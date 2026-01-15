Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2040
НИ ХЕРА НЕ РАБОТАЕТ!!!
через телефон есть вкладка СОЗДАТЬ СИГНАЛ. И далее ошибка - что нет такой вкладки. Попробуйте через смартфон - она не отображается
ЧЕРЕЗ браузер стационарного - ее нет.
Как создать свой сигнал?
ПОПРОБУЙТЕ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР НА КОМПЕ...
не могу добавить свой новый сигнал.... опубликовать...
ошибка
У меня и на компе и на телефоне все работает.
Попробуй выйти из учетной записи и посмотри, возможно с твоим акком проблемы.
Еще попробуй ВПН
На вякий случай обращу внимание: у одного из вас - mql5.com, у другого - www.mql5.com
Как автоматизировать замену слов? Генерируется текст и чтобы его перевести на язык мкл нужно заменить несколько значений. Каждый раз очень нужно и муторно вручную менять.
Есть ли плагин для Метаэдитора, либо может в ворде как можно закинуть текст и он там заменит всё, что нужно. Скрипт какой-нибудь
спс - возможно обращусь в сервис деск.
Подскажите, пожалуйста способ/программу:
Я бы начал с sed. Если замена более сложная - awk, perl.