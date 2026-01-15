Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1687
Размер массива-это количество элементов массива (или ордеров например)
первый элемент имеет индекс 0, всегда,
последний - на единицу меньше, чем размер массива.
Если Вы хотите создать массив с одним элементом, то обратится к этому элементу Вы можете только так arr[0]. Во всех других случаях, Вы получите ошибку выхода за пределы массива.
С ордерами также, просто ошибки нет, но до первого элемента (ордера) по другому Вы не достучитесь.
Да причем тут ваши индексы и возвращаемая сумма ордеров. Создайте пару ордеров и в цикле пройдитесь по ним. Проход будет не по массиву, а числу которое вернёт OrdersTotal как обычная функция, она же не возвращает адрес на индекс массива где хранятся ордера.
Я понял, OrdersTotal дает только сумму, а чтобы обратиться к ордеру мы используем OrderSelect и вот оно уже перебирает массив. Я упустил этот момент из виду.
Массив(список) перебирает ЦИКЛ. А OrderSelect только выделяет для дальнейшей работы тот ордер, порядковый номер которого был создан в этом цикле.
Да причем тут ваши индексы и возвращаемая сумма ордеров. Создайте пару ордеров и в цикле пройдитесь по ним. Проход будет не по массиву, а числу которое вернёт OrdersTotal как обычная функция, она же не возвращает адрес на индекс массива где хранятся ордера.