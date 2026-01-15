Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 411
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще подскажите насчет оптимизации.
У меня в индикаторе 2 двумерных массива Array[10][5], и каждый содержит структуру из 3 переменных, то есть грубо говоря 3*5*10=150 переменных на массив, это до***, и из за этого у меня постоянно терминал не отвечает?
и поскольку размер массива задается у меня динамически в программе, может у меня память забилась? Нужно ее освобождать программно или это будет автоматически?
Просто все было нормально, я прогонял индюк на макс.скорости несколько раз и все было хорошо, НО вдруг с теми же параметрами выдает "МТ4 не отвечает"
Чаще тормозит из-за пересчета всех баров на каждом тике
Чаще тормозит из-за пересчета всех баров на каждом тике
я записываю последние вершины зигзага, и даже в тестере по точкам открытия он вылетает.
условие : если на предыдущей свече зиг не равен нулю, то пробегается по барам и если на них не равен нулю зиг, то записывается цена
после НГ первый раз запустил метатрейдер 4 (билд 1090) и он сразу потянул запуск Flash ,
не могу понять откуда и зачем? или это что-то у меня?
Подскажите, как делать советник на индикаторе, который не использует буферы линий и прочего?
Подскажите, как делать советник на индикаторе, который не использует буферы линий и прочего?
думаю ответ кроется в вашем вопросе.
сделать советник по тому, что используется.
объекты? комментарии? алерты?
Давайте посмотрим
после НГ первый раз запустил метатрейдер 4 (билд 1090) и он сразу потянул запуск Flash, не могу понять откуда и зачем? или это что-то у меня?
Скорей всего, случайное совпадение...
я записываю последние вершины зигзага, и даже в тестере по точкам открытия он вылетает.
условие : если на предыдущей свече зиг не равен нулю, то пробегается по барам и если на них не равен нулю зиг, то записывается цена
Всем привет, дайте ссылку пожалуйста на использование и редактирование .mqh .dll и оборачивание кода #define
интересует что из этого можно выжать и когда без этого нельзяcмотрю многие делают роботов со связками этих файлов, интересует именно практическое применение в решении конкретных задач.
Я так понимаю если сделать расчет чего либо в функции OnTimer раз в 1-2 минуты это будет грузить терминал слабее, чем выполнение тех же операций в OnTick?