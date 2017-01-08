Что такое ИНДИКАТОР? - страница 9

Новый комментарий
[Удален]  
Vinin:
И сколько тенденций нашли?

Вот ещё, зачем это мне?

Работать, искать тенденции должен компьУтер и программа.  А человек должен думать.

Вот они и ищут, и находят. Причём требуется N+1 миллиардов операций на каждый бар. Меньше нельзя. Типа имитационное моделирование. Для чего ОН (компьУтер) успешно использует ЕЁ (видеокарту).

 
AlexEro:

Вот ещё, зачем это мне?

Работать, искать тенденции должен компьУтер и программа.  А человек должен думать.

Вот они и ищут, и находят. Причём требуется N+1 миллиардов операций на каждый бар. Меньше нельзя. Типа имитационное моделирование. Для чего ОН (компьУтер) успешно использует ЕЁ (видеокарту).

Если человек дурак и компьютер не поможет, если умный то и компьютер не нужен. Хотя для отдельных действий требуется. Ни кого не хотел обидеть, да и обидного ничего не сказал.

Просто  теме не один год. И видимо что-то в последнее время изменилось, что захотелось поднять ее снова. Это было бы более интересно

[Удален]  
Vinin:

Если человек дурак и компьютер не поможет, если умный то и компьютер не нужен. Хотя для отдельных действий требуется. Ни кого не хотел обидеть, да и обидного ничего не сказал.

Просто  теме не один год. И видимо что-то в последнее время изменилось, что захотелось поднять ее снова. Это было бы более интересно

Слабо понял, к чему Вы это. Если это были вопросы ко мне, по переформулируйте их чётче плиз. Если не ко мне, а так, просто, по игнорируйте этот пост.

Вот тут для размышления:

Deutsche Bank утверждает, что академических направлений-работ в области прогнозирования Форекса всего 3-4. Он отслеживает их эффективность и регулярно публикует DBCR индекс прибыльности этих систем, включая трендовую (слежение за тенденцией). Это полезно оценить как нормальные показатели просадки и прибыльности при построении торговых систем.

Вот пример

DBCR 2009

 
AlexEro:

Вот ещё, зачем это мне?

Работать, искать тенденции должен компьУтер и программа.  А человек должен думать.

Вот они и ищут, и находят. Причём требуется N+1 миллиардов операций на каждый бар. Меньше нельзя. Типа имитационное моделирование. Для чего ОН (компьУтер) успешно использует ЕЁ (видеокарту).

Зачем их(тенденции) искать. Откройте месячный график и сразу увидите.)
 
AlexEro:

Слабо понял, к чему Вы это. Если это были вопросы ко мне, по переформулируйте их чётче плиз. Если не ко мне, а так, просто, по игнорируйте этот пост.

Вот тут для размышления:

Deutsche Bank утверждает, что академических направлений-работ в области прогнозирования Форекса всего 3-4. Он отслеживает их эффективность и регулярно публикует DBCR индекс прибыльности этих систем, включая трендовую (слежение за тенденцией). Это полезно оценить как нормальные показатели просадки и прибыльности при построении торговых систем.

Вот пример


Н-да. Результаты не блестящие
[Удален]  
khorosh:
Зачём их(тенденции) искать. Откройте месячный график и сразу увидите.)
Затем, что если тенденция только что НАЧАЛАСЬ, то она ПРОДОЛЖИТСЯ ЕЩЁ достаточно долго, чтобы на этом можно было заработать. В этом и заключается глубокий смысл понятия тенденции или тренда. Это - неумолимое,  необратимое движение всего рынка в целом, в среднем.
 
Тема создана 09.01.2012, заработали?)
[Удален]  
7Konstantin7:
Тема создана 09.01.2012, заработали?)
Это было бы слишком просто и примитивно. Сначала надо дать заработать другим хорошим людям. Всего три года прошло. Форекс никто за 150 лет побороть пока не смог. А я лично обогатился духовно за это время.
 
AlexEro:
....Форекс никто за 150 лет побороть пока не смог. ...
А зачем с ним бороться? С ним дружить надо.
[Удален]  
Anatolij Anufriev:
Тема создана 09.01.2012, заработали?)

Вот результат демо-счёта за 2016 год, +25% за год:

Graalino-Pro and Ocean Breeze 2016 results paper money

Советники преднамеренно не выключались в период истерики BREXIT, хотя так надо делать при нормальной работе.

Работа почти полностью автоматическая. Работает одновременно на 25-30 валютных парах. Переоптимизация параметров советника - один раз в 3-6 месяцев.

Работа на реальном центовом счёте  - немного похуже, так как на таких счетах - хуже исполнение, шире спреды, большие свопы. Но даже и при этом - прибыльность примерно +6% за 2016 год. Если вычесть свопы - то примерно +8% за год (за 10 месяцев).

Ocean Breeze and Graalino-Pro real money results 2016

Советник учитывает все долгосрочные факторы случайного рынка спот-форекса и может работать на любом финансовом инструменте: форекса или стоков, фьючерсов или опционов - причём forever (при наличии хоть каких-нибудь трендов, при кое-каком ручном управлении и периодической пере-оптимизации).

Спасибо всем участникам этого форума, особенно математикам.

123456789
Новый комментарий