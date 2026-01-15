Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2034
Покажи где это автозаполнение, скрин пожалуйста.
Да, конечно, сейчасUPD
Было так хорошо, они друг за дружком стояли, и я просто механически выполнял инструкции из статьи. А потом пару ошибок и всё перевернулось, дополнилось.
UPD
Закрой Мetaeditor удали metaeditor.ini - и будет тебе счастье (чистый полностью)
или открой metaeditor.ini и удаляй все что не нужно в строке FindWhat.
Вы. Просто. Гений!
Спасибо))
Здравствуйте. Подскажите, пожалста.
Не ограничивает ли метатрейдер создание и изменение файлов при создании/изменении из dll вызываемой из индикатора?
созданиe/изменениe из dll может ограничивать Винда.
созданиe/изменениe делаю с json. В другом проекте, там ASP.NET, таких проблем нет, и этот-же код работает.
Возможно проблема в обмене МТ с DLL.
нет, импортируемые функции которые вызываются до этого работают
Приветствую!
Как узнать TakeProfit и StopLoss ПОСЛЕДНЕГО ОТКРЫТОГО ОРДЕРА (всего на момент открыто 8 ордеров и все не закрыты), также например значения TakeProfit и StopLoss второго ордера по счету
перебрать в цикле, выбрать тикет последнего или второго, по тикету выбрать и получить.