Ошибки, баги, вопросы - страница 1737
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
{
const int a;
A() : a(this.f()) {}
int f() { return(0); }
};
Или еще проще ситуация
{
const int a;
A() : a(this.f()) {}
int f() { return(0); }
};
Ilyas:
Почему список инициализации Вы не включаете в тело?
Потому что const int a; Иначе же нельзя?
Образно говоря, объект класса (в том числе его this) инициализируется на знаке ':'
Ув. модераторы, если продукт (индикатор), находящийся платно в Маркете, сделать бесплатным, можно-ли открыто показывать и обсуждать его работу на форуме, не опасаясь бана? Или, как лучше поступить?
Ошибка при компиляции
class B {
public:
static int k;
};
int B::k = 0;
#define MACRO( classC, classB ) \
class classC : public classB { \
public: \
classC( A *aa ) : a( aa ) {} \ //(1)
A *a; \ //(2)
int f( int i ); \
}; \
int classC::f( int i ) \
{ \
classB::k = i; \ //error: '::' - open parenthesis expected
int j = classB::k; \ //нормально
return j; \
}
MACRO( C, B )
Баг веб-движка
любая реклама запрещена, бан сразу же. лучше не рисковать
Лучше в блоге ветку завести, там можно все.