Спасибо, но у меня возвращает нуль. В чём может быть причина?
А другого и быть не может. Ни один компьютер не знает года меньше 1970. Начните с года который присутствует в котировках брокера.
А чё, нормально задано, первый год нашей эры)
Используйте CopyXXX()
Спасибо.
В MT5 можно сдвинуть график таким образом:
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,InpChannelPeriod);
Там выбрал
SetIndexShift(0,InpChannelPeriod);
Может кто поможет, суть индикатора в том, что б отрисовать как обычно канал Дончиана, а потом за минусовой бар сдвинуть линии последнего значения канала.
В MT5 вроде как все работает, а в MT4 не понимаю, что не так - уж и тут и там переправил, а всё ересь рисует - сдвигает сам канал, хотя я отдельно делаю расчет для значений, которые пойдут на сдвиг....
Может кто поможет, суть индикатора в том, что б отрисовать как обычно канал Дончиана, а потом за минусовой бар сдвинуть линии последнего значения канала.
Ну посмотри код аллигатора, там-то работает сдвиг. Хотя, может быть и логика другая.
Да сдвиг работает и у меня.
Я заполняю массив со сдвигом, но получается заполнение как будто без сдвига, но сам сдвиг происходит визуально.
Первая часть кода оставляет не заполненным буфер на глубину InpChannelPeriod от последнего бара:
А вторая часть должна до заполнить этот участок:
Но по факту получается так:
Код в MT5
Результат:
ЗЫ: Код поменял - не из того ME был.