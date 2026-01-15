Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2030
А с первоначальны циклом никак не вывернуть ?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как прочитать ячейку Excel, которая обновляется по DDE? Прочитать просто ячейку из сохраненного файла получается, если читать ячейку с данными DDE возвращается 0. Как я понял из поиска, перед чтением надо инициализировать DDE, но те примеры которые я видел не работают либо я не правильно их адаптировал. Хотел читать данные из QUIK а через лист Excel по DDE. Можно ли через COM читать уже открытый лист? Читал с помощью библиотеки Koldun Zloy https://www.mql5.com/ru/code/28283
Вот что получаю от Excel. MT4 пока стоит, потому что могу от него получить данные в воскресенье.
Я обновил библиотеку. Добавил функцию для подключения к уже открытому документу.
Функцию DDEInitiate() вызывать не нужно. Она не для этого.
Почему ты цикл взял из ВВ, почему не взять из машки? Есть для этого причины?
Я пробежался по всем штатным индикаторам, везде цикл с инкрементом, с предварительной командой ArraySetAsSeries(... ,false) для буферов;
Видимо, ArrayCopy() работает не так, как в хелпе - "Для серийных массивов правильно переопределяется стартовая позиция ..."
Вот цикл из штатной машки (Custom Moving Averages.mq4), как и в Bands...
Вот два варианта, запусти профилировщик и сравни
Окно Indicator2.mq4 пустое)
Что в журнале пишет?
2022.08.30 14:17:50.026 Custom indicator _Debug\Indicator2_1 EURUSD,H4: loaded successfully
З.Ы. Удалил и еще раз перетащил на график, в окне индикатора появились данные... Чудеса)
З.З.Ы. Еще чудесней, скомпилировал еще раз файл (без изменений текста), в окне опять стало пусто
М.б. это из-за того, что у меня терминал отключен от сервера, не люблю, когда котировки иногда сами собой изменяются, долго копаюсь, пока пойму в чем причина отличий в тестировании, от вчерашнего например, при тех же самых входных параметрах
Опять что-то появилось в окне индикатора. Видно, что буфер среднего заполнен пустыми значениями (шкала справа)
