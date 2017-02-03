Примите участие в бета-тестировании MetaTrader 5 for Android!

Мы запускаем программу бета-тестирования мобильного терминала MetaTrader 5 for Android.

Присоединитесь к программе тестирования и у Вас появится возможность получать на ваше Android устройство самые свежие, еще только готовящиеся к официальному выпуску, версии мобильного терминала MetaTrader 5 for Android. Вы станете одними из первых, кто сможет испытать улучшения существующего функционала, опробовать новые функции и, соответственно, помочь нам сделать полюбившееся Вам приложение еще удобнее.

Чтобы присоединиться к программе тестирования, перейдите по ссылке https://play.google.com/apps/testing/net.metaquotes.metatrader5 и согласитесь стать тестировщиком, нажав на кнопку "УЧАСТВОВАТЬ В ТЕСТИРОВАНИИ". После Вашего согласия бета-версия станет доступна Вам в течение нескольких часов.

Если у Вас еще не установлен MetaTrader 5 for Android - установите его. Если Вы уже используете на своем Android устройстве, просто загляните в Google Play и обновитесь.

 

Не могу открыть демо счет, терминал висит. Пробовал переустановить терминал не помогло.

у меня нексус 5 андрюша 6,0,1 

 

Вот так висит без изменений.

 

И еще нет возможности прикреплять скриншоты с яндекс диска. Тоесть если выбор файла открывается в браузере на ПК то в папку яндекс диска не зайти, приходится скриншот скидывать на раб стол и от туда загружать . 

Под Linux када портируете? Сколько можно над людьми глумиться? 
 
Лог терминала сможете сможете прислать? Сам файл находится по пути Android/data/net.metaquotes.metatrader5/files/logs/YYYYMMDD.log

Только сразу желательно в тикет в сервисдеск со всеми скриншотами и логами.

 
разобрался, нужно было больше подождать.
 
нужное подчеркнул
 
а под вайном кажется не работает чтото, например маркет
 
у меня у самого и мт4, и мт5 под вайн, проблем особых не замечал. можете вслух озвучить какие-либо?
 
