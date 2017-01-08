Что такое ИНДИКАТОР? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И сколько тенденций нашли?
Вот ещё, зачем это мне?
Работать, искать тенденции должен компьУтер и программа. А человек должен думать.
Вот они и ищут, и находят. Причём требуется N+1 миллиардов операций на каждый бар. Меньше нельзя. Типа имитационное моделирование. Для чего ОН (компьУтер) успешно использует ЕЁ (видеокарту).
Вот ещё, зачем это мне?
Работать, искать тенденции должен компьУтер и программа. А человек должен думать.
Вот они и ищут, и находят. Причём требуется N+1 миллиардов операций на каждый бар. Меньше нельзя. Типа имитационное моделирование. Для чего ОН (компьУтер) успешно использует ЕЁ (видеокарту).
Если человек дурак и компьютер не поможет, если умный то и компьютер не нужен. Хотя для отдельных действий требуется. Ни кого не хотел обидеть, да и обидного ничего не сказал.
Просто теме не один год. И видимо что-то в последнее время изменилось, что захотелось поднять ее снова. Это было бы более интересно
Если человек дурак и компьютер не поможет, если умный то и компьютер не нужен. Хотя для отдельных действий требуется. Ни кого не хотел обидеть, да и обидного ничего не сказал.
Просто теме не один год. И видимо что-то в последнее время изменилось, что захотелось поднять ее снова. Это было бы более интересно
Слабо понял, к чему Вы это. Если это были вопросы ко мне, по переформулируйте их чётче плиз. Если не ко мне, а так, просто, по игнорируйте этот пост.
Вот тут для размышления:
Deutsche Bank утверждает, что академических направлений-работ в области прогнозирования Форекса всего 3-4. Он отслеживает их эффективность и регулярно публикует DBCR индекс прибыльности этих систем, включая трендовую (слежение за тенденцией). Это полезно оценить как нормальные показатели просадки и прибыльности при построении торговых систем.
Вот пример
Вот ещё, зачем это мне?
Работать, искать тенденции должен компьУтер и программа. А человек должен думать.
Вот они и ищут, и находят. Причём требуется N+1 миллиардов операций на каждый бар. Меньше нельзя. Типа имитационное моделирование. Для чего ОН (компьУтер) успешно использует ЕЁ (видеокарту).
Слабо понял, к чему Вы это. Если это были вопросы ко мне, по переформулируйте их чётче плиз. Если не ко мне, а так, просто, по игнорируйте этот пост.
Вот тут для размышления:
Deutsche Bank утверждает, что академических направлений-работ в области прогнозирования Форекса всего 3-4. Он отслеживает их эффективность и регулярно публикует DBCR индекс прибыльности этих систем, включая трендовую (слежение за тенденцией). Это полезно оценить как нормальные показатели просадки и прибыльности при построении торговых систем.
Вот пример
Зачём их(тенденции) искать. Откройте месячный график и сразу увидите.)
Тема создана 09.01.2012, заработали?)
....Форекс никто за 150 лет побороть пока не смог. ...
Тема создана 09.01.2012, заработали?)
Вот результат демо-счёта за 2016 год, +25% за год:
Советники преднамеренно не выключались в период истерики BREXIT, хотя так надо делать при нормальной работе.
Работа почти полностью автоматическая. Работает одновременно на 25-30 валютных парах. Переоптимизация параметров советника - один раз в 3-6 месяцев.
Работа на реальном центовом счёте - немного похуже, так как на таких счетах - хуже исполнение, шире спреды, большие свопы. Но даже и при этом - прибыльность примерно +6% за 2016 год. Если вычесть свопы - то примерно +8% за год (за 10 месяцев).
Советник учитывает все долгосрочные факторы случайного рынка спот-форекса и может работать на любом финансовом инструменте: форекса или стоков, фьючерсов или опционов - причём forever (при наличии хоть каких-нибудь трендов, при кое-каком ручном управлении и периодической пере-оптимизации).
Спасибо всем участникам этого форума, особенно математикам.