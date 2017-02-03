Примите участие в бета-тестировании MetaTrader 5 for Android! - страница 3

Alexey Da:
Я правильно понимаю, что речь идет о планшетной версии?
Да, версия планшетная. Планшет Samsung galaxy tab SM-T700X
 

Для разработчиков предлагаю альтернативную вкладку управления ордерами МТ5 для андроид. Концепт в принципе должен быть понятен -  удобство доступа в один клик и разнообразие выбора.

MT5 android alternative

По типам предлагаемых ордеров предложение считаю достаточно понятным.

Кнопка Link - актуальна для мультиоконного режима. Позволяет синхронно переключать все графики при смене торгового инструмента. Например, если залинкованы открытые Ri 1h и 4h, то при смене инструмента, например, на Si - открываются аналогичные периоды Si.

 
я бы пользовался версий под linux, на VPS на могих линух стоит и с линухом дешевле впс и существенно. А так пришлось искать впс в котором виндовс есть, да еще ежемесячно платить за этот виндовс.... Думаю многие бы оценили из тех, кто на впс торгует.
 
mmmoguschiy-new:
Под Linux када портируете? Сколько можно над людьми глумиться?

Мало тех кто на линухе
 
я бы даже наверное сделал линух основной системой если бы такое случилось
 
как дети, ей-богу..
представляете хоть примерно, сколько надо вложить MQ бабла, увеличить людские ресурсы разработчиков (а их под линукс очень мало), чтобы удовлетворить 1-3% трейдеров-линуксоидов, от которых MQ получает прибыль 0 руб. 00 коп.

ЗЫ: Когда я говорю про разработчиков, которых  "под линукс очень мало", я не имею в виду пионеров-PHP-шников, мастерящих сайты на коленке. Я имею в виду профи, которые могут создавать серьезные продукты на С++ под Линукс, для примера. 

 
Нуу, здрасте!

   возьмите  объемы клиентов с виндой и объемы клиентов с линух    

ну и ? 

следующий  вопрос -  Вы менеджер ? или технарь ?

 
Есть еще варианты, расскажу реальную историю из своей программерской  жизни.

В самом начале 2000-х пришел мол. специалист после ВУЗа, ничего не умеет, но горит желанием освоить программирование. А я в то время бацал на Дельфи, Си и С++. Говорю, выбирай, что нравиться, в конторе все это востребовано.

Выбрал он Делфи, я у шефа взял денег, купил он книг. А сидели в одной комнате, все под боком, есть у кого спросить.

И я смотрю, дела у МС не двигаются, книжка открыта на 10-й странице, вопросы не задаются.

Спрашиваю, - в чем загвоздка?

С пионерским восторгом в глазах, - ну его, это программирование, я решил стать линуксоидом!!! Линукс - это круто, а винда ваша и Дельфи отстой!!!

Пару дней побрызгал истерично слюной, потом я подошел к шефу, говорю, убирайте его наххх в монтажный цех гайки на стойках крутить, хоть какая -то польза будет, он реально мешает думать. 

ЗЫ: тогда еще не было Kylix , которая, впрочем, так и загнулась.  

даже спорить не буду, без винды никуда, при всех её недостатках, без нее никак 

 

следующий  вопрос -  Вы менеджер ? или технарь ?

а Вы зачем интересуетесь? ))))))

а что если так: менеджер-технарь?

(на самом деле я экономист) 

 
Некорректное отображение индикаторов и их цветов в MT5. При другом сжатии графика цвет индикатора имеется. Так же цвет индикатора может меняться на черный в зависимости от степени сжатия графика.
1234
