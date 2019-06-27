Отличие работы прорисовки нескольких линий индикатора в МТ4 и в МТ5
Стили индикаторов в примерах
Ну и что?
Ответа там нет.
Выше приведены кусочки кода. Что там неправильно? Могу и более расширенные кусочки кода привести.
Выводятся линии с ошибками. Как эти ошибки исправить - пока не представляю. Из всей доступной информации ответа на свои вопросы не нашел.
Ну и что?
Ответа там нет.
Значит не смотрели. По приведённой ссылке для каждого вида построения есть пример индикатора.И ещё: когда хотят разобраться в проблеме то создаю минимальный код, который можно скомпилировать и запустить.
Значит не смотрели. По приведённой ссылке для каждого вида построения есть пример индикатора.
Нет там моего случая.
Так никто не понимает этот "Ваш случай". Где вопрос? Где минимальный код?
Vladimir Karputov:
И ещё: когда хотят разобраться в проблеме то создаю минимальный код, который можно скомпилировать и запустить.
В моем случае минимальный код будет слишком большой.
Это отговорки. В таком случае могу только повторить совет:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Отличие работы прорисовки нескольких линий индикатора в МТ4 и в МТ5
Rashid Umarov, 2019.06.07 11:00Стили индикаторов в примерах
Запомните: нет минимального кода, нет описания - никто ничего не поймёт и поэтому конечно ничего не смогут подсказать. Пройдите по приведённой ссылке. Там ДЛЯ каждого построения есть пример. Плюс в редакторе MetaEditor есть примеры индикаторов (папка \MQL5\Indicators\).
Перенес текст из https://www.mql5.com/ru/forum/314904/page3#comment_11984545
в отдельную ветку.
Артем, как найти на форуме информацию о создании нескольких индикаторных буферов?
Интересует вопрос, как привязывать цвета и стили для нескольких индикаторных буферов.
У меня выводятся несколько зигзагов одновременно. Каждой линии зигзага необходимо задать свой цвет и стиль.
В МТ4 проблем не было. В МТ5 не нахожу, как это сделать. В описании языка об этом нет информации. Точнее, там информация неполная и размытая.
Задавать цвет и стиль необходимо не через #property. Стиль и тип линий может меняться через графический интерфейс.
Задаю
Проблемы с этими буферами:
Да и, наверное, и с первыми 8 буферами также есть проблемы.
Потом задаю
При выводе на график рисуется непонятно что.
Картинка в МТ4 (так должно рисоваться):
Картинка в МТ5 (так рисуется. Цвет линий):
Статью https://www.mql5.com/ru/articles/48 Николая Косицына читал. Ответа не нашел.
Выводил волновые уровни Minute и Minor. А выводится цветом и стилем Micro.
Для вывода цветных индикаторных линий есть стили с "COLOR" в их наименовании. Каждому буферу индикатора, у которого стиль "COLOR" будет соответствовать два буфера - один для построения линии, второй - для цвета.
В своё время, по моим наблюдениям, пользователь scriptor разместил в CodeBase много примеров, среди которых можно найти примеры построения индикаторов с множеством буферов, некоторые из которых - цветные. Советую изучить - там коды простые и понятные. Есть конечно у него и панели на классах с рисованием на канвасе, но это не относится к данному вопросу.
Выше приведенные кусочки кода не вызывают вопросов?
После занесения значений в индикаторные массивы:
// "SuperMicro","SubMicro","Micro","SubMinuette","Minuette","Minute","Minor","Intermediate","Primary","Cycle" // High double Hmzz1[], Hmzz2[], Hmzz3[], Hmzz4[], Hmzz5[], Hmzz6[], Hmzz7[], Hmzz8[], Hmzz9[], Hmzz10[]; // Low double Lmzz1[], Lmzz2[], Lmzz3[], Lmzz4[], Lmzz5[], Lmzz6[], Lmzz7[], Lmzz8[], Lmzz9[], Lmzz10[];
Рисуется картинка (в МТ5):
А должно быть (в МТ4):
