Да причем тут ваши индексы и возвращаемая сумма ордеров. Создайте пару ордеров и в цикле пройдитесь по ним. Проход будет не по массиву, а числу которое вернёт OrdersTotal как обычная функция, она же не возвращает адрес на индекс массива где хранятся ордера.
 

Размер массива-это количество элементов массива (или ордеров например)

первый элемент имеет индекс 0, всегда,

последний - на единицу меньше, чем размер массива.


Если Вы хотите создать массив с одним элементом, то обратится к этому элементу Вы можете только так arr[0]. Во всех других случаях, Вы получите ошибку выхода за пределы массива.

С ордерами также, просто ошибки нет, но до первого элемента (ордера) по другому Вы не достучитесь.

 
Я понял, OrdersTotal дает только сумму, а чтобы обратиться к ордеру мы используем OrderSelect и вот оно уже перебирает массив. Я упустил этот момент из виду.
 
Да, правильно. OrderSelect(0,


 
Nerd Trader #:
Да, так и есть.
 
Массив(список) перебирает ЦИКЛ. А  OrderSelect только выделяет для дальнейшей работы тот ордер, порядковый номер которого был создан в этом цикле. 

Штука в том, что фор удобен тем, что давая ему количество позиций, он может заполнить какой либо массив. У меня всё сломается, если 0 скормить, потому что на кол-во позиций ArrayResize завязана. По этому у меня есть дополнительное условие if колво позиций больше 0, то вот этот цикл. Я тоже постоянно путаюсь с этим, сейчас вот опять всё перепроверил. Советуют правильно, потому что иначе фор не заполнит нулевой элемент массива, для которого и нужен фор.
 
Отлично, друзья, что у нас консенсус
