JRandomTrader #:
Да, это код не боевой, а схема для примера, чисто показать, как это используется.

 Да, это я понял. Вас не затруднит, если есть время, оставить скрипт? 

 
Galim_V #:

 Да, это я понял. Вас не затруднит, если есть время, оставить скрипт? 

Не понял вопроса.

 

Если торговля , в МТ5, идет АКЦИЯМИ, что отображается в объемах. Деньги или акции? Если можно ссылку, где инфа.

 

Всем здравствуйте!

Разбираюсь со стандартной библиотекой MQL5, панели управления.

Наткнулся вот на такое, кто нибудь может объяснить, что здесь делает цикл?:

Буду очень благодарен.

 
Уничтожает встроенные объекты.
 
Sergey Gridnev #:
Уничтожает встроенные объекты.

Да я потому спросил, что не увидел где переменная цикла i задействована.

То есть после уничтожения каждого объекта, следующий становится нулевым

и так они все уничтожаются как патроны в магазине автомата?) типа стек.


P.S. Пока эту панель до ума доведешь, думаешь, проще с нуля бы самому все сделать...

 

здравствуйте всем!

в сове  в параметрах заменил строчку:

sinput string MIN_DistanceList         = "14,19,18,10,18,19,16"; // на эту величину в пипсах должна уйти цена от цены открытия бара

на:

input  int    MIN_DistanceList         = "14,19,18,10,18,19,16"; // на эту величину в пипсах должна уйти цена от цены открытия бара

выдает предупреждение :  implicit conversion from 'string' to 'number'

замену сделал для возможности оптимизации по данному параметру в тестере стратегий.

данная функция встречается в коде только однажды, здесь:

 //---- Заполняем рабочие массивы настроечными данными
    for (li_int = 0; li_int < 4; li_int++)
    {
        ls_tmp = "";
        switch (li_int)
        {
           
            case 1: lia_IND[li_int] = fStringToArray (LifeStart_minList, gia_LifeStart); break;
            case 2: lia_IND[li_int] = fStringToArray (MIN_DistanceList, gda_MIN_Distance, True); break;

оптимизация в тестере работает, но предупреждение смущает, хотя вроде на работу и результаты не влияет.

что я сделал не правильно?

код изначально не мой, автора тоже нет в наличии.
 
Если получится оптимизировать по этому параметру вообще, то не надо было метять тип переменной на int. Достаточно было удалить первую букву «s»в этой строке.

Тогда осталось бы   input string MIN_DistanceList         = "14,19,18,10,18,19,16"; // на эту величину в пипсах должна уйти цена от цены открытия бара

 

Всем доброго времени суток!
Вопрос по mql4 по отложенным ордерам. Например, текущая цена  Bid = 1.3000 я выставил Sell Limit. И приказал ему открыться по цене  Bid 1.3030. То есть , существует только одно условие преобразования  моего Sell Limit в рыночный - достижение ценой  значения 1.3030 .
ВОПРОС 1  Позволяет ли  mql4  запрограммировать  второе(третье ...десятое) условие преобразования моего   Sell Limit в рыночный. В моем случае, мне нужно преобразовать мой Sell Limit в рыночный если цена Bid  достигнет нужного уровня 1.3030 (первое условие) и если при этом цена Bid сначала дойдет до уровня 1.3031, или немного(максимум на 5 п.) выше (второе условие).По сути мне нужно что бы цена сначала дошла до  1.3031 (или немного выше) и опустилась на 1 или несколько  пунктов и после этого преобразовать  мой  Sell Limit в рыночный. Выставить отложенный ордер с уровня 13031(или немного выше) я не могу так как расстояние слишком мало .

Если это возможно то при помощи какой функции или языковой конструкции? ВОПРОС 2 Если в  mql4 запрограммировать то что мне нужно невозможно, то возможно ли это в  mql5 и при помощи какой функции или языковой конструкции? 

Всем спасибо за помощь.

 
Из похожего есть Sell Stop Limit.

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/orderproperties#enum_order_type

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Свойства ордеров - Торговые константы - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
