И ещё вопрос ....
Никак. На андроиде только можно смотреть что происходит на счету залогиновшись. А боты советники и самописные индикаторы только на винде.
Всем доброго времени суток! Вопрос по mql4 Есть значения переменных double - 0.00013, 0.00024, 0.00035, 0.00048, 0.00059
ВОПРОС При помощи какой функции или как то без функции , можно округлить эти переменные только в меньшую сторону что бы получилось 0.00010, 0.00020, 0.00030, 0.00040, 0.00050
Думал что мне поможет MathRound(), но она округляет до целого числа и только до ближайшего целого, а мне нужно не до ближайшего , а только в меньшую сторону. При этом тип переменной должен остаться double
Спасибо за помощь.
MathFloor
Возвращает ближайшее снизу целое числовое значение.
double MathFloor(
double val // число
);
Параметры
val
[in] Числовое значение.
Возвращаемое значение
Числовое значение, представляющее наибольшее целое число, которое меньше или равно val.
Примечание
Вместо функции MathFloor() можно использовать функцию floor().
Но мне больше нравиться нормализдабл до 4 знаков после запятой, потом нормализдабл 5 знаков. Логика класная, но это дорогая функция. Так что округление до целого в меньшую сторону.
Cпасибо за ценную информацию
Привет всем!
Интересен индикатор, показывающий MAX MIN за 3 предыдущих дня.
MAX MIN не каждого дня в отдельности, а за интервал – 3 предыдущих дня.
Может быть попадался в инете или в кладовых завалялся…
Сам искал, честно, - но не нашел…
Может запрос писал неправильно, может что ещё не так, но не нашел. Хотя запросы пробовал писать по разному…
Помогите, пожалуйста!
С уважением