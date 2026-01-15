Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2000

Новый комментарий
 
Кто-то знает сколько стоит использование MQL5 Cloud Network (агентов для тестирования и оптимизации в тестере) ?
 
Alexandr Sokolov #:
Кто-то знает сколько стоит использование MQL5 Cloud Network (агентов для тестирования и оптимизации в тестере) ?

https://cloud.mql5.com/ru/faq/payments

Вопросы по оплате в сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
Вопросы по оплате в сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Вопросы по оплате за участие в сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network.
 
Tretyakov Rostyslav #:

https://cloud.mql5.com/ru/faq/payments

Спасибо

 

ПОДСКАЖИТЕ КАК СКАЧАТЬ МТ 4 Я ТУТ НОВЫЙ 

 
Alymkulov #:

ПОДСКАЖИТЕ КАК СКАЧАТЬ МТ 4 Я ТУТ НОВЫЙ 

скачивайте у брокеров, здесь только рекомендуемый MT5
 

Всем доброго утра и хорошего настроения!

Уважаемые специалисты подскажите, пжл, что в этом коде не так? Проблема в том, что во время визуального тестирования при открытии позиции на одном из символов в цене открытия стоит 0.00000, а на других символах стоят нормальные цены.

С уважением, Владимир.

input string Symbols_Buy="";      // Символы для торговли в лонг (разделитель для символов - запятая)
input string Symbols_Sell="";     // Символы для торговли в шорт (разделитель для символов - запятая)
input ushort  Magic_Number=35253; // Magic Number
//---
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void Open_Buy()
  {
   MqlTradeRequest request= {};
   MqlTradeResult result= {0};
//--- запросим параметры сделки
   request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;    // тип торговой операции
   request.volume   =0.1;                  // объем
   request.deviation=5;                    // проскальзывание
   request.type_filling=ORDER_FILLING_FOK; // ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме
     {
      string Symbols_Up[]; // создадим массив для хранения символов при торговлеи в лонг
      int Symbol_Count; // создадим переменную для перебора всех символов
      //--- создадим переменную для получения значения разделителя в нулевой позиции строки
      ushort Separator=StringGetCharacter(",",0);
      //--- получаем из строки значения символов для торговли в лонг
      Symbol_Count=StringSplit(Symbols_Buy,Separator,Symbols_Up);
      for(int i=Symbol_Count-1; i>=0; i--) // перебираем все символы
        {
         //--- создадим переменную где будем хранить значения Ask для каждого символа
         double Ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(Symbols_Up[i], SYMBOL_ASK),_Digits);
         //--- создадим параметры запроса
         request.type =ORDER_TYPE_BUY;  // тип ордера
         request.symbol=Symbols_Up[i];  // символ
         request.price=Ask;             // цена для открытия
         request.magic=Magic_Number;    // MagicNumber ордера
         //--- отправляем запрос
         if(!OrderSend(request,result)) // если отправить запрос не удалось
            PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // выводим код ошибки
         //--- выводим информацию об операции
         PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
MrBrooklin #:

Всем доброго утра и хорошего настроения!

Уважаемые специалисты подскажите, пжл, что в этом коде не так? Проблема в том, что во время визуального тестирования при открытии позиции на одном из символов в цене открытия стоит 0.00000, а на других символах стоят нормальные цены.

С уважением, Владимир.

Проверь есть ли история по этому символу
 
Tretyakov Rostyslav #:
Проверь есть ли история по этому символу
Здравствуйте, Ростислав! Символ EURAUD, терминал метаквотовский. Неужели у них нет истории за 2021 год? Посмотрю. С уважением, Владимир.
 
MrBrooklin #:
Здравствуйте, Ростислав! Символ EURAUD, терминал метаквотовский. Неужели у них нет истории за 2021 год? Посмотрю. С уважением, Владимир.

Котировки есть, но загружает их тестер или нет. Я в коде не вижу ошибок.

2022.07.14 09:42:53.717 Core 1  common synchronization completed
2022.07.14 09:42:54.127 Core 1  EURUSD: history for 2022 year synchronized
2022.07.14 09:42:54.127 Core 1  EURUSD: history synchronization completed [7 Kb]
2022.07.14 09:42:54.127 Core 1  EURUSD: 7.14 Kb of history processed in 0:00:00.000
2022.07.14 09:42:54.439 Tester  quality of analyzed history is 100%
2022.07.14 09:42:54.769 Core 1  NZDJPY: history for 2022 year synchronized
2022.07.14 09:42:54.769 Core 1  NZDJPY: history synchronization completed [7 Kb]
2022.07.14 09:42:54.769 Core 1  NZDJPY: 7.81 Kb of history processed in 0:00:00.234
2022.07.14 09:42:55.331 Core 1  NZDCAD: history for 2022 year synchronized
2022.07.14 09:42:55.331 Core 1  NZDCAD: history synchronization completed [7 Kb]
2022.07.14 09:42:55.331 Core 1  NZDCAD: 7.45 Kb of history processed in 0:00:00.203
2022.07.14 09:42:55.841 Core 1  CADJPY: history for 2022 year synchronized
2022.07.14 09:42:55.841 Core 1  CADJPY: history synchronization completed [7 Kb]
2022.07.14 09:42:55.842 Core 1  CADJPY: 7.51 Kb of history processed in 0:00:00.204
2022.07.14 09:42:56.491 Core 1  USDCAD: history for 2022 year synchronized
2022.07.14 09:42:56.491 Core 1  USDCAD: history synchronization completed [7 Kb]
2022.07.14 09:42:56.491 Core 1  USDCAD: 7.36 Kb of history processed in 0:00:00.297
2022.07.14 09:42:57.032 Core 1  NZDUSD: history for 2022 year synchronized
2022.07.14 09:42:57.032 Core 1  NZDUSD: history synchronization completed [6 Kb]
2022.07.14 09:42:57.032 Core 1  NZDUSD: 6.85 Kb of history processed in 0:00:00.219
2022.07.14 09:43:01.318 Core 1  USDJPY: history for 2022 year synchronized
2022.07.14 09:43:01.318 Core 1  USDJPY: history synchronization completed [7 Kb]
 
PapaYozh #:

а ii какое значение содержит на начало цикла?

Что то не получается обнулить буфера в МТ5 
   


int ii;



ii = Bars(Symbol(), PERIOD_CURRENT)

for(ii ; ii >= 0; ii--)
     {
      UP_Buffer[ii] = 0.00;
      DWN_Buffer[ii] = 0.00;
      Nol[ii] = 0.00;
     }
1...199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007...2693
Новый комментарий