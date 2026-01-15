Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2092

И ещё вопрос ....
Как  на мобилы(андроид) писать или скачать бот и протести на истории .простите за серость....
 
Никак. На андроиде только можно смотреть что происходит на счету залогиновшись. А боты советники и самописные индикаторы только на винде.

 
народ  подскажите     с  картой  мир     с каким и  брокерами  можно   работать?    Альпари к примеру    или       что  можно  использовать??   
 
С миром и в альпари лить можете - можно использовать все что угодно. Заходи там быстрее  на Мориарти и Трастофф - он поднял 20% день назад чистыми. Я уже два года с ним - не жалуюсь. 1951 если это год рождения - тем более быстрее надо.



 

Всем доброго времени суток! Вопрос по mql4  Есть значения переменных double - 0.00013, 0.00024, 0.00035, 0.00048, 0.00059

ВОПРОС При помощи какой функции или как то без функции , можно округлить эти переменные только в меньшую сторону что бы получилось  0.00010, 0.00020, 0.00030, 0.00040, 0.00050
Думал что мне поможет  MathRound(), но она округляет до целого числа и только до ближайшего целого, а мне нужно не до ближайшего , а только в меньшую сторону. При этом тип переменной должен остаться double
Спасибо за помощь.

 
MathFloor

Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение.

double  MathFloor(
   double  val     // число
   );

Параметры

val

[in]  Числовое значение.

Возвращаемое значение

Числовое значение, представляющее наибольшее целое число, которое меньше или равно val.

Примечание

Вместо функции MathFloor() можно использовать функцию floor().


Но мне больше нравиться нормализдабл до 4 знаков после запятой, потом нормализдабл 5 знаков. Логика класная, но это дорогая функция. Так что округление до целого в меньшую сторону.

 
 double n=0.00048;
  double p;
  p=MathFloor(n*10000)/10000;
  Print("p = ",p);
 USDJPY,M1: p = 0.0004
 
Cпасибо за ценную информацию

 
Cпасибо за ценную информацию
 

Привет всем!

Интересен индикатор, показывающий MAX MIN за 3 предыдущих дня.

MAX MIN не каждого дня в отдельности, а за интервал – 3 предыдущих дня.

Может быть попадался в инете или в кладовых завалялся…

Сам искал, честно, - но не нашел…

Может запрос писал неправильно, может что ещё не так, но не нашел. Хотя запросы пробовал писать по разному…

Помогите, пожалуйста!

С уважением

