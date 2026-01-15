Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2057

Ivan Butko #:

Ууу, видать это надолго...


Благодарю Вас! Сейчас попробую

Рад помочь.

Пишите о результате, вдруг, что выйдет, но на сколько я понимаю эта сеть для регрессии.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Да, конечно. Я отписываюсь в ветке "Что подать на вход нейросети", если что-то интересное будет

 
Aleksey Vyazmikin #:

эта сеть для регрессии.

Это плохо? 

Другого, к сожалению не нашел, чтобы обучение происходило внутри, а не с помощью оптимизации в тестере стратегий. 

Вроде как обучение с подкреплением нужно для форекса, но единственную реализацию невозможно запустить, так как автор не отвечает на сообщения, ни в теме своей статьи, ни в личных сообщениях. 

Вот, эта, из документации, нейросеть, единственное, что нашёл.

 
Ivan Butko #:

Нет, это всего лишь один из множества методов. Лучше хуже для задач это уже опытным путем. К тому же от постановки задач / целей зависят методы решений.

 
Ivan Butko #:

Зависит от цели. Вообще там вроде разница только в последнем слое - разные функции активации у регрессии и классификации, но я нейронки особо не строил - надо пробовать.

Относительно автора, так может не отвечает по техническим причинам, сами знаете, что там творится...

 
Aleksey Vyazmikin #:

Хм. Статья на русском... или Вы в общем смысле. Наверное, да, Вы правы. Надеюсь, автор вернется к сабжу. 

 
Valeriy Yastremskiy #:

Нет, это всего лишь один из множества методов. Лучше хуже для задач это уже опытным путем. К тому же от постановки задач / целей зависят методы решений.

Хорошо

 
Всем привет! помогите пожалуйста вставить в информер "7.1 code_total" строку со значением "Net lots" ...Чтобы было понятно это значение есть во встроенном в МТ4 индикаторе "iExposure". Если я правильно понимаю, это формула в индикаторе выглядит как -"ObjectSetText(name,DoubleToStr(buy_lots-sell_lots,2),9,"Arial",InpColor)" (хотя это не точно))) У самого мозгов не хватает... за ранее спасибо.
Файлы:
7.1_code_total.mq4  9 kb
iExposure.mq4  9 kb
  
Не пойму как работает iClose в МТ5. Результат на картинке.
   for(int i = start; i < rates_total; i++)
     {
      Cl_Op_Vol[i] = iClose(_Symbol, PERIOD_CURRENT, i);
     }
Cl_Op_Vol[i] =close[i]; Работает нормально
 
Александр #:

Так а что не нравится???

