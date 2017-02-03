Примите участие в бета-тестировании MetaTrader 5 for Android! - страница 2
это уж наверное оффтоп. ну например лично у меня отказывается работать визуализация тестера. в общем ущербно там всё! плюс ко всему смысл нагружать процессор лишними надставками, если можно работать напрямую? Дотнет имеется. Так что проблем возникнуть не должно! Другое дело нужно ли это кому? Что не проплачено(огрызки... мелкомягкие), то на энтузиазме врятли повезут
мне кажется тут дело в количестве инсталляций а их у МТ 99.9% это винда то есть линукс просто не в приоритете
у меня и на 4,и на 5 визуализация работает. единственная трабла - нет ползунка скорости при тестировании на мт4. он не виден. там приходится как-то тыкать,пока не попадаешь в нужную область.
но неработающий маркет и некоторые косяки с тестером вряд ли вызовут волну энтузиазма у разрабов,чтобы переделать это под линукс. ну может некоторый выигрыш можно получить при тестировании по скорости,если нативно винду использовать. хотя ,как говорят,под вайн даже побыстрее некоторые вещи работают именно из-за отсутствия лишней хрени со стороны винды.
слишком мало пользователей линуксов - минимальный приоритет портирования
не понимают, что теряют
2:5049/xxx.xxx ?
За себя только скажу.
EX 50.5 (с 1995 по 1998 гг) и 96.34 (с 1998)
хорошо понимают, что теряют гораздо меньше, чем могли бы найти. это - бизнес.
в целом это был саркамзм
Ну а по делу - если взглянуть на вопрос с точки зрения конечных пользователей(именно пользователей, а не людей, разбирающихся в начинке), то они врятли могут что-то адекватно оценить - работает и ладно. Но в целом, к сожалению, вынужден признать, что приобретут они скорее всего больше геморроя, потому и сарказм Не так всё гладко в Linux! Особенно в плане GUI!!! Но и в Windows проблем не меньше!!! Всё - дело привычки!
Тем не менее я за свободное ПО! Всё это еще более усугубляется текущей мировой ситуацией - вот представьте сегодня Windows есть, а завтра санкции
Есть вопрос к разработчикам, можно ли как-то сделать чтоб окно со списком символов слева постоянно не появлялось после любой торговой операции? Только уберу его, чтоб график был на весь экран, и оно опять появляется при выставлении новой позиции или закрытии позиции. Уже поднадоело постоянно тыкать чтоб оно убралось...