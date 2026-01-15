Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2059
здравствуйте!
к простенькому советнику пытаюсь приделать фильтр работы по времени.
нашел пример кода работы по времени, вставил в код советника, но сов всё равно открывает сделки по сигналу, беж учета времени.
В журнале пишет: 2022.10.13 17:43:09.970 2022.10.12 21:15:00 SMA по времени USDJPY,M15: Alert: Операции запрещены
однако сделки идут (в тестере стратегий). Подскажите пожалуйста, что я упускаю?
вот такой простенький код:
Спасибо! помогло!
а почему сделки открываются не в диапазоне времени (например 2:00 - 3:00), а в диапазоне (2:00 - 3:45)?
25 2022.09.22 03:45 sell 9 0.01 144.211 0.000 0.000 0.00 249994.41
Если ты выбираешь LastHour 3 часа, то пока час будет равен 3 до 3:59 будет торговля. Поставишь 2, то в 3 торговли не будет
ясно, спасибо за разъяснение
(drSYM<2)? ifTlowFST[j]:ifTHighFST[j] = false; почему-то слева операция ? НЕ РАБОТАЕТ только справа или я что-то неправильно набираю?
если drSYM<2 ifTlowFST[j] = false; иначе ifTHighFST[j] = false; я думал что так но увы операция ? РАБОТАЕТ только справа я в этом убедился но почему так сделали?
Может вам "относительно" нужно? "==" два знака равенства?..
Потому-что