Группировка графиков во вкладки
Такой вопрос - существует ли какая нибудь сторонняя разработка, позволяющая группировать графики в группы в MT4?
Если более подробно, то интересует функционал, где я бы на панели переключения графиков мог создать вкладку, допустим "Major", "CFD" и т.д., и туда распихал графики. Когда количество активов превышает 10, крайне неудобно становится искать и просматривать.
Наверное только созданием профиля такое получится. Но проблема возникнет если работают советники.
вот это красота!!!
крутые штучки - скачал оценил прикололся - а можно только две кнопки - купить - продать ...подкиньте примерчик .... хочу на сову прикрутить для ручного управления, точнее три - купить продать закрыть ...
вот это красота!!!
А что это, расскажите в двух словах. Особенно внизу.
А что это, расскажите в двух словах. Особенно внизу.
да кнопки это которые переключают символы и таймфреймы
да кнопки это которые переключают символы и таймфреймы
Ну это понял, но в основном окне. А вот нижний бардак поставил в ступор. Спасибо!
а можно только две кнопки - купить - продать ...подкиньте примерчик .... хочу на сову прикрутить для ручного управления, точнее три - купить продать закрыть ...
Чпачибо!
просто супер - код с описанием - огромное спасибо
Я Ваш должник !
Хм. Очень неплохая идея.
За доступный код - отдельное спасибо, можно будет под себя поднастроить.
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Такой вопрос - существует ли какая нибудь сторонняя разработка, позволяющая группировать графики в группы в MT4?
Если более подробно, то интересует функционал, где я бы на панели переключения графиков мог создать вкладку, допустим "Major", "CFD" и т.д., и туда распихал графики. Когда количество активов превышает 10, крайне неудобно становится искать и просматривать.