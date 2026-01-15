Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2057
Ууу, видать это надолго...
Благодарю Вас! Сейчас попробую
Рад помочь.
Пишите о результате, вдруг, что выйдет, но на сколько я понимаю эта сеть для регрессии.
Да, конечно. Я отписываюсь в ветке "Что подать на вход нейросети", если что-то интересное будет
эта сеть для регрессии.
Это плохо?
Другого, к сожалению не нашел, чтобы обучение происходило внутри, а не с помощью оптимизации в тестере стратегий.
Вроде как обучение с подкреплением нужно для форекса, но единственную реализацию невозможно запустить, так как автор не отвечает на сообщения, ни в теме своей статьи, ни в личных сообщениях.
Вот, эта, из документации, нейросеть, единственное, что нашёл.
Нет, это всего лишь один из множества методов. Лучше хуже для задач это уже опытным путем. К тому же от постановки задач / целей зависят методы решений.
Это плохо?
Другого, к сожалению не нашел, чтобы обучение происходило внутри, а не с помощью оптимизации в тестере стратегий.
Вроде как обучение с подкреплением нужно для форекса, но единственную реализацию невозможно запустить, так как автор не отвечает на сообщения, ни в теме своей статьи, ни в личных сообщениях.
Вот, эта, из документации, нейросеть, единственное, что нашёл.
Зависит от цели. Вообще там вроде разница только в последнем слое - разные функции активации у регрессии и классификации, но я нейронки особо не строил - надо пробовать.
Относительно автора, так может не отвечает по техническим причинам, сами знаете, что там творится...
Хм. Статья на русском... или Вы в общем смысле. Наверное, да, Вы правы. Надеюсь, автор вернется к сабжу.
Нет, это всего лишь один из множества методов. Лучше хуже для задач это уже опытным путем. К тому же от постановки задач / целей зависят методы решений.
Хорошо
Так а что не нравится???