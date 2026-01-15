Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2026
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я Вам ответил
а Вы что - " не понимаю. после построения первой линии объект всегда есть. "
я написал -
"Чтобы создавать несколько однотипных объектов, надо давать разные имена.
И почитай что такое ObjectFind"
Но если у Вас нет желания прочитать пример в справке, то никто не захочет пересказывать Вам.
И всё же, отбросим эмоции и попробуем разобраться: вот пример из ObjectFind
И что мне дает подтверждение, что искомый объект находится в главном окне? Я ведь его сам туда поместил при создании.
А вот как задать разные имена однотипным объектам - и есть главная для меня загвоздка. Не получается написать рабочий цикл.
И всё же, отбросим эмоции и попробуем разобраться: вот пример из ObjectFind
И что мне дает подтверждение, что искомый объект находится в главном окне? Я ведь его сам туда поместил при создании.
А вот как задать разные имена однотипным объектам - и есть главная для меня загвоздка. Не получается написать рабочий цикл.
А вот как задать разные имена однотипным объектам - и есть главная для меня загвоздка. Не получается написать рабочий цикл.
Задать чтоб именем служила дата того бара на котором создаётся объект, тогда имена будут разные. В скрипте, что вы показывали есть пример чему равен name;
Задать чтоб именем служила дата того бара на котором создаётся объект, тогда имена будут разные. В скрипте, что вы показывали есть пример чему равен name;
как её адаптировать для периода Н1.
Шото типа этого???
А что на Н1 должно быть???
Это на базе скрипта вашего
Шото типа этого???
А что на Н1 должно быть???
Это на базе скрипта вашего
Нет. Время надо выразить строкой и добавить к имени линии.
Если не заморачиваться сильно, то примерно так
Либо взять время бара. Без разницы…
Да нормально все, хорошо что спред не сильно большой, а был бы большой еще большие чудеса увидел бы. Дело в том что машки считаются по цене бид, она ниже, а открываешься по Аск, она выше))) А закрываешься по Бид, и там все правильно. Что бы приблизить к реальному, в условие открытия надо добавить спред на этом тике, и условие будет выполнятся, когда цена аск действительно опустится ниже, если конечно все данные будут верны.)
Спасибо за ответ, имею ввиду!
Шото типа этого???
А что на Н1 должно быть???
Это на базе скрипта вашего
Нет. Время надо выразить строкой и добавить к имени линии.
Если не заморачиваться сильно, то примерно так
Либо взять время бара. Без разницы…
Компиляция вашего варианта выдает ошибку: 'VLine' - wrong parameters count.