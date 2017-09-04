Группировка графиков во вкладки

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Такой вопрос - существует ли какая нибудь сторонняя разработка, позволяющая группировать графики в группы в MT4?

Если более подробно, то интересует функционал, где я бы на панели переключения графиков мог создать вкладку, допустим "Major", "CFD" и т.д., и туда распихал графики. Когда количество активов превышает 10, крайне неудобно становится искать и просматривать. 

 
firsalex:

Такой вопрос - существует ли какая нибудь сторонняя разработка, позволяющая группировать графики в группы в MT4?

Если более подробно, то интересует функционал, где я бы на панели переключения графиков мог создать вкладку, допустим "Major", "CFD" и т.д., и туда распихал графики. Когда количество активов превышает 10, крайне неудобно становится искать и просматривать. 

Наверное только созданием профиля такое получится. Но проблема возникнет если работают советники.

 


 
poruchik:

вот это красота!!!

 
poruchik:



крутые штучки - скачал оценил прикололся - а можно только две кнопки - купить -  продать ... 

подкиньте примерчик .... хочу на сову прикрутить для ручного управления, точнее три - купить продать закрыть ...  
 
STARIJ:

вот это красота!!!

А что это, расскажите в двух словах. Особенно внизу.

 
Vitaly Muzichenko:

А что это, расскажите в двух словах. Особенно внизу.


да кнопки это которые переключают символы и таймфреймы

 
elmucon:

да кнопки это которые переключают символы и таймфреймы

Ну это понял, но в основном окне. А вот нижний бардак поставил в ступор. Спасибо!

 
elmucon:

 а можно только две кнопки - купить -  продать ... 

подкиньте примерчик .... хочу на сову прикрутить для ручного управления, точнее три - купить продать закрыть ...  


Файлы:
Sniper_v2_LexLmod.mq4  60 kb
 
poruchik:



Чпачибо!

просто супер - код с описанием - огромное спасибо

Я Ваш должник !

 

Хм. Очень неплохая идея.

За доступный код - отдельное спасибо, можно будет под себя поднастроить. 

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