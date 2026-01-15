Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 411

RomanRott:

Еще подскажите насчет оптимизации. 
У меня в индикаторе 2 двумерных массива Array[10][5], и каждый содержит структуру из 3 переменных, то есть грубо говоря 3*5*10=150 переменных на массив, это до***, и из за этого у меня постоянно терминал не отвечает?

и поскольку размер массива задается у меня динамически в программе, может у меня память забилась? Нужно ее освобождать программно или это будет автоматически?
Просто все было нормально, я прогонял индюк на макс.скорости несколько раз и все было хорошо, НО вдруг с теми же параметрами выдает "МТ4 не отвечает"

Чаще тормозит из-за пересчета всех баров на каждом тике

 
STARIJ:

Чаще тормозит из-за пересчета всех баров на каждом тике


я записываю последние вершины зигзага, и даже в тестере по точкам открытия он вылетает.
 условие : если на предыдущей свече зиг не равен нулю, то пробегается по барам и если на них не равен нулю зиг, то записывается цена

 

после НГ первый раз запустил метатрейдер 4 (билд 1090) и он сразу потянул запуск Flash ,

не могу понять откуда и зачем? или это что-то у меня? 


 

Подскажите, как делать советник на индикаторе, который не использует буферы линий и прочего?

 
RomanRott:

Подскажите, как делать советник на индикаторе, который не использует буферы линий и прочего?


думаю ответ кроется в вашем вопросе. 

сделать советник по тому, что используется. 

объекты? комментарии? алерты? 

 
RomanRott:  Подскажите, как делать советник на индикаторе, который не использует буферы линий и прочего?

Давайте посмотрим

 
Vladislav Andruschenko:

после НГ первый раз запустил метатрейдер 4 (билд 1090) и он сразу потянул запуск Flash, не могу понять откуда и зачем? или это что-то у меня?

Скорей всего, случайное совпадение...

 
RomanRott:

я записываю последние вершины зигзага, и даже в тестере по точкам открытия он вылетает.
 условие : если на предыдущей свече зиг не равен нулю, то пробегается по барам и если на них не равен нулю зиг, то записывается цена

Выложите Вашу программу - посмотрим
 

Всем привет, дайте ссылку пожалуйста на использование и редактирование .mqh  .dll  и оборачивание кода #define


интересует что из этого можно выжать и когда без этого нельзя

cмотрю многие делают роботов со связками этих файлов, интересует именно практическое применение в решении конкретных задач.
 

Я так понимаю если сделать расчет чего либо в функции OnTimer раз в 1-2 минуты это будет грузить терминал слабее, чем выполнение тех же операций в OnTick?

