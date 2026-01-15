Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2040

Коллеги а что сейчас кончилась возможность срздать свой сигнал? Через сервис Сигналы. У меняпишет такой странички не существует. Ошибка 404. Как  ейчас создать свой сигнал?

Работает


 
Работает


НИ ХЕРА НЕ РАБОТАЕТ!!!

через телефон есть вкладка СОЗДАТЬ СИГНАЛ. И далее ошибка - что нет такой вкладки. Попробуйте через смартфон - она не отображается

ЧЕРЕЗ браузер стационарного - ее нет.

ЕСТЬ В СМАРТФОНЕ - ПОТОМ ОШИБКА 404

Как создать свой сигнал? 


 
ПОПРОБУЙТЕ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР НА КОМПЕ...

не могу добавить свой новый сигнал.... опубликовать...

 
ошибка

ошибка

 
ошибка


У меня и на компе и на телефоне все работает.

Попробуй выйти из учетной записи и посмотри, возможно с твоим акком проблемы.

Еще попробуй ВПН

 
ошибка

На вякий случай обращу внимание: у одного из вас - mql5.com, у другого - www.mql5.com

 
Подскажите, пожалуйста способ/программу:

Как автоматизировать замену слов? Генерируется текст и чтобы его перевести на язык мкл нужно заменить несколько значений. Каждый раз очень нужно и муторно вручную менять. 

Есть ли плагин для Метаэдитора, либо может в ворде как можно закинуть текст и он там заменит всё, что нужно. Скрипт какой-нибудь
 
У меня и на компе и на телефоне все работает.

Попробуй выйти из учетной записи и посмотри, возможно с твоим акком проблемы.

Еще попробуй ВПН

На вякий случай обращу внимание: у одного из вас - mql5.com, у другого - www.mql5.com

спс - возможно обращусь  в сервис деск.

 
Подскажите, пожалуйста способ/программу:

Как автоматизировать замену слов? Генерируется текст и чтобы его перевести на язык мкл нужно заменить несколько значений. Каждый раз очень нужно и муторно вручную менять. 

Есть ли плагин для Метаэдитора, либо может в ворде как можно закинуть текст и он там заменит всё, что нужно. Скрипт какой-нибудь

Я бы начал с sed. Если замена более сложная - awk, perl.

