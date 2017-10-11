Ошибки в автотестере
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допустим у вас брокер1, позволяющий объем 0.01,
а в автотестере брокер2, у которого минимальный объем 0.1,
скорее всего, что-то в этом духе...надо видно в вашей ЕА проверять что брокер позволяет...
так же надо учесть балланс 1, 2, 5 10, 20, 50 долларов. Т.е проверка на минимальный лот и проверка на маржу на открытие такого объема.
так же нужна проверка на максимальный лот. Типа если максимальный лот брокер позволяет 100, а вас рассчитывается как 105.
minlot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
maxlot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
selltik= OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,lot,Bid_,slippage,NormalizeDouble(Bid_+stoploss_and_trail*Point,Digits),0,"",magicnumber,0,clrNONE);
Вот кусок кода, вроде предусмотрел такую ситуацию... Может что не увидел...
minlot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
maxlot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
selltik= OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,lot,Bid_,slippage,NormalizeDouble(Bid_+stoploss_and_trail*Point,Digits),0,"",magicnumber,0,clrNONE);
Вот кусок кода, вроде предусмотрел такую ситуацию... Может что не увидел...
lot=NormalizeDouble(MMlot*AccountBalance()/100000,2);
100000 с потолка взято?
lot=NormalizeDouble(MMlot*AccountBalance()/100000,2);
100000 с потолка взято?
Ну и я 5 копеек вставлю )))
Обязательно надо проверять и такое :
if(MarketInfo(NULL,MODE_MARGINREQUIRED)*iLots<AccountFreeMargin())
П.С. Упс... перечитал сообщения , у Дмитрия уже упоминалось это. Но ладно, пусть будет тут готовая строка.
это манименеджмент - расчёт лота от баланса, когда-то давным давно тоже так делал ибо лень было делать по нормальному ))
Это расчёт лота от бабы клавы.
Не нужно себя обманывать
Ну и я 5 копеек вставлю )))
Обязательно надо проверять и такое :
if(MarketInfo(NULL,MODE_MARGINREQUIRED)*iLots<AccountFreeMargin())
П.С. Упс... перечитал сообщения , у Дмитрия уже упоминалось это. Но ладно, пусть будет тут готовая строка.
Спасибо большое - буду пробовать с вашей строчкой!
Нет, к сожалению такая картина:
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