Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2100
Нужно перевернуть объект FIBO, если хай появился раньше
---
Для мт4/5
Тоже не понял, это же цены, а не время.
double hi,lo;
На длинных свечах может и между тиками макс мин получить по дню типа гэпа. Но вот что бы хай по дню был меньше лоу, не могу представить)
На длинных свечах может и между тиками макс мин получить по дню типа гэпа. Но вот что бы хай по дню был меньше лоу, не могу представить)
Между тиками это как?
Никто не говорил что high может быть меньше low, говорили о времени и о направлении fibo, то-есть где будет её нулевой уровень, сверху или снизу.
Вот и вся задача была
По мин/мах прошлого дня
---
Здесь уже наоборот
Между тиками это как?
Никто не говорил что high может быть меньше low, говорили о времени и о направлении fibo, то-есть где будет её нулевой уровень, сверху или снизу.
Че то туплю, сравниваются же цены а не врямя.
Сравниваются индексы баров на которых high и low а потом в зависимости от результата сравнения выбирается куда ставить нулевой уровень фибки, сверху или снизу.
Блин бывает, там же целое)))