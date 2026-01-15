Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2085
Да, это код не боевой, а схема для примера, чисто показать, как это используется.
Да, это я понял. Вас не затруднит, если есть время, оставить скрипт?
Не понял вопроса.
Если торговля , в МТ5, идет АКЦИЯМИ, что отображается в объемах. Деньги или акции? Если можно ссылку, где инфа.
Всем здравствуйте!
Разбираюсь со стандартной библиотекой MQL5, панели управления.
Наткнулся вот на такое, кто нибудь может объяснить, что здесь делает цикл?:
Буду очень благодарен.
Уничтожает встроенные объекты.
Да я потому спросил, что не увидел где переменная цикла i задействована.
То есть после уничтожения каждого объекта, следующий становится нулевым
и так они все уничтожаются как патроны в магазине автомата?) типа стек.
P.S. Пока эту панель до ума доведешь, думаешь, проще с нуля бы самому все сделать...
здравствуйте всем!
в сове в параметрах заменил строчку:
sinput string MIN_DistanceList = "14,19,18,10,18,19,16"; // на эту величину в пипсах должна уйти цена от цены открытия бара
на:
input int MIN_DistanceList = "14,19,18,10,18,19,16"; // на эту величину в пипсах должна уйти цена от цены открытия бара
выдает предупреждение : implicit conversion from 'string' to 'number'
замену сделал для возможности оптимизации по данному параметру в тестере стратегий.
данная функция встречается в коде только однажды, здесь:
оптимизация в тестере работает, но предупреждение смущает, хотя вроде на работу и результаты не влияет.
что я сделал не правильно?
Если получится оптимизировать по этому параметру вообще, то не надо было метять тип переменной на int. Достаточно было удалить первую букву «s»в этой строке.
Тогда осталось бы input string MIN_DistanceList = "14,19,18,10,18,19,16"; // на эту величину в пипсах должна уйти цена от цены открытия бара
Всем доброго времени суток!
Вопрос по mql4 по отложенным ордерам. Например, текущая цена Bid = 1.3000 я выставил Sell Limit. И приказал ему открыться по цене Bid 1.3030. То есть , существует только одно условие преобразования моего Sell Limit в рыночный - достижение ценой значения 1.3030 .
ВОПРОС 1 Позволяет ли mql4 запрограммировать второе(третье ...десятое) условие преобразования моего Sell Limit в рыночный. В моем случае, мне нужно преобразовать мой Sell Limit в рыночный если цена Bid достигнет нужного уровня 1.3030 (первое условие) и если при этом цена Bid сначала дойдет до уровня 1.3031, или немного(максимум на 5 п.) выше (второе условие).По сути мне нужно что бы цена сначала дошла до 1.3031 (или немного выше) и опустилась на 1 или несколько пунктов и после этого преобразовать мой Sell Limit в рыночный. Выставить отложенный ордер с уровня 13031(или немного выше) я не могу так как расстояние слишком мало .
Если это возможно то при помощи какой функции или языковой конструкции? ВОПРОС 2 Если в mql4 запрограммировать то что мне нужно невозможно, то возможно ли это в mql5 и при помощи какой функции или языковой конструкции?
Всем спасибо за помощь.
Из похожего есть Sell Stop Limit.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/orderproperties#enum_order_type