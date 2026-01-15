Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2100

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko #:

Нужно перевернуть объект FIBO, если хай появился раньше

---

Для мт4/5

 


Файлы:
High_Low.mq4  11 kb
 
Vitaly Muzichenko #:

Нужно перевернуть объект FIBO, если хай появился раньше

---

Для мт4/5

Тоже не понял, это же цены, а не время. 

 double hi,lo;
 
Valeriy Yastremskiy #:

Тоже не понял, это же цены, а не время. 

Главное цены. А время как тот рояль в огороде… «мой рояль, куда хочу туда и поставлю». :))

 
Alexey Viktorov #:

Главное цены. А время как тот рояль в огороде… «мой рояль, куда хочу туда и поставлю». :))

На длинных свечах может и между тиками макс мин получить по дню типа гэпа. Но вот что бы хай по дню был меньше лоу, не могу представить)

 
Vitaly Muzichenko #:

Нужно перевернуть объект FIBO, если хай появился раньше

---

Для мт4/5

 
 
Valeriy Yastremskiy #:

На длинных свечах может и между тиками макс мин получить по дню типа гэпа. Но вот что бы хай по дню был меньше лоу, не могу представить)

Между тиками это как?

Никто не говорил что high может быть меньше low, говорили о времени и о направлении fibo, то-есть где будет её нулевой уровень, сверху или снизу.

 

Вот и вся задача была

По мин/мах прошлого дня

---

Здесь уже наоборот


 
Vitaly Muzichenko #:

Вот и вся задача была

По мин/мах прошлого дня

---

Здесь уже наоборот


Alexey Viktorov #:

Между тиками это как?

Никто не говорил что high может быть меньше low, говорили о времени и о направлении fibo, то-есть где будет её нулевой уровень, сверху или снизу.

Че то туплю, сравниваются же цены а не врямя.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Че то туплю, сравниваются же цены а не врямя.

Сравниваются индексы баров на которых high и low а потом в зависимости от результата сравнения выбирается куда ставить нулевой уровень фибки, сверху или снизу.

 
Alexey Viktorov #:

Сравниваются индексы баров на которых high и low а потом в зависимости от результата сравнения выбирается куда ставить нулевой уровень фибки, сверху или снизу.

Блин бывает, там же целое)))

1...209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107...2693
Новый комментарий