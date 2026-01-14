Ошибки, баги, вопросы - страница 983
Поздравляю ветку с юбилеем. Всем привет!
;-)
Вы должны спросить в английском форуме ;-)
Подскажите (может кто-нибудь успешно использует), можно ли как-то искусственно вызвать OnCalculate() в OnTimer() ?
так и вызывайте
OnCalculate
это же обычная функция
Спасибо. Чуть позже краткий примерчик сделаю, если не получится разобраться...
Вечер добрый!
Как в тестере стратегий накинуть шаблон на график на котором отображаются сделки? Зеленые бары на черном фоне не нравятся очень.
Спасибо!
ps. Пока у меня мысль дошла только до того, что нужно получить историю всех сделок и собственноручно построить график с нужным шаблоном и отобразить на нем историю. Если это единственный вариант, то может найдется уже готовый код под это? Спасибо снова!
tol64, 2013.05.05 13:29
Спасибо. Чуть позже краткий примерчик сделаю, если не получится разобраться...
Разобрался, но к сожалению свою(?) проблему не решил. Она проявляется редко и по выходным (когда тики не приходят) при переключении таймфреймов/символов. Серии индикатора иногда не отображаются ни в Навигаторе Окне Данных ни на графике, но программно данные можно получить. Выглядит это так:
//---
Думал сначала, что если в подокне не отображается и в Навигаторе Окне Данных тоже, то значит буферы пусты (empty_value) и сделав проверку можно вызвать OnCalculate() для обновления. Но не получилось, так как дынные есть в буферах.
Это баг?
Вручную быстро исправляется, если переключать таймфреймы. Хотелось бы конечно не объяснять об этом пользователям, а решить аккуратно программно. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
День добрый!
Добавьте пожалуйста такую возможность или научите как пользоваться, если она есть, одновременной компиляцией ВСЕХ файлов открытых в metaeditor'e
Сейчас мне приходится вручную компилировать библиотеки и основной файл эксперта для "подкомпилирования измененных библиотек"
Спасибо!
День добрый!
Добавьте пожалуйста такую возможность или научите как пользоваться, если она есть, одновременной компиляцией ВСЕХ файлов открытых в metaeditor'e
Сейчас мне приходится вручную компилировать библиотеки и основной файл эксперта для "подкомпилирования измененных библиотек"
Спасибо!
Ctrl+F7