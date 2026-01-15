Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2000
Кто-то знает сколько стоит использование MQL5 Cloud Network (агентов для тестирования и оптимизации в тестере) ?
https://cloud.mql5.com/ru/faq/payments
Спасибо
ПОДСКАЖИТЕ КАК СКАЧАТЬ МТ 4 Я ТУТ НОВЫЙ
Всем доброго утра и хорошего настроения!
Уважаемые специалисты подскажите, пжл, что в этом коде не так? Проблема в том, что во время визуального тестирования при открытии позиции на одном из символов в цене открытия стоит 0.00000, а на других символах стоят нормальные цены.
С уважением, Владимир.
Проверь есть ли история по этому символу
Здравствуйте, Ростислав! Символ EURAUD, терминал метаквотовский. Неужели у них нет истории за 2021 год? Посмотрю. С уважением, Владимир.
Котировки есть, но загружает их тестер или нет. Я в коде не вижу ошибок.
а ii какое значение содержит на начало цикла?