Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2101

Alexey Viktorov #:

Сравниваются индексы баров на которых high и low а потом в зависимости от результата сравнения выбирается куда ставить нулевой уровень фибки, сверху или снизу.

У меня на начало дня, поэтому участок кода был не совсем понятен

 
Vitaly Muzichenko #:

У меня на начало дня, поэтому участок кода был не совсем понятен

Все было понятно сразу

Vitaly Muzichenko #:

Как получить номер бара наивысшего и наименьшего значения за прошлый день?

 
Tretyakov Rostyslav #:

Все было понятно сразу

Частично :)

--

Всем спасибо!

 

Доброго дня.

Можно ли как то через mql4/5 переключать сервера доступа (выпадающий список в нижнем правом углу терминала). Не сами сервера а именно сервера доступа. Если у кого-нибудь есть скриптик или код команды для этого, поделитесь пожалуйста. Буду рад любой помощи или подсказке куда копать.

Спасибо.

 
Alexander Melnikov #:

Могу предложить только очень извращённую схему.

 
JRandomTrader #:

Могу предложить только очень извращённую схему.

Буду рад любой помощи. Окно логона к серверу вызывается отлично, может и  тут как-то можно подобным образом.
 

Индикатор создает некоторый график в отдельном окне.
Как на него можно вручную набросить скользящую среднюю?

 
Alexander Melnikov #:
Буду рад любой помощи. Окно логона к серверу вызывается отлично, может и  тут как-то можно подобным образом.

Про окно логона не в курсе.

Вероятно, можно было бы пойти через AutoIt. Но я с виндой дела не имею давно.

Или ещё более извратиться и по команде от советника (например, создание файла) блокировать текущее соединение на файрволе, вынуждая MT переключиться на другой сервер - этот путь мне всяко ближе.

 
svyatogor #:

Индикатор создает некоторый график в отдельном окне.
Как на него можно вручную набросить скользящую среднюю?

Из окна «Навигатор»


 
Alexey Viktorov #:

Из окна «Навигатор»


Спасибо!
