Спасибо, Валерий)
Кастомный я и сам сделаю, мне нужно вывести в файл стандартный отчет тестера, если это возможно (как раз, чтобы не делать кастомный файл самому)
Когда то тоже искал, не нашел, видимо этот момент пропущен разрабами или спрятан так, что не найти.
Видимо так)
Вот что получаю от Excel. MT4 пока стоит, потому что могу от него получить данные в воскресенье.
MQL4
Неправильно считается среднее значение в индикаторе.
Проверил в отладчике, функция ArrayCopy() заполняет массив назначения arr[] EMPTY_VALUE (2147483647), только элемент arr[0] имеет правильное значение.
Во избежание вопросов, для чего так считать среднее - это для отладки, потом по скопированному массиву будет сортировка, поэтому нужен отдельный массив.
Прошу помощи сообщества ...
MQL4
Спасибо, Ростислав, но у Вас на графике индикатора только гистограмма цен. А среднего нет.
Цены и у меня выводятся нормально)
Так?
Так?
На вид, так.
А почему Вы изменили строку цикла ?
Я её скопировал со штатного индикатора Bands, он работает нормально...
Привычка)
Сделал вывод в Excel по Вашему варианту, всё сошлось)
А с первоначальным циклом никак не вывернуть ?