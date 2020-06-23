CHARTEVENT_OBJECT_CLICK и CHARTEVENT_CLICK срабатывают одновременно
клик мыши на объекте активируют сразу оба события
как разделить ?
нужен клик на объекте без события CHARTEVENT_CLICK
событие CHARTEVENT_CLICK нужно только при клике на графике вне объекта, на чистом графике
А если клик не на объекте, то активируется CHARTEVENT_OBJECT_CLICK или нет?
попробуйте поменять свойства OBJPROP_ZORDER (сделать побольше) и OBJPROP_BACK (чтобы был false)...
попробуйте поменять свойства OBJPROP_ZORDER (сделать побольше) и OBJPROP_BACK (чтобы был false)...
приоритет действует для объектов
график все равно "кликается"
расположение на передней плане не помогло
нет, не активируется
Проверьте очерёдность событий. Если клик по объекту, то обрабатываем и выходим из... иначе проверяем клик по чарту.
Проверьте очерёдность событий. Если клик по объекту, то обрабатываем и выходим из... иначе проверяем клик по чарту.
оба события всегда есть
придумал только частичное решение
сравнивать координаты клика
можно так попробовать клики мыши разделить
void OnChartEvent(const int id, // идентификатор события const long& lparam, // параметр события типа long const double& dparam, // параметр события типа double const string& sparam) // параметр события типа string { static ulong last_obj_click = GetMicrosecondCount(); //--- нажатие левой кнопкой мышки на графике if(id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { Print("Нажатие кнопки мышки на объекте с именем '" + sparam + "'"); last_obj_click = GetMicrosecondCount(); } //--- нажатие мышкой на графическом объекте if(id == CHARTEVENT_CLICK && GetMicrosecondCount() - last_obj_click > 50) { Print("Координаты щелчка мышки на графике: x = ", lparam, " y = ", dparam); } }
можно так попробовать клики мыши разделить
после первого нажатия существуют уже оба клика
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клик мыши на объекте активируют сразу оба события
как разделить ?
нужен клик на объекте без события CHARTEVENT_CLICK
событие CHARTEVENT_CLICK нужно только при клике на графике вне объекта, на чистом графике