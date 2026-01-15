Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2034

Tretyakov Rostyslav #:
Покажи где это автозаполнение, скрин пожалуйста.

Да, конечно, сейчас


UPD



Было так хорошо, они друг за дружком стояли, и я просто механически выполнял инструкции из статьи. А потом пару ошибок и всё перевернулось, дополнилось. 

UPD 
Киберпанк из буфера прилетел
 
Ivan Butko #:
Киберпанк из буфера прилетел

Закрой Мetaeditor удали metaeditor.ini - и будет тебе счастье (чистый полностью)

или открой metaeditor.ini и удаляй все что не нужно в строке FindWhat.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Закрой Мetaeditor удали metaeditor.ini - и будет тебе счастье (чистый полностью)

или открой metaeditor.ini и удаляй все что не нужно в строке FindWhat.

Вы. Просто. Гений!

Спасибо)) 

 

Здравствуйте. Подскажите, пожалста.

Не ограничивает ли метатрейдер создание и изменение файлов при создании/изменении из dll вызываемой из индикатора? 

 
Andrei Sokolov #:

Здравствуйте. Подскажите, пожалста.

Не ограничивает ли метатрейдер создание и изменение файлов при создании/изменении из dll вызываемой из индикатора? 

созданиe/изменениe из dll может ограничивать Винда.

 
Tretyakov Rostyslav #:

созданиe/изменениe из dll может ограничивать Винда.

созданиe/изменениe делаю с json. В другом проекте, там ASP.NET, таких проблем нет, и этот-же код работает. 

 
Andrei Sokolov #:

созданиe/изменениe делаю с json. В другом проекте, там ASP.NET, таких проблем нет, и этот-же код работает. 

Возможно проблема в обмене МТ с DLL.
 
Tretyakov Rostyslav #:
Возможно проблема в обмене МТ с DLL.

нет, импортируемые функции которые вызываются до этого работают

 

Приветствую!

Как узнать TakeProfit и StopLoss ПОСЛЕДНЕГО ОТКРЫТОГО ОРДЕРА (всего на момент открыто 8 ордеров и все не закрыты), также например значения   TakeProfit и StopLoss второго ордера по счету

 
Порт-моне тв #:

Приветствую!

Как узнать TakeProfit и StopLoss ПОСЛЕДНЕГО ОТКРЫТОГО ОРДЕРА (всего на момент открыто 8 ордеров и все не закрыты), также например значения   TakeProfit и StopLoss второго ордера по счету

перебрать в цикле, выбрать тикет последнего или второго, по тикету выбрать и получить.

