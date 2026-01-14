Ошибки, баги, вопросы - страница 983

Поздравляю ветку с юбилеем.  Всем привет!

;-)

 
angevoyageur:
Вы должны спросить в английском форуме ;-)
Да, похоже :)
 
Подскажите (может кто-нибудь успешно использует), можно ли как-то искусственно вызвать OnCalculate() в OnTimer() ?
 
Спасибо. Чуть позже краткий примерчик сделаю, если не получится разобраться...

 
ns_k:

Вечер добрый!

Как в тестере стратегий накинуть шаблон на график на котором отображаются сделки? Зеленые бары на черном фоне не нравятся очень.

Спасибо! 

ps. Пока у меня мысль дошла только до того, что нужно получить историю всех сделок и собственноручно построить график с нужным шаблоном и отобразить на нем историю. Если это единственный вариант, то может найдется уже готовый код под это? Спасибо снова! 

Шаблон (который хотите видеть при визуальном тесте) запишите под названием default и на таком шаблоне будет идти визуализация.
 
Разобрался, но к сожалению свою(?) проблему не решил. Она проявляется редко и по выходным (когда тики не приходят) при переключении таймфреймов/символов. Серии индикатора иногда не отображаются ни в Навигаторе Окне Данных ни на графике, но программно данные можно получить. Выглядит это так:

 

//---

Думал сначала, что если в подокне не отображается и в Навигаторе Окне Данных тоже, то значит буферы пусты (empty_value) и сделав проверку можно вызвать OnCalculate() для обновления. Но не получилось, так как дынные есть в буферах.

Это баг? 

Вручную быстро исправляется, если переключать таймфреймы. Хотелось бы конечно не объяснять об этом пользователям, а решить аккуратно программно. Кто-нибудь сталкивался с подобным?



 

День добрый!

Добавьте пожалуйста такую возможность или научите как пользоваться, если она есть, одновременной компиляцией ВСЕХ файлов открытых в metaeditor'e

Сейчас мне приходится вручную компилировать библиотеки и основной файл эксперта для "подкомпилирования измененных библиотек"

Спасибо! 

 
ns_k:

День добрый!

Добавьте пожалуйста такую возможность или научите как пользоваться, если она есть, одновременной компиляцией ВСЕХ файлов открытых в metaeditor'e

Сейчас мне приходится вручную компилировать библиотеки и основной файл эксперта для "подкомпилирования измененных библиотек"

Спасибо! 

Ctrl+F7
 
Wahoo:
Ctrl+F7
Спасибо! Немного сбивает с толку то, что когда жмешь F7, звездочки исчезают на всех редактируемых файлах, а компилируется по факту, только текущий.
