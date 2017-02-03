Примите участие в бета-тестировании MetaTrader 5 for Android! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я правильно понимаю, что речь идет о планшетной версии?
Для разработчиков предлагаю альтернативную вкладку управления ордерами МТ5 для андроид. Концепт в принципе должен быть понятен - удобство доступа в один клик и разнообразие выбора.
По типам предлагаемых ордеров предложение считаю достаточно понятным.
Кнопка Link - актуальна для мультиоконного режима. Позволяет синхронно переключать все графики при смене торгового инструмента. Например, если залинкованы открытые Ri 1h и 4h, то при смене инструмента, например, на Si - открываются аналогичные периоды Si.
Под Linux када портируете? Сколько можно над людьми глумиться?
Мало тех кто на линухе
Мало тех кто на линухе
я бы даже наверное сделал линух основной системой если бы такое случилось
как дети, ей-богу..
представляете хоть примерно, сколько надо вложить MQ бабла, увеличить людские ресурсы разработчиков (а их под линукс очень мало), чтобы удовлетворить 1-3% трейдеров-линуксоидов, от которых MQ получает прибыль 0 руб. 00 коп.
ЗЫ: Когда я говорю про разработчиков, которых "под линукс очень мало", я не имею в виду пионеров-PHP-шников, мастерящих сайты на коленке. Я имею в виду профи, которые могут создавать серьезные продукты на С++ под Линукс, для примера.
я бы даже наверное сделал линух основной системой если бы такое случилось
Нуу, здрасте!
возьмите объемы клиентов с виндой и объемы клиентов с линух
ну и ?
следующий вопрос - Вы менеджер ? или технарь ?
Нуу, здрасте!
возьмите объемы клиентов с виндой и объемы клиентов с линух
ну и ?
следующий вопрос - Вы менеджер ? или технарь ?
Есть еще варианты, расскажу реальную историю из своей программерской жизни.
В самом начале 2000-х пришел мол. специалист после ВУЗа, ничего не умеет, но горит желанием освоить программирование. А я в то время бацал на Дельфи, Си и С++. Говорю, выбирай, что нравиться, в конторе все это востребовано.
Выбрал он Делфи, я у шефа взял денег, купил он книг. А сидели в одной комнате, все под боком, есть у кого спросить.
И я смотрю, дела у МС не двигаются, книжка открыта на 10-й странице, вопросы не задаются.
Спрашиваю, - в чем загвоздка?
С пионерским восторгом в глазах, - ну его, это программирование, я решил стать линуксоидом!!! Линукс - это круто, а винда ваша и Дельфи отстой!!!
Пару дней побрызгал истерично слюной, потом я подошел к шефу, говорю, убирайте его наххх в монтажный цех гайки на стойках крутить, хоть какая -то польза будет, он реально мешает думать.
ЗЫ: тогда еще не было Kylix , которая, впрочем, так и загнулась.
Нуу, здрасте!
возьмите объемы клиентов с виндой и объемы клиентов с линух
ну и ?
даже спорить не буду, без винды никуда, при всех её недостатках, без нее никак
следующий вопрос - Вы менеджер ? или технарь ?
а Вы зачем интересуетесь? ))))))
а что если так: менеджер-технарь?
(на самом деле я экономист)