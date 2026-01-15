Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1959
Эти два условия должны выполняться в месте две линии пересекаются (ma[i] пересекает si[i] с верху вниз в области перекуплености (от 80-100-го уровня) тогда должен генерироваться сигнал
//+------------------------------------------------------------------+
//| 002 Stochastic RSI.mq5 |
//| Copyright 2022,Игорь |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022,Игорь"
Вставляйте правильно код пожалуйста. Там есть специальная кнопочка для этого. Не нужно простынь делать.
Удачи
Вставляйте правильно код пожалуйста. Там есть специальная кнопочка для этого. Не нужно простынь делать.
Удачи
Спасибо за подсказку.Незнал
Всем доброго времени суток! Подскажите, чем убираются эти лишние знаки после запятой? Я видать до этого в учебнике ещё не дошёл)))
И, в результате ATR_Day как сделать, чтоб не 0,011672, а просто 116? С учётом того, что код на разных парах работать будет, с разным количеством знаков после запятой.
Смысл кода - найти среднее значение, сколько прошла цена за выбранный период, ATR другими словами
Пол дня провозился с ним, уже мозг пухнет от массивов, переменных и функций))) Зато почти получилось, что и хотел;)
см. в справке DoubleToString , NormalizeDouble, PrintFormat, StringFormat
Окей, спасибо))) Щяс разберёмся;)
В кодобазе MQL4 имеется замечательный индикатор под названием Казахский удав. На всякий случай прикреплю его как вложение.
Его код кажется достаточно простым. Я предпринял попытку портировать его на MQL5, но она не увенчалась успехом - индикатор не просто не показывается на графике, но даже не упоминается в Окне данных.
Пожалуйста, помогите разобраться, где я накосячил. Опыта в написании индикаторов на MQL5 не имею (только советники), но инструкцию вроде читал внимательно. Вот мои потуги:
Всем привет))) Вот, вопрос к "Бывалым" назрел, к тем кто хорошо владеет языком MQL. Посоветуйте, как начинающему всё это в голове уложить??? Просто миллион этих функций, операторов, переменных, и всего прочего... Заучивать их что-ли сразу все?.. Или по мере возникшей необходимости при кодировании искать их?.. Или это с опытом приходит уже?.. Или достаточно для начала понимать, что такая функция должна быть, и заучивать её свойства сейчас и не надо...
Не то-что сложно, просто действительно много времени надо чтоб их выучить, но не факт, что не будет каши в голове. А если не учить, то можно тогда и не знать что она есть, а именно она сейчас и нужна...
Какие можете дать советы, в начальном пути познания языка?
Читайте документацию…
Сначала прочтите какие есть главы. Их не обязательно запоминать, но понимать, что есть отдельные разделы, какие разделы и в этих разделах можно искать функции которые могут помочь в решении задачи.
Затем читайте ВСЕ функции раздела когда есть необходимость найти одну только функцию. Читать не обязательно до зазубривания, достаточно понимать, что есть функция которая возвращает что-то. А когда будет необходимость прочтёте полностью и не один раз до полного понимания написанного.
В общем зубрить ничего не надо… Я, программируя с 2008го года, сейчас не могу написать, без документации, параметры iMA()… Зачем мне забивать память информацией которая на виду… смотри и пиши. У меня микросхемы памяти погорели, а мозги забивать жалко, вот приходится выкручиваться.
Я по книге, по главам иду... Пол книги прошёл - в принципе всё понятно. Просто в мозгу появилась мысль - как ПРАВИЛЬНО это усвоить всё. Вот вы мне и подсказали, спасибо, зазубривать не надо)))