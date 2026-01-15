Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2101
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сравниваются индексы баров на которых high и low а потом в зависимости от результата сравнения выбирается куда ставить нулевой уровень фибки, сверху или снизу.
У меня на начало дня, поэтому участок кода был не совсем понятен
У меня на начало дня, поэтому участок кода был не совсем понятен
Все было понятно сразу
Как получить номер бара наивысшего и наименьшего значения за прошлый день?
Все было понятно сразу
Частично :)
--
Всем спасибо!
Доброго дня.
Можно ли как то через mql4/5 переключать сервера доступа (выпадающий список в нижнем правом углу терминала). Не сами сервера а именно сервера доступа. Если у кого-нибудь есть скриптик или код команды для этого, поделитесь пожалуйста. Буду рад любой помощи или подсказке куда копать.
Спасибо.
Доброго дня.
Можно ли как то через mql4/5 переключать сервера доступа (выпадающий список в нижнем правом углу терминала). Не сами сервера а именно сервера доступа. Если у кого-нибудь есть скриптик или код команды для этого, поделитесь пожалуйста. Буду рад любой помощи или подсказке куда копать.
Спасибо.
Могу предложить только очень извращённую схему.
Могу предложить только очень извращённую схему.
Индикатор создает некоторый график в отдельном окне.
Как на него можно вручную набросить скользящую среднюю?
Буду рад любой помощи. Окно логона к серверу вызывается отлично, может и тут как-то можно подобным образом.
Про окно логона не в курсе.
Вероятно, можно было бы пойти через AutoIt. Но я с виндой дела не имею давно.
Или ещё более извратиться и по команде от советника (например, создание файла) блокировать текущее соединение на файрволе, вынуждая MT переключиться на другой сервер - этот путь мне всяко ближе.
Индикатор создает некоторый график в отдельном окне.
Как на него можно вручную набросить скользящую среднюю?
Из окна «Навигатор»
Из окна «Навигатор»