkin:
Чтобы в десятый раз не спрашивать о чём-либо. Когда есть информация - это лучше, чем когда её нету, а на вопрос о том, что было не так, и что уже исправлено отвечают "а тебе нафига это"? Это не ответ, а посыл.
Вообще к любой нормальной программе прикладывают changelog.txt, где описаны исправления и изменения в каждой версии.
 
Alexey Volchanskiy:
Вообще к любой нормальной программе прикладывают changelog.txt, где описаны исправления и изменения в каждой версии.
Ну да. Давно уже просили МК в анонсе обновлений писать что исправлено.
 

Стандартный пример индикатора: \MQL5\Indicators\Examples\Panels\ChartPanel\ChartPanel.mq5, единственное изменение - изменён один параметр:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   PanelChart.mq5 |
//|                   Copyright 2009-2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2009-2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_plots               0

- индикатор теперь запускается в основном окне графике.

 

После прикрепления данного индикатора и перезагрузки терминала, в окне чарта появляются приведения - объекты от индикатора, который был до перезагрузки:

привидения 

