Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 597
Да, в том-то и дело. Так всё запуталось, объекты в других объектах и не так просто уже удалить. Одни объекты зависят от других, а те от третьих, которые зависят от первых :)
Жизнь такая сложная :(
Проще простого все объекты внутри объектов прописывается удаление в деконструкторе и об их удалении даже голову себе не забиваете. Я по крайней мере если создаю объект внутри класса, первым делом прописываю его удаление в деконструктор. И уже потом вес функционал.
Но вообще вам правильно сказали. Начните все с ноля собирать. И потихоньку будете находить свои неточности.
Подскажите, вот я создаю объект CArrayObj, добавляю в него другие объекты. Сами объекты мне ещё нужны. А этот объект-список мне можно удалить.
Мне каким методом убрать из него объекты перед удалением? Detach() или Delete()?
Или Clear() / Shutdown() ?
Нельзя удалять массив объектов, если в нём находятся нужные вам объекты.
Вы откуда их потом брать будете, если удалите массив с объектами?
Этот массив вам нужен для доступа к объектам, в нём хранящимся.
Мне он больше не нужен. Я добавил в массив объекты, произвел потом нужные действия в этом массиве. Этот массив мне нужен был только в отдельной функции.
Сами объекты мне нужны. Ну вот, надо же удалить объект массива, верно? Значит, сначала надо убрать из него объекты, а следом удалить. Вот каким методом правильнее очистить массив (не удаляя самих объектов)?
Чем отличается OrderSend(...)>0 и просто OrderSend(...) ? Видел некоторые ставят OrderSend(...)<0.
В чем отличие? За что отвечает знаки сравнения?
OrderSend
Ihor Herasko:
1. На этот вопрос я уже ответил вчера. Пожалуйста, не дублируйте вопросы.
2. Я отвечаю на один вопрос от одного человека в день.
3. Больше времени у меня нет.
4. я вообще не понимаю, для чего продолжаю отвечать на Ваши вопросы : )
1. и я Вам вчера ответил, что Ваш ответ неакдекватный : ) получается, я изначально вешал баршифт на пустой график?
2. меня не очень веселят такие игры : ) можно Вы просто сразу на всё ответите? это касается Ваших индюков; и я буду Вам бесконечно признателен, учитывая срочность ; ) На тот вопрос Вы так и не ответили, и сегодня нового ответа ни на что не дали ; ) вчера я Вам специально написал: пуши. на вопрос о пушах и нужно было отвечать в первую очередь : )
3. очевидно, есть, потому что Вы занимаетесь благотворительностью в этой теме ; )
4. наверное, потому, что это Ваши индюки и совы : )
Поставьте курсор в редакторе на OrderSend и нажмите F1, и "О сколько нам открытий чудных ..." :)
там вроде нет ответа на счет знаков сравнения
Что возвращает OrderSend?
Возвращает номер тикета, который назначен ордеру торговым сервером или -1 в случае неудачи. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().